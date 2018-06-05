花旗：利福啟德用地最新估值194億 升值逾1.6倍

經營 SOGO 崇光百貨的利福國際 (1212-HK) 獲花旗發表報告上調目標價，由港幣 17 元升至港幣 20 元，重申「買入」評級。研究報告更提到，去年集團投得的啟德用地，最新估值達港幣 194 億元，升值逾 1.6 倍。

利福國際昨收港幣 17.88 元，或 + 1.25%，今 (5) 日開盤後震盪，報港幣 18.28 元，或 - 0.975%。

圖：新浪財經

香港《明報》報導，花旗昨 (4) 日發表研究報告指出，香港百貨公司 4 月的銷售額增長 12.6%，今年首 4 個月銷售累計升 13%，當中主要由化妝品銷售帶動，尤其是高檔化妝品的需求趨升。

花旗表示，去年利福的化妝品銷售佔比逾 30%，超出行業平均值的 28%，預測集團銷售增長速度亦應較市場快；該行預料集團 5 月的感謝周銷售錄強勁增長。

此外，香港就業及收入水平向好，加上訪港旅客持續增長，支持短期零售銷售表現，利福國際有望受惠香港市道好轉的情况。

報告上調利福今年的同店銷售增長率目標，由 8% 升至 11%，同時維持 2019/20 年度的同店銷售預測為 6% 或 7%，並調升集團 2018 至 2020 年的純利增長預測為 4%。該行將利福目標價由港幣 17 元上調 17.6% 至港幣 20 元，相當於本益比 17 倍。

報告並透露，利福去年以港幣 74 億元投得的啟德 1E 區 2 號商地，現已升值逾 1.6 倍至港幣 194 億元。同區鄰近商地 1M 區 1、2 號地下年度將納入賣地計劃，據其綜合業界估值，樓面地價估值介乎每平方呎港幣 9500 至港幣 1.2 萬元，以利福國際所投項目的面積約 108.7 萬方呎計算，該地估值介乎港幣 103.3 億至港幣 130.4 億元，升值最多約 76%。