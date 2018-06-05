時隔3年燃油附加費復徵 航空股大漲 南航一度漲逾4%

時隔 3 年，燃油附加費復徵，航空股大漲，南方航空 (1055-HK) 一度上漲逾 4%，截止發稿，南方航空漲 4.33%，報 8.43 元；東方航空 (0670-HK) 漲 3.286%，報港幣 6.6 元；中國國航 (0753-HK) 漲 1.591%，報港幣 9.58 元；國泰航空 (0293-HK) 漲 2.181%，報港幣 13.12 元。

圖：新浪財經

《星島日報》報導，雖然過去幾周，國際油價升勢略放緩，但由去年 7 月至今，油價累計升幅近 50%，這直接導致航企經營成本上升，並影響其業績表現。因此，東航、國航等部分航空公司已率先發出通知，由於航油綜合採購成本上漲，即日起國內航線徵收燃油附加費，成人旅客每位收取人民幣 10 元。

大陸燃油附加費的起徵點在每噸人民幣 5000 元左右，參考近半年的油價走勢，市場對恢復徵費並不意外。

早前，國航曾透露，按以往慣例，國內燃油附加費能夠覆蓋燃油成本增量的 65% 至 75%。國航董事會秘書周峰並表示，如果票價的調整能夠及時反映市場供需的話，其實也不一定只能通過燃油附加費來對沖。

事實上，在燃油附加恢復收之前，國內航線票價已有一輪上調。東航將在 6 月份之前逐步全部放開可上調航線的價格；南航預計今年可調價的航線逾 50 條，佔其全部運力的 30%。

這次國內航線燃油附加費時隔 3 年重出江湖。據不完全統計，已有昆明航空、中國國航、東方航空、春秋航空等多家航空公司就國內航線燃油附加費作出調整。

新浪財經引述太平洋證券表示，2018 年 1 月 5 日的民航政策宣佈國內航線大面積放開，調價進入落實區域。目前一線飛一線、 一線飛二線已有多條航線體落實提價 10%。此舉對航空公司年度利潤帶來 10% 以上的增量。開徵燃油附加費是利多。

天風證券指出，6 月航空煤油出廠價為人民幣 5389 元 / 噸，國內航司國內線航空煤油綜合採購成本已突破起征點，預計 800 公里以上、以下航線最多分別可徵收每人人民幣 10 元。

據測算若全額徵收，國航、南航、東航、春秋、吉祥燃油附加費收入分別可對沖 5000 元 / 噸以上部分航油成本的 66.4%、64.1%、73.9%、73.8%、61.7%。