三生製藥(01530-HK)：不知悉公司股份價格及成交量變動原因

三生製藥(01530-HK)公布，董事會已知悉於本公告日期公司股份價格及成交量上升。

董事會於2018年6月4日收到公司一名主要股東CSSunshineInvestmentLimited(CSSunshine)通知，其已透過配售代理GoldmanSachs(Asia)L.L.C.配售1.49億股股份(相當於公司於本公告日期全部已發行股本約5.9%)予其他投資者(配售事項)。於完成配售事項後，CSSunshine將持有472,212,360股股份(相當於公司於本公告日期已發行股本約18.6%)。

公司指，公司併非配售事項的訂約方。在目前情況下就公司作出有關合理查詢後，董事會確認除上文所述外，併不知悉於今天導緻該等股份價格及成交量變動任何原因，或任何必須公告以避免公司證券出現虛假市場資料，或有任何根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部須予披露内幕消息。

該公司股份今日早盤跌近8%，最新股價20.750港元，成交量高達1.81億，涉資38.31億。

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