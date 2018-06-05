郭明錤重出江湖：蘋果9月發表上市3款新iPhone 定價將極具積極性

著名蘋果分析師郭明錤在離開凱基證券後，在他的新服務的公司 TF International Securities 發表了他第一份蘋果 (AAPL-US) 相關研究報告。根據郭明錤的報告，蘋果 2019 年 3 款新 iPhone 的定價策略將「更具積極性」，以推升今年 3 款機型的出貨量。

郭明錤表示，採取積極性訂價策略背後主要原因之一是蘋果公司對 2018 年 iPhone 的「高價負面衝擊的擔憂」。去年，該公司對新世代機型 iPhone X 的超級定價受到一些衝擊；其 64GB 機型在美國起價 999 美元。

現在，郭明錤表示，在 9 月發表的 3 款新 iPhone 機型中，6.5 寸 OLED 面板的 iPhone X Plus 售價將在 900 至 1000 美元間，第二代 OLED 面板 iPhone X 為 800 至 900 美元，新款 6.1 英寸 LCD 面板 iPhone 則為 600 至 700 美元。

郭明錤重申，所有 2018 年的 iPhone 都將擁有全螢幕設計和 Face ID。他也分析了蘋果新定價策略背後的更多原因：

我們預測蘋果將採取更積極的價格政策，原因如下：(1) 關注成熟智慧手機市場價格上漲對銷售趨勢的負面影響；(2) 終端產品和 3D 感應以及零組件成本下降的組裝效能提升，讓成本結構改善；(3) 增加 Face ID 用戶有助促進蘋果服務和生態系統的發展。

其次，郭明錤認為，蘋果將在 9 月的活動中一次公布所有 3 款新 iPhone 機型。此外，所有 3 款 iPhone 都將於 9 月上市，包括部分報導認為可能延後至 11 月亮相的 LCD 螢幕機型。

這是郭明錤自從 4 月離開凱基證券後的第一份研究報告。當時，人們相信他會減少對蘋果公司的關注，轉而研究其他新興產業；但如今看來業界仍然可以期待來自郭明錤有關蘋果及其供應鏈的報導，繼續讓業界驚喜。