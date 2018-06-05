中國監管部門對三星電子、SK海力士與美光展開調查

中國已對韓國三星電子(005930.KS)、SK海力士(000660.KS)以及美國美光(Micron Technology) (MU.O)展開調查。

熟知內情的一名消息人士表示，由於動態隨機存取記憶體(DRAM)價格大漲，中國正就價格操控指控進行調查。這是中國首度進行這類調查。

「調查行動真的開始了，「該名消息人士表示。由於事涉敏感，這名消息人士要求匿名。

這三家公司都證實中國國家市場監督管理總局的調查人員造訪了他們在中國的銷售辦事處。

三星一名發言人稱，公司正在配合中國監管機構，但並未提供有關造訪的更多細節。SK海力士也未給出具體細節。

這三家公司是DRAM芯片最大的供應商，DRAM芯片用於智能手機及個人電腦的數據存儲。

「中國在試圖保護其個人電腦及智能手機市場免受DRAM成本上漲的沖擊。通常而言，中國個人電腦及智能手機的銷售成本及利潤要低於其他國家，」Stifel Nicolaus分析師Kevin Cassidy稱。

值此之際，中國正在力求提升本國芯片產業，降低對進口芯片的過度依賴。

近幾年來，包括紫光集團尋求收購美光的交易案在內，已有多宗中資企業收購國外芯片公司的海外交易遭到美國監管當局阻撓。

來源：路透首爾6月5日

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