[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/06/04 107/06/01 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.43510 10.43410 0.00100 0.00958 大華銀多元特別收益平衡基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.34680 9.38640 -0.03960 -0.42189 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.58150 9.61980 -0.03830 -0.39814 中國信託台灣活力基金 17.24000 17.03000 0.21000 1.23312 中國信託台灣優勢基金 19.82000 19.48000 0.34000 1.74538 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.71670 9.71990 -0.00320 -0.03292 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.20710 9.21010 -0.00300 -0.03257 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.17810 10.16670 0.01140 0.11213 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.64150 9.63070 0.01080 0.11214 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.35920 10.30340 0.05580 0.54157 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.09040 9.04140 0.04900 0.54195 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.30380 11.33190 -0.02810 -0.24797 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.26270 10.28830 -0.02560 -0.24883 中國信託智能運動基金-台幣 10.64000 10.56000 0.08000 0.75758 中國信託智能運動基金-美元 10.68000 10.56000 0.12000 1.13636 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97520 10.97490 0.00030 0.00273 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.39640 9.44360 -0.04720 -0.49981 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.16140 9.20740 -0.04600 -0.49960 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.57970 9.61870 -0.03900 -0.40546 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.33470 9.37290 -0.03820 -0.40756 中國信託精穩基金 19.01170 18.84080 0.17090 0.90707 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.53000 11.44000 0.09000 0.78671 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.24000 11.16000 0.08000 0.71685 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 71.96000 71.40000 0.56000 0.78431 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.72660 37.88650 -0.15990 -0.42205 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.32090 11.31990 0.00100 0.00883 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.83560 10.88290 -0.04730 -0.43463 元大上證50基金 31.19000 30.73000 0.46000 1.49691 元大大中華TMT基金-人民幣 12.77000 12.89000 -0.12000 -0.93095 元大大中華TMT基金-新台幣 11.83000 11.99000 -0.16000 -1.33445 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.43000 13.37000 0.06000 0.44877 元大大中華價值指數基金-美元 13.49400 13.44400 0.05000 0.37191 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.64000 17.64300 -0.00300 -0.01700 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.27400 11.43100 -0.15700 -1.37346 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.26500 11.47200 -0.20700 -1.80439 元大中國平衡基金-人民幣 3.21000 3.23000 -0.02000 -0.61920 元大中國平衡基金-新台幣 14.93000 15.08000 -0.15000 -0.99469 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.00540 47.19010 -0.18470 -0.39140 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.37790 10.36590 0.01200 0.11576 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.65200 9.64080 0.01120 0.11617 元大中國機會債券基金-新台幣 9.91850 9.95110 -0.03260 -0.32760 元大巴西指數基金 5.51800 5.58900 -0.07100 -1.27035 元大巴菲特基金 31.78000 31.39000 0.39000 1.24243 元大日經225基金 28.33000 27.97000 0.36000 1.28709 元大台商收成基金 24.91000 24.45000 0.46000 1.88139 元大台灣50單日反向1倍基金 12.41000 12.61000 -0.20000 -1.58604 元大台灣50單日正向2倍基金 37.83000 36.66000 1.17000 3.19149 元大台灣中型100基金 34.46000 34.13000 0.33000 0.96689 元大台灣加權股價指數基金 25.46400 25.11000 0.35400 1.40980 元大台灣卓越50基金 82.78000 81.33000 1.45000 1.78286 元大台灣金融基金 17.63000 17.47000 0.16000 0.91586 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.35000 31.07000 0.28000 0.90119 元大台灣高股息基金 26.77000 26.52000 0.25000 0.94268 元大台灣電子科技基金 36.64000 35.99000 0.65000 1.80606 元大全球ETF成長組合基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.46000 13.60000 -0.14000 -1.02941 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.47000 9.56000 -0.09000 -0.94142 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.73000 12.80000 -0.07000 -0.54688 元大全球不動產證券化基金-美元 12.81800 12.89900 -0.08100 -0.62796 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.13000 7.17000 -0.04000 -0.55788 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.37000 8.41000 -0.04000 -0.47562 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.60000 6.63000 -0.03000 -0.45249 元大全球股票入息基金-美元配息 9.97100 9.90000 0.07100 0.71717 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 元大全球新興市場精選組合基金 13.87000 13.87000 0.00000 0.00000 元大全球農業商機基金 16.52000 16.49000 0.03000 0.18193 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 元大印度指數基金 9.60900 9.60100 0.00800 0.08332 元大印度基金 12.67000 12.69000 -0.02000 -0.15760 元大多多基金 22.86000 22.58000 0.28000 1.24004 元大多福基金 62.28000 61.90000 0.38000 0.61389 元大亞太成長基金 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.62030 8.64230 -0.02200 -0.25456 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.15880 7.17710 -0.01830 -0.25498 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.78200 9.80900 -0.02700 -0.27526 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.68000 9.74000 -0.06000 -0.61602 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.92300 9.95100 -0.02800 -0.28138 元大卓越基金 54.31000 53.53000 0.78000 1.45713 元大店頭基金 9.88000 9.77000 0.11000 1.12590 元大泛歐成長基金 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 元大美元貨幣市場基金-美元 10.21960 10.21810 0.00150 0.01468 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.24320 9.25560 -0.01240 -0.13397 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.71550 30.80470 -0.08920 -0.28957 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.98440 37.45160 -0.46720 -1.24748 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.11440 18.92050 0.19390 1.02481 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.12800 19.54850 -0.42050 -2.15106 元大美國政府7至10年期債券基金 37.49350 37.74880 -0.25530 -0.67631 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.48870 20.39250 0.09620 0.47174 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.91890 18.10340 -0.18450 -1.01915 元大高科技基金 22.21000 21.90000 0.31000 1.41553 元大得利貨幣市場基金 16.23740 16.23680 0.00060 0.00370 元大得寶貨幣市場基金 11.97060 11.97020 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 14.79000 14.58000 0.21000 1.44033 元大華夏中小基金 8.30000 8.41000 -0.11000 -1.30797 元大新中國基金-人民幣 10.68000 10.82000 -0.14000 -1.29390 元大新中國基金-美元 10.73900 10.89100 -0.15200 -1.39565 元大新中國基金-新台幣 10.36000 10.54000 -0.18000 -1.70778 元大新主流基金 31.86000 31.48000 0.38000 1.20712 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.78480 9.79930 -0.01450 -0.14797 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.47830 9.49230 -0.01400 -0.14749 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.62480 9.67650 -0.05170 -0.53428 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.32840 9.37850 -0.05010 -0.53420 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.54260 9.56110 -0.01850 -0.19349 元大新興亞洲基金 12.07000 12.04000 0.03000 0.24917 元大萬泰貨幣市場基金 15.08720 15.08670 0.00050 0.00331 元大經貿基金 43.95000 43.18000 0.77000 1.78323 元大實質多重資產基金-人民幣 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 元大實質多重資產基金-美元 9.58700 9.63100 -0.04400 -0.45686 元大實質多重資產基金-新台幣 9.79000 9.87000 -0.08000 -0.81054 元大滬深300單日反向1倍基金 14.44000 14.71000 -0.27000 -1.83549 元大滬深300單日正向2倍基金 16.25000 15.69000 0.56000 3.56915 元大精準中小基金 24.20000 23.91000 0.29000 1.21288 元大摩臺基金 38.71000 38.08000 0.63000 1.65441 元大標普500基金 24.57000 24.35000 0.22000 0.90349 元大標普500單日反向1倍基金 13.51000 13.65000 -0.14000 -1.02564 元大標普500單日正向2倍基金 31.88000 31.24000 0.64000 2.04866 元大標智滬深300基金 18.98000 18.41000 0.57000 3.09614 元大歐洲50基金 24.75000 24.44000 0.31000 1.26841 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.64180 9.55980 0.08200 0.85776 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15230 10.15160 0.00070 0.00690 元大績效基金 65.85000 65.12000 0.73000 1.12101 元大韓國KOSPI200基金 24.17000 24.00000 0.17000 0.70833 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.65000 16.31000 0.34000 2.08461 日盛上選基金 37.16000 36.64000 0.52000 1.41921 日盛小而美基金 20.27000 19.95000 0.32000 1.60401 日盛中國內需動力基金 11.04000 11.28000 -0.24000 -2.12766 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.55510 11.57980 -0.02470 -0.21330 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.81490 9.83590 -0.02100 -0.21350 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.83620 11.86320 -0.02700 -0.22759 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.04770 10.07060 -0.02290 -0.22739 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.66510 10.70880 -0.04370 -0.40808 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.03750 9.07450 -0.03700 -0.40774 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.05000 12.23000 -0.18000 -1.47179 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.30000 12.51000 -0.21000 -1.67866 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.31000 12.56000 -0.25000 -1.99045 日盛日盛基金 15.66000 15.49000 0.17000 1.09748 日盛目標收益組合基金(美元) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 日盛全球抗暖化基金 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.00040 9.99070 0.00970 0.09709 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.51090 9.50160 0.00930 0.09788 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.76330 9.76890 -0.00560 -0.05732 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.28760 9.29290 -0.00530 -0.05703 日盛全球新興債券基金A 10.66380 10.72100 -0.05720 -0.53353 日盛全球新興債券基金B 8.37480 8.41980 -0.04500 -0.53445 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39800 2.39980 -0.00180 -0.07501 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.69040 1.69170 -0.00130 -0.07685 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37320 0.37360 -0.00040 -0.10707 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26390 0.26420 -0.00030 -0.11355 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.30340 12.33440 -0.03100 -0.25133 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.55780 8.57940 -0.02160 -0.25177 日盛亞洲機會基金 7.76000 7.82000 -0.06000 -0.76726 日盛首選基金 19.04000 18.73000 0.31000 1.65510 日盛高科技基金 19.89000 19.57000 0.32000 1.63516 日盛貨幣市場基金 14.75480 14.75420 0.00060 0.00407 日盛新台商基金 45.61000 45.14000 0.47000 1.04121 日盛精選五虎基金 40.84000 40.29000 0.55000 1.36510 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47140 13.47090 0.00050 0.00371 台新2000高科技基金 37.74000 37.16000 0.58000 1.56082 台新MSCI中國基金 22.54000 22.40000 0.14000 0.62500 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.96000 18.29000 -0.33000 -1.80426 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.97000 21.29000 0.68000 3.19399 台新大眾貨幣市場基金 14.14770 14.14720 0.00050 0.00353 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.90280 9.89870 0.00410 0.04142 台新中美貨幣市場基金-美元 10.78820 10.78980 -0.00160 -0.01483 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.01960 10.06000 -0.04040 -0.40159 台新中國通基金 51.92000 51.15000 0.77000 1.50538 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56810 0.57920 -0.01110 -1.91644 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.95200 17.34600 -0.39400 -2.27142 台新中國精選中小基金-美元 0.41630 0.42520 -0.00890 -2.09313 台新中國精選中小基金-新台幣 12.43000 12.75000 -0.32000 -2.50980 台新主流基金 26.01000 25.74000 0.27000 1.04895 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.16000 19.13000 0.03000 0.15682 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64540 0.64190 0.00350 0.54526 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.47000 14.45000 0.02000 0.13841 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48670 0.48420 0.00250 0.51632 台新台灣中小基金 40.66000 40.11000 0.55000 1.37123 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.42560 9.41040 0.01520 0.16152 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.36270 9.36220 0.00050 0.00534 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.53000 8.56000 -0.03000 -0.35047 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.38590 10.38500 0.00090 0.00867 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.60240 10.56230 0.04010 0.37965 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.32900 11.28640 0.04260 0.37745 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 台新印度基金 15.74000 15.76000 -0.02000 -0.12690 台新亞美短期債券基金 10.92180 10.94470 -0.02290 -0.20923 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.61660 8.64090 -0.02430 -0.28122 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29480 0.29450 0.00030 0.10187 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.79540 11.82870 -0.03330 -0.28152 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39760 0.39720 0.00040 0.10070 台新真吉利貨幣市場基金 11.08080 11.08050 0.00030 0.00271 台新高股息平衡基金 30.07680 30.03430 0.04250 0.14150 台新智慧生活基金-美元 10.34220 10.23500 0.10720 1.04739 台新智慧生活基金-新台幣 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.90280 8.92850 -0.02570 -0.28784 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.81210 8.87190 -0.05980 -0.67404 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.42850 9.45550 -0.02700 -0.28555 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.34020 9.40360 -0.06340 -0.67421 台新新興市場債券基金(A類型) 10.37100 10.45160 -0.08060 -0.77117 