陰陽合同之亂 范冰冰概念股暴跌 類股一天市值蒸發百億

大陸影星范冰冰被爆簽「陰陽合同」逃稅引發軒然大波，但明星超級有錢卻是不爭的事實，其中范冰冰 1 年賺進人民幣 3 億元，超過 2400 家上市公司的淨利。

金融界援引數據室報導，據福布斯中國名人榜，范冰冰財富奪下 5 連霸，2016 年 7 月至 2017 年 6 月間收入人民幣 3 億元，排名第二的鹿晗，收入人民幣 2.1 億元，第三是楊冪，收入人民幣 2 億元。

但僅僅從收入來看，范冰冰只能屈居第二，成龍以人民幣 3.3 億元收入居首，周杰倫以人民幣 2.6 億元位居第三位。另外，楊洋、鹿晗、楊冪、楊穎 4 位明星收入在人民幣 2 億元以上，趙麗穎、劉濤、陳坤等 24 位明星收入在人民幣億元以上。

跟上市公司比，范冰冰們賺錢效應令人驚歎。統計顯示，2017 年有 2400 多家上市公司淨利潤不足人民幣 3 億元，占比接近 70%。考慮到過去幾年范冰冰收入的高速增長態勢，其 2017 年全年收入超過人民幣 3 億元基本是板上釘釘的事情。這意味著，70% 的 A 股上市公司一年淨利不足范冰冰 1 年的收入。

即便是中國最優秀上市公司的高管們，收入相比明星們都顯得遙不可及。比如，去年騰訊控股 (0700-HK)CEO 馬化騰工資為人民幣 4594 萬元，範冰冰收入是其 6.5 倍多。與 A 股上市公司比，差距就更加巨大。資料顯示，去年 A 股上市公司中，僅有 14 位高管薪酬超過人民幣千萬元，方大特鋼 (600507-CN) 董事鐘崇武年薪超過人民幣 4000 萬元居首。

除了顯性收入之外，明星們的股權投資收入帶來相當可觀的利潤。比如華誼兄弟 (300027-CN)、唐德影視 (300426-CN) 等股票，均有明星入股的情況。

2014 年，趙薇及其丈夫黃有龍以每股港幣 1.6 元的價格，買入約 19.3 億股阿里影業 (1060-HK) 股份，持股比例 9.18%，一舉成為阿里影業第二大股東，並在不到半年內，分 2 次減持 1.92 億股及 6400 萬股股份，減持價格均為港幣 3.9 元。

2015 年 10 月 22 日，華誼兄弟宣佈以人民幣 7.56 億元收購東陽浩瀚 70% 的股份。這是一家僅成立了一天的公司，李晨、馮紹峰、Angelababy、鄭愷、杜淳、陳赫等 6 位明星共持有其 85% 的股權。

2016 年 3 月 14 日下午，暴風科技 (300431-CN) 發佈公告，擬以人民幣 10.8 億元收購稻草熊影業 60% 股權。若收購完成，劉詩詩將獲得現金支付人民幣 6480 萬元、股份支付人民幣 1.51 億元。但在 2016 年 6 月 7 日，證監會上市公司監管部發佈公告，否決了這個收購方案，原因是收購標的公司的獲利能力具有較大不確定性。

2016 年 3 月 28 日，唐德影視發佈公告，擬以現金收購愛美神 51% 的股份，如果交易順利完成，范冰冰至少能拿到人民幣 4.35 億元的現金。但 2016 年 6 月 24 日唐德影視卻發佈公告，宣佈終止收購愛美神。

金融界援引分析人士認為，一線明星的高收入主要是市場定價。由於中國人口多市場大，娛樂行業的馬太效應是極端明顯的，1% 的頭部明星拿走了 99% 的行業利潤。但「陰陽合同」則涉及到逃稅，屬於違法行為，曾經劉曉慶甚至因此入獄。

權威法學專家認為，如果稅務機關調查陰陽合同客觀存在且行為人涉嫌逃稅，應當依法下達追繳通知，責令補繳並繳納滯納金，涉嫌犯罪的應移送公安機關。

儘管唐德影視、光線傳媒 (300251-CN)、幸福藍海 (300528-CN)、鹿港文化 (601599-CN) 等上市公司極力否認跟明星簽署「陰陽合同」，但明星們賺的盆滿缽滿，的確讓二級市場的股東們感受不太好。

范冰冰事件發酵導致影視板塊股票暴跌，其中，此事件直接相關的華誼兄弟跌停，市值蒸發超過人民幣 20 多億元；范冰冰作為股東之一的唐德影視跌停，市值蒸發人民幣 6 億多元。

此外，當代明誠 (600136-CN)、驊威文化 (002502-CN)、歡瑞世紀 (000892-CN) 等多檔股票跌超 5%，板塊市值合計蒸發超過人民幣百億元。而市值曾經超過人民幣 800 億元的華誼兄弟，目前僅剩人民幣 200 億元出頭。