電感業績成長 奇力新連兩月營收創新高 Q2營收有望突破40億關

奇力新 (2456) 公布 5 月營收 13.72 億元，月增 11.7%，年增 35.7%，創單月歷史新高。累計前五月營收 56.74 億元，年成長 17.2%。奇力新表示，受惠電感業績成長，及子公司旺詮、飛磁出貨暢旺，推升公司營收連兩個月創下單月歷史新高。奇力新進一步說明，5 月營收創新高，主要是小尺寸 Molding 類產品新增產能開出，加上積層類產品、大尺寸 Molding 類及繞線型功率電感產品出貨持續暢旺。



另外，奇力新去年 6 月、8 月合併旺詮和飛磁。奇力新表示，旺詮 5 月營收 5.58 億元，月增 15.5%，年增 50.4%，連續 3 個月創歷史新高，今年累計前五月營收 21.96 億元，年增 29.5%，再創歷史新高，主要是電子進入旺季，電阻供需缺口持續擴大，及漲價效應推升營收。



奇力新指出，飛磁 5 月營收 1.94 億元，月增 5.6%，年增 14.1%，今年累計前五月 9.3 億元，年增 6.6%，預期 6 至 7 月歐洲及中國大陸產能到位後，飛磁營收將會有明顯成長。



法人分析，奇力新、旺詮及飛磁 5 月接單金額仍維持高檔，預估第二季營收有望突破 40 億元大關。