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34240 0.34370 -0.00130 -0.37824 台新新興市場債券基金(B類型) 7.84090 7.90190 -0.06100 -0.77197 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27210 0.27320 -0.00110 -0.40264 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.35000 6.37000 -0.02000 -0.31397 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.12000 20.23000 -0.11000 -0.54375 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.70600 10.70800 -0.00200 -0.01868 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 25.12000 24.86000 0.26000 1.04586 未來資產全球大消費基金 15.28000 15.24000 0.04000 0.26247 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.76780 11.81190 -0.04410 -0.37335 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.61170 9.64770 -0.03600 -0.37315 未來資產亞洲新富基金 22.24000 22.34000 -0.10000 -0.44763 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55440 12.55410 0.00030 0.00239 未來資產阿波羅基金 15.52000 15.38000 0.14000 0.91027 未來資產新興市場債券基金A 8.74590 8.77320 -0.02730 -0.31117 未來資產新興市場債券基金B 6.75060 6.77160 -0.02100 -0.31012 未來資產閣來寶全球組合基金 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.02260 11.02160 0.00100 0.00907 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19730 10.25570 -0.05840 -0.56944 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.43780 9.43610 0.00170 0.01802 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.61630 10.61450 0.00180 0.01696 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.46570 8.49720 -0.03150 -0.37071 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.58050 9.61570 -0.03520 -0.36607 永豐中小基金 59.16000 57.60000 1.56000 2.70833 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78220 1.78220 0.00000 0.00000 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32310 2.32310 0.00000 0.00000 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.42430 8.47320 -0.04890 -0.57711 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.65320 10.71500 -0.06180 -0.57676 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.03000 5.02000 0.01000 0.19920 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.42000 23.53000 -0.11000 -0.46749 永豐主流品牌基金 18.16000 18.15000 0.01000 0.05510 永豐永豐基金 37.99000 37.21000 0.78000 2.09621 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.00900 9.98070 0.02830 0.28355 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.00900 9.98070 0.02830 0.28355 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.99020 9.98360 0.00660 0.06611 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.99020 9.98360 0.00660 0.06611 永豐亞洲民生消費基金 12.58000 12.67000 -0.09000 -0.71034 永豐南非幣2021保本基金 12.78580 12.79390 -0.00810 -0.06331 永豐高科技基金 28.62000 28.07000 0.55000 1.95939 永豐貨幣市場基金 13.86920 13.86870 0.00050 0.00361 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02750 2.02090 0.00660 0.32659 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.38570 2.38210 0.00360 0.15113 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.77800 7.79780 -0.01980 -0.25392 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.30760 10.33380 -0.02620 -0.25354 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.24280 7.26520 -0.02240 -0.30832 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.00900 11.04300 -0.03400 -0.30789 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.95000 10.02000 -0.07000 -0.69860 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.40000 8.46000 -0.06000 -0.70922 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.89000 19.07000 -0.18000 -0.94389 永豐臺灣加權ETF基金 55.41000 54.58000 0.83000 1.52070 永豐領航科技基金 45.70000 44.66000 1.04000 2.32871 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.18000 10.05000 0.13000 1.29353 永豐趨勢平衡基金 52.85000 51.81000 1.04000 2.00733 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.48260 11.47920 0.00340 0.02962 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.57110 9.58830 -0.01720 -0.17939 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.69520 9.71250 -0.01730 -0.17812 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.54160 9.56030 -0.01870 -0.19560 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.62590 9.64480 -0.01890 -0.19596 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.57280 9.59270 -0.01990 -0.20745 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.82720 9.84760 -0.02040 -0.20716 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.51170 9.53240 -0.02070 -0.21715 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.67880 9.69990 -0.02110 -0.21753 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.66000 11.69000 -0.03000 -0.25663 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.77000 10.85000 -0.08000 -0.73733 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.68000 11.73000 -0.05000 -0.42626 兆豐國際中小基金 17.17000 16.84000 0.33000 1.95962 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.10000 15.25000 -0.15000 -0.98361 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.80000 21.10000 -0.30000 -1.42180 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.03000 21.27000 -0.24000 -1.12835 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.45000 12.41000 0.04000 0.32232 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.45000 12.41000 0.04000 0.32232 兆豐國際生命科學基金 15.43000 15.31000 0.12000 0.78380 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.29000 10.28060 0.00940 0.09143 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.69100 10.65420 0.03680 0.34540 兆豐國際全球高股息基金 11.62000 11.55000 0.07000 0.60606 兆豐國際全球基金 32.31000 32.12000 0.19000 0.59153 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.22630 10.22470 0.00160 0.01565 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.66930 9.68210 -0.01280 -0.13220 兆豐國際國民基金 23.61000 23.31000 0.30000 1.28700 兆豐國際第一基金 14.09000 13.80000 0.29000 2.10145 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.79400 9.84220 -0.04820 -0.48973 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.84620 7.88480 -0.03860 -0.48955 兆豐國際萬全基金 21.63000 21.30000 0.33000 1.54930 兆豐國際電子基金 27.96000 27.38000 0.58000 2.11833 兆豐國際綠鑽基金 8.16000 8.12000 0.04000 0.49261 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.40000 21.98000 0.42000 1.91083 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.69000 16.94000 -0.25000 -1.47580 兆豐國際豐台灣基金 32.82000 32.80000 0.02000 0.06098 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49000 12.48960 0.00040 0.00320 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.58000 11.47000 0.11000 0.95902 合庫全球高收益債券基金A類型 11.01350 11.02630 -0.01280 -0.11609 