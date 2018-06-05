【港股解碼】國稅地稅合併進入倒計時，多重利好值得期待

今年兩會期間印發的《深化黨和國家機構改革方案》（簡稱《方案》）中，改革國稅地稅徵管體制引人注目。按照《方案》要求，將省級和省級以下國稅地稅機構合併，具體承擔所轄區域內各項稅收、非稅收入徵管等職責。為提高社會保險資金徵管效率，將基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費等各項社會保險費交由稅務部門統一徵收。國稅地稅機構合併後，實行以國家稅務總局為主與省（自治區、直轄市）政府雙重領導管理體制。

近日，國家稅務總局召開會議，就國稅地稅徵管體制改革進行動員部署。按照相關人士說法，6月下旬各省份的國地稅將正式合併掛牌。

具體來看，此次稅制改革將帶來多項深遠影響。

一、為稅收徵管體系“瘦身”，減輕納稅人負擔。隨著國家經濟的發展，特別是網絡信息技術在各行各業的高密度滲透，過往國稅、地稅分制的冗繁體系已有不適宜當下社會發展的跡象，“瘦身”就成了當務之急。國稅、地稅合併，一方面完善結構佈局和力量配置，進一步構建優化高效統一的稅收徵管體系，另一方面，減輕納稅人頻繁跑稅務局的負擔，即節省時間與精力，也提高納稅積極性。

二、提高社會保險費徵收力度。此次《深化黨和國家機構改革方案》中明確提出：將基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費等各項社會保險費交由稅務部門統一徵收。這意味著，在社保費徵繳方面，未來將更加嚴格，各種偷逃社保費、不按照實際工資繳納社保費的行為將得到遏制。

而從《稅收徵管法》的角度來看，由於稅務機關擁有國家稅收徵管權力，代表國家履行稅收徵管職能，依法對納稅人進行稅收徵收管理。概括說來，稅務機關主要有稅收行政立法權、稅務管理權、稅收徵收權、稅收檢查權、稅務違法處理權、代位權和撤銷權等權力。隨著社會保險費用徵收權力被納入稅務徵管權限，我們個人的權利將得到有效保障，預期社保基金繳費收入也將會明顯增加，這對我國日益老齡化的人口現狀而言，將帶來可持續性的貢獻。

作者：董虹

編輯：徐冰瑩,賀秋霞

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