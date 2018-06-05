為抑制DRAM價格？3大廠證實接受中國監管機構調查

據《路透》與《華爾街日報》等媒體報導，美光科技 (MU-US)、三星電子(005930-KR) 及 SK 海力士 (000660-KR) 均已證實，正接受中國監管機構的調查。一些分析師認為，中國希望保護電子產品不受 DRAM 成本上漲的影響。

美光科技向 CNET 證實，公司中國銷售辦公室在 5 月 31 日被監管單位訪查，目前正配合中國官員調查，美光未說明調查內容相關訊息。三星電子及 SK 海力士也表明已接受調查。

這 3 家公司是 DRAM 主要供應商，共占據全球約 96% 市場，這些記憶體主要用在智慧手機及電腦等產品。過去 2 年 DRAM 價格大漲，光是 2017 年，DRAM 價格就上漲 130%，這 3 家公司的 DRAM 銷售收入，共增長了一倍多。

Stifel Nicolaus 分析師 Kevin Cassidy 認為，中國試圖保護他們的 PC 與智慧手機市場，不受 DRAM 成本上漲的影響。他說，中國這些產品的銷售成本，低於其他國家及地區。

《韓國時報》報導指出，中國政府官員已經要求三星和 SK 海力士，必須為頂級中國消費電子製造商，降低晶片價格。

現階段中國正力圖擺脫對進口晶片的依賴。數據顯示，中國使用的 1900 億美元晶片中，90% 來自進口或由外資公司在中國生產。