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.89980 11.90210 -0.00230 -0.01932 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.67820 10.68050 -0.00230 -0.02153 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.44990 11.45780 -0.00790 -0.06895 合庫全球高收益債券基金B類型 8.16560 8.17520 -0.00960 -0.11743 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.57500 9.57590 -0.00090 -0.00940 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.07810 9.08010 -0.00200 -0.02203 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.06960 9.07660 -0.00700 -0.07712 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.38510 9.38720 -0.00210 -0.02237 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.26000 11.19000 0.07000 0.62556 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818 合庫全球新興市場基金 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 合庫貨幣市場基金 10.11970 10.11930 0.00040 0.00395 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.58440 9.60150 -0.01710 -0.17810 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.84840 9.86620 -0.01780 -0.18041 合庫新興多重收益基金A類型 10.08310 10.11640 -0.03330 -0.32917 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.60970 11.63010 -0.02040 -0.17541 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.53750 13.56920 -0.03170 -0.23362 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.07940 9.09710 -0.01770 -0.19457 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.69690 9.72790 -0.03100 -0.31867 合庫新興多重收益基金B類型 8.02830 8.05470 -0.02640 -0.32776 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.04870 9.06400 -0.01530 -0.16880 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.32110 10.34380 -0.02270 -0.21946 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.47000 10.40000 0.07000 0.67308 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.91730 10.91620 0.00110 0.01008 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.56420 10.58380 -0.01960 -0.18519 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07500 10.13290 -0.05790 -0.57141 安聯中國東協基金 16.14000 16.09000 0.05000 0.31075 安聯中國策略基金 15.65000 15.96000 -0.31000 -1.94236 安聯中華新思路基金-人民幣 14.85000 14.93000 -0.08000 -0.53583 安聯中華新思路基金-美元 14.82000 14.93000 -0.11000 -0.73677 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.47000 13.62000 -0.15000 -1.10132 安聯台灣大壩基金 28.90000 28.40000 0.50000 1.76056 安聯台灣科技基金 49.16000 48.50000 0.66000 1.36082 安聯台灣貨幣市場基金 12.47890 12.47850 0.00040 0.00321 安聯台灣智慧基金 32.17000 31.59000 0.58000 1.83602 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06240 10.07800 -0.01560 -0.15479 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.98550 15.01050 -0.02500 -0.16655 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64510 9.66120 -0.01610 -0.16665 安聯四季成長組合基金-美元 11.58000 11.50000 0.08000 0.69565 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.05590 12.07000 -0.01410 -0.11682 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06890 10.08450 -0.01560 -0.15469 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.19160 12.21190 -0.02030 -0.16623 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52290 9.53240 -0.00950 -0.09966 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.37110 9.38560 -0.01450 -0.15449 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07180 9.08700 -0.01520 -0.16727 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.74000 11.67000 0.07000 0.59983 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.64000 10.55000 0.09000 0.85308 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.57000 11.49000 0.08000 0.69626 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.83700 11.84430 -0.00730 -0.06163 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.87040 10.88550 -0.01510 -0.13872 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54380 10.56100 -0.01720 -0.16286 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.93920 8.94950 -0.01030 -0.11509 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.74260 8.75470 -0.01210 -0.13821 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.45410 8.46790 -0.01380 -0.16297 安聯全球人口趨勢基金 11.31000 11.27000 0.04000 0.35492 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.54000 9.44000 0.10000 1.05932 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.75000 34.53000 0.22000 0.63713 安聯全球油礦金趨勢基金 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000 安聯全球計量平衡基金 12.66000 12.68000 -0.02000 -0.15773 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03310 12.04850 -0.01540 -0.12782 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.46990 10.48330 -0.01340 -0.12782 安聯全球新興市場基金 18.48000 18.46000 0.02000 0.10834 安聯全球農金趨勢基金 9.35000 9.40000 -0.05000 -0.53191 安聯全球綠能趨勢基金 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939 安聯亞洲動態策略基金 25.00000 25.02000 -0.02000 -0.07994 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00950 10.01550 -0.00600 -0.05991 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81290 9.81880 -0.00590 -0.06009 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.11190 83.20940 -0.09750 -0.11717 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.59090 12.60730 -0.01640 -0.13008 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.66120 65.98600 -0.32480 -0.49223 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.86810 9.91810 -0.05000 -0.50413 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.53210 2.53310 -0.00100 -0.03948 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63530 10.65760 -0.02230 -0.20924 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.11420 2.11500 -0.00080 -0.03783 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.88490 8.90310 -0.01820 -0.20442 宏利台灣動力基金 34.17000 33.48000 0.69000 2.06093 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.39490 10.36580 0.02910 0.28073 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.87560 9.88590 -0.01030 -0.10419 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.25050 8.25830 -0.00780 -0.09445 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.04050 8.07260 -0.03210 -0.39764 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780 宏利全球債券組合基金 12.90000 12.91310 -0.01310 -0.10145 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78170 2.78350 -0.00180 -0.06467 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.71110 11.73070 -0.01960 -0.16708 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.72400 8.76150 -0.03750 -0.42801 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29310 2.30080 -0.00770 -0.33467 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.68920 10.76840 -0.07920 -0.73549 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.30270 4.29940 0.00330 0.07675 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69750 0.69710 0.00040 0.05738 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.96000 19.99000 -0.03000 -0.15008 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.62360 11.61380 0.00980 0.08438 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.36150 10.35360 0.00790 0.07630 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00840 10.01310 -0.00470 -0.04694 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.00340 9.04980 -0.04640 -0.51272 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.54480 8.58120 -0.03640 -0.42418 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.37880 8.43210 -0.05330 -0.63211 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.53460 8.58040 -0.04580 -0.53377 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73920 2.74970 -0.01050 -0.38186 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40020 0.40170 -0.00150 -0.37341 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.06800 12.13290 -0.06490 -0.53491 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91480 0.91900 -0.00420 -0.45702 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.42090 7.49450 -0.07360 -0.98205 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06620 2.08650 -0.02030 -0.97292 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29700 0.29970 -0.00270 -0.90090 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.10460 9.20830 -0.10370 -1.12616 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33430 0.33770 -0.00340 -1.00681 宏利萬利貨幣市場基金 13.63160 13.63130 0.00030 0.00220 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.92000 2.90000 0.02000 0.68966 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.94000 12.89000 0.05000 0.38790 宏利臺灣股息收益基金 30.50000 30.02000 0.48000 1.59893 宏利澳幣保本基金 11.97340 11.96720 0.00620 0.05181 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.30000 11.25000 0.05000 0.44444 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.77040 9.79850 -0.02810 -0.28678 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.71410 9.74760 -0.03350 -0.34367 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.83980 8.90490 -0.06510 -0.73106 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.40460 10.48120 -0.07660 -0.73083 貝萊德亞美利加收益基金 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 貝萊德新台幣基金 12.92650 12.92620 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 26.67000 26.08000 0.59000 2.26227 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18240 11.18510 -0.00270 -0.02414 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14890 10.18690 -0.03800 -0.37303 保德信大中華基金 31.19000 31.35000 -0.16000 -0.51037 保德信中小型股基金 50.07000 49.21000 0.86000 1.74761 保德信中國中小基金-人民幣 10.33000 10.48000 -0.15000 -1.43130 保德信中國中小基金-美元 10.67000 10.83000 -0.16000 -1.47738 保德信中國中小基金-新臺幣 9.98000 10.17000 -0.19000 -1.86824 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.67000 9.76170 -0.09170 -0.93939 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.66470 9.75940 -0.09470 -0.97035 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.77480 9.86560 -0.09080 -0.92037 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.47220 10.56940 -0.09720 -0.91964 保德信中國品牌基金-人民幣 10.08000 10.24000 -0.16000 -1.56250 保德信中國品牌基金-美元 9.93000 10.09000 -0.16000 -1.58573 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.82000 10.98000 -0.16000 -1.45719 保德信台商全方位基金 40.01000 39.61000 0.40000 1.00985 保德信全球中小基金 29.95000 29.93000 0.02000 0.06682 保德信全球消費商機基金 17.45000 17.43000 0.02000 0.11474 保德信全球基礎建設基金 12.01000 12.07000 -0.06000 -0.49710 保德信全球資源基金 8.19000 8.16000 0.03000 0.36765 保德信全球醫療生化基金-美元 9.61000 9.51000 0.10000 1.05152 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.85000 30.65000 0.20000 0.65253 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.86960 9.86260 0.00700 0.07098 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.58040 10.57380 0.00660 0.06242 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.06900 9.09840 -0.02940 -0.32313 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.71210 9.74370 -0.03160 -0.32431 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.25420 8.27470 -0.02050 -0.24774 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74280 10.76930 -0.02650 -0.24607 保德信亞太基金 22.33000 22.24000 0.09000 0.40468 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50930 8.54120 -0.03190 -0.37348 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.13590 11.17770 -0.04180 -0.37396 保德信店頭市場基金 36.55000 36.13000 0.42000 1.16247 保德信拉丁美洲基金 6.55000 6.60000 -0.05000 -0.75758 保德信金平衡基金 30.16000 29.85000 0.31000 1.03853 保德信金滿意基金 43.71000 42.99000 0.72000 1.67481 保德信科技島基金 27.30000 26.82000 0.48000 1.78971 保德信高成長基金 99.40000 98.09000 1.31000 1.33551 保德信第一基金 28.85000 28.37000 0.48000 1.69193 保德信貨幣市場基金 15.75240 15.75180 0.00060 0.00381 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.63140 10.58600 0.04540 0.42887 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.47000 10.46600 0.00400 0.03822 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.89030 10.85720 0.03310 0.30487 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.04150 10.05010 -0.00860 -0.08557 保德信新世紀基金 10.52000 10.41000 0.11000 1.05668 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.06510 8.09210 -0.02700 -0.33366 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.71720 10.75300 -0.03580 -0.33293 保德信新興趨勢組合基金 11.57000 11.47000 0.10000 0.87184 保德信瑞騰基金 15.53360 15.53300 0.00060 0.00386 保德信歐洲組合基金 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.79870 9.81450 -0.01580 -0.16099 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.95090 9.96690 -0.01600 -0.16053 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.70770 9.72540 -0.01770 -0.18200 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77170 9.78970 -0.01800 -0.18387 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.82930 9.84730 -0.01800 -0.18279 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.82930 9.84730 -0.01800 -0.18279 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80040 9.82210 -0.02170 -0.22093 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.80060 9.82220 -0.02160 -0.21991 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.83810 9.86450 -0.02640 -0.26763 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.66180 9.68610 -0.02430 -0.25087 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.59930 9.62540 -0.02610 -0.27116 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95940 1.96370 -0.00430 -0.21897 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62860 2.63430 -0.00570 -0.21638 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30680 0.30750 -0.00070 -0.22764 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44720 0.44820 -0.00100 -0.22311 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.68460 8.71980 -0.03520 -0.40368 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.82630 11.88020 -0.05390 -0.45370 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.59390 9.61690 -0.02300 -0.23916 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59870 11.62620 -0.02750 -0.23653 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.05240 9.07520 -0.02280 -0.25123 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.97150 10.99910 -0.02760 -0.25093 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.13620 10.16140 -0.02520 -0.24800 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98440 10.01430 -0.02990 -0.29857 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13990 10.16580 -0.02590 -0.25478 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.62270 10.64970 -0.02700 -0.25353 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02630 10.05030 -0.02400 -0.23880 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.84990 9.86460 -0.01470 -0.14902 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07750 10.09250 -0.01500 -0.14863 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.78300 9.80030 -0.01730 -0.17653 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91050 9.93360 -0.02310 -0.23254 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.39710 10.40830 -0.01120 -0.10761 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.35710 6.38980 -0.03270 -0.51175 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.71890 10.77390 -0.05500 -0.51049 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64140 11.64120 0.00020 0.00172 施羅德樂活中小基金-A類型 20.81000 20.43000 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柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.91720 9.01930 -0.10210 -1.13202 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.76490 6.81990 -0.05500 -0.80646 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.85660 8.92040 -0.06380 -0.71521 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.48530 8.57100 -0.08570 -0.99988 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.85490 10.91960 -0.06470 -0.59251 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.39330 8.44250 -0.04920 -0.58277 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.97090 11.98120 -0.01030 -0.08597 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.50770 11.54250 -0.03480 -0.30149 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.60210 11.61470 -0.01260 -0.10848 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.31220 11.32310 -0.01090 -0.09626 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.96450 9.03760 -0.07310 -0.80884 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.89510 9.96630 -0.07120 -0.71441 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.69930 9.79720 -0.09790 -0.99927 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.65500 9.71260 -0.05760 -0.59304 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.49400 9.54910 -0.05510 -0.57702 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.07670 10.07800 -0.00130 -0.01290 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.02420 10.00240 0.02180 0.21795 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.94610 9.92610 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柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.71030 9.76580 -0.05550 -0.56831 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.27480 10.29830 -0.02350 -0.22819 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.98570 10.99160 -0.00590 -0.05368 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.86940 10.87670 -0.00730 -0.06712 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.06380 9.13360 -0.06980 -0.76421 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.83880 9.90970 -0.07090 -0.71546 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.71070 9.76620 -0.05550 -0.56829 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.48000 13.48000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.63000 14.56000 0.07000 0.48077 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.15000 12.16000 -0.01000 -0.08224 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.52000 12.51000 0.01000 0.07994 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.97000 13.84000 0.13000 0.93931 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.77000 13.71000 0.06000 0.43764 柏瑞拉丁美洲基金 9.01000 9.10000 -0.09000 -0.98901 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.33210 11.39010 -0.05800 -0.50921 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.46830 7.52850 -0.06020 -0.79963 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.27840 11.31440 -0.03600 -0.31818 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.98580 11.00480 -0.01900 -0.17265 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.16260 10.18150 -0.01890 -0.18563 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.33990 8.40350 -0.06360 -0.75683 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.44350 9.51350 -0.07000 -0.73580 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.48260 9.53810 -0.05550 -0.58188 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.56760 10.58590 -0.01830 -0.17287 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.90460 9.93610 -0.03150 -0.31703 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.14620 10.16510 -0.01890 -0.18593 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.78360 9.85620 -0.07260 -0.73659 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.01130 9.08000 -0.06870 -0.75661 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.94050 9.02810 -0.08760 -0.97030 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.50560 9.56010 -0.05450 -0.57008 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.94120 12.01750 -0.07630 -0.63491 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.49480 11.54520 -0.05040 -0.43655 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.95560 11.00510 -0.04950 -0.44979 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.19250 7.27350 -0.08100 -1.11363 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.09600 9.19150 -0.09550 -1.03900 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.73090 9.82470 -0.09380 -0.95474 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.26490 10.33040 -0.06550 -0.63405 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.97300 11.02260 -0.04960 -0.44998 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.84290 9.94570 -0.10280 -1.03361 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.17190 9.27550 -0.10360 -1.11692 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.93810 10.03380 -0.09570 -0.95378 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.06190 11.08900 -0.02710 -0.24439 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.67500 11.68400 -0.00900 -0.07703 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.75900 10.76910 -0.01010 -0.09379 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.12060 9.17890 -0.05830 -0.63515 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71360 9.77180 -0.05820 -0.59559 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.72370 9.76880 -0.04510 -0.46167 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.00460 11.01310 -0.00850 -0.07718 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.86970 9.89380 -0.02410 -0.24359 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.25170 10.26140 -0.00970 -0.09453 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.45500 9.50190 -0.04690 -0.49359 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.27270 9.33140 -0.05870 -0.62906 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.93230 9.99060 -0.05830 -0.58355 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.48580 9.53060 -0.04480 -0.47006 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.17000 18.17000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.98000 16.96000 0.02000 0.11792 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.84880 12.87130 -0.02250 -0.17481 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.84810 10.81210 0.03600 0.33296 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.65140 11.60100 0.05040 0.43445 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.21970 12.15730 0.06240 0.51327 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.29170 11.24610 0.04560 0.40547 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.94440 9.94940 -0.00500 -0.05025 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.40380 10.41150 -0.00770 -0.07396 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.31930 10.33830 -0.01900 -0.18378 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.37140 10.36740 0.00400 0.03858 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.20060 10.20910 -0.00850 -0.08326 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.31210 10.30840 0.00370 0.03589 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.47000 13.73000 -0.26000 -1.89366 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.49000 30.38000 1.11000 3.65372 國泰大中華基金 22.39000 21.98000 0.41000 1.86533 國泰小龍基金 16.66000 16.34000 0.32000 1.95838 國泰中小成長基金 48.17000 47.34000 0.83000 1.75327 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.43140 4.47750 -0.04610 -1.02959 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.64000 20.95000 -0.31000 -1.47971 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.79630 0.80500 -0.00870 -1.08075 國泰中國內需增長基金美元級別 0.75490 0.76320 -0.00830 -1.08753 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08790 2.09260 -0.00470 -0.22460 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.62340 9.67890 -0.05550 -0.57341 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.29720 8.34510 -0.04790 -0.57399 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32110 0.32200 -0.00090 -0.27950 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.41810 11.41700 0.00110 0.00963 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.77660 1.77740 -0.00080 -0.04501 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.13670 10.18800 -0.05130 -0.50353 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34420 0.34470 -0.00050 -0.14505 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.80890 4.86810 -0.05920 -1.21608 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.39000 22.76000 -0.37000 -1.62566 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.74340 0.75300 -0.00960 -1.27490 國泰中港台基金人民幣級別 3.54270 3.59570 -0.05300 -1.47398 國泰中港台基金台幣級別 16.50000 16.82000 -0.32000 -1.90250 國泰中港台基金美元級別 0.55450 0.56310 -0.00860 -1.52726 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.41000 27.09000 0.32000 1.18125 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.68000 12.87000 -0.19000 -1.47630 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.26000 35.34000 0.92000 2.60328 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 9.98490 10.01580 -0.03090 -0.30851 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.98490 10.01580 -0.03090 -0.30851 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.98490 10.01580 -0.03090 -0.30851 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33400 0.33380 0.00020 0.05992 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33400 0.33380 0.00020 0.05992 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33400 0.33380 0.00020 0.05992 國泰台灣貨幣市場基金 12.40210 12.40180 0.00030 0.00242 國泰平衡基金 30.70000 30.19000 0.51000 1.68930 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.24680 2.22890 0.01790 0.80309 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35070 0.34810 0.00260 0.74691 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46560 0.46220 0.00340 0.73561 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.19000 13.24000 -0.05000 -0.37764 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46960 0.46970 -0.00010 -0.02129 國泰全球資源基金台幣級別 5.83000 5.82000 0.01000 0.17182 國泰全球資源基金美元級別 0.19240 0.19130 0.00110 0.57501 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41260 0.41140 0.00120 0.29169 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37540 0.37430 0.00110 0.29388 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43610 0.43480 0.00130 0.29899 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49290 0.49140 0.00150 0.30525 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.92000 19.91000 0.01000 0.05023 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.31000 21.04000 0.27000 1.28327 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.42280 2.41960 0.00320 0.13225 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.42930 11.45480 -0.02550 -0.22261 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.40800 10.43120 -0.02320 -0.22241 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37910 0.37880 0.00030 0.07920 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34520 0.34500 0.00020 0.05797 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50020 0.49980 0.00040 0.08003 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.01000 12.08000 -0.07000 -0.57947 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41540 0.41630 -0.00090 -0.21619 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.58000 18.51000 0.07000 0.37817 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62220 0.61750 0.00470 0.76113 國泰科技生化基金 40.36000 39.34000 1.02000 2.59278 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.71000 25.57000 0.14000 0.54752 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.87000 13.99000 -0.12000 -0.85776 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.48730 39.05780 -0.57050 -1.46066 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.52890 19.32710 0.20180 1.04413 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.41380 19.83180 -0.41800 -2.10773 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.12620 39.51440 -0.38820 -0.98243 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.11000 39.39400 -0.28400 -0.72092 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.41910 41.55340 -0.13430 -0.32320 國泰紐幣2021保本基金 12.00490 12.00720 -0.00230 -0.01916 國泰紐幣八年期保本基金 12.28530 12.28900 -0.00370 -0.03011 國泰紐幣保本基金 12.32220 12.31910 0.00310 0.02516 國泰高科技基金 14.94000 14.58000 0.36000 2.46914 國泰國泰基金台幣I級別 25.70000 25.08000 0.62000 2.47209 國泰國泰基金台幣級別 25.70000 25.08000 0.62000 2.47209 國泰富時中國A50基金 20.40000 20.03000 0.37000 1.84723 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33800 0.33780 0.00020 0.05921 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45550 0.45520 0.00030 0.06591 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.05000 10.99000 0.06000 0.54595 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36840 0.36500 0.00340 0.93151 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49660 0.49200 0.00460 0.93496 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35190 0.34980 0.00210 0.60034 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47420 0.47150 0.00270 0.57264 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.56570 10.57630 -0.01060 -0.10022 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.69960 7.70730 -0.00770 -0.09991 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35730 0.35740 -0.00010 -0.02798 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25780 0.25710 0.00070 0.27227 國泰新興市場基金台幣級別 12.13000 12.18000 -0.05000 -0.41051 國泰新興市場基金美元級別 0.40630 0.40650 -0.00020 -0.04920 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.12160 2.12530 -0.00370 -0.17409 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.42130 1.42380 -0.00250 -0.17559 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34120 0.34200 -0.00080 -0.23392 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36630 0.36710 -0.00080 -0.21792 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23090 0.23140 -0.00050 -0.21608 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.46450 10.49370 -0.02920 -0.27826 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.88040 6.89950 -0.01910 -0.27683 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.03000 14.25000 -0.22000 -1.54386 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.76000 34.68000 1.08000 3.11419 國泰價值卓越基金 17.83000 17.49000 0.34000 1.94397 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39070 0.38900 0.00170 0.43702 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.76500 39.97810 -0.21310 -0.53304 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.01420 12.03270 -0.01850 -0.15375 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40230 0.40140 0.00090 0.22422 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.57590 9.61760 -0.04170 -0.43358 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.51990 8.59140 -0.07150 -0.83223 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.56610 10.57380 -0.00770 -0.07282 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49940 9.54020 -0.04080 -0.42766 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11380 11.11290 0.00090 0.00810 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11850 10.17480 -0.05630 -0.55333 第一金大中華基金 30.86000 30.38000 0.48000 1.57999 第一金小型精選基金 44.24000 43.69000 0.55000 1.25887 第一金中國世紀基金-人民幣 14.34000 14.50000 -0.16000 -1.10345 第一金中國世紀基金-美元 9.60450 9.71070 -0.10620 -1.09364 第一金中國世紀基金-美元-N 9.60600 9.71220 -0.10620 -1.09347 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.94000 11.10000 -0.16000 -1.44144 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.93000 11.10000 -0.17000 -1.53153 第一金中概平衡基金 27.76000 27.51000 0.25000 0.90876 第一金台灣貨幣市場基金 15.23590 15.23540 0.00050 0.00328 第一金全家福貨幣市場基金 177.68700 177.68100 0.00600 0.00338 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.02120 9.99960 0.02160 0.21601 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.02180 9.99960 0.02220 0.22201 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.23340 14.06110 0.17230 1.22537 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.23410 14.06150 0.17260 1.22747 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.24000 13.13000 0.11000 0.83778 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.24000 13.13000 0.11000 0.83778 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.84200 9.87080 -0.02880 -0.29177 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.84400 9.87280 -0.02880 -0.29171 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.36960 9.41970 -0.05010 -0.53186 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.39350 9.44360 -0.05010 -0.53052 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.24850 10.24250 0.00600 0.05858 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.76270 9.77940 -0.01670 -0.17077 第一金全球大趨勢基金 23.64000 23.50000 0.14000 0.59574 第一金全球不動產證券化基金A 8.06620 8.10280 -0.03660 -0.45170 第一金全球不動產證券化基金B 5.78750 5.81380 -0.02630 -0.45237 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.19270 9.23000 -0.03730 -0.40412 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.19360 9.23100 -0.03740 -0.40516 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.46330 9.46230 0.00100 0.01057 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.46450 9.46350 0.00100 0.01057 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.54050 8.58390 -0.04340 -0.50560 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.02600 10.04280 -0.01680 -0.16728 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.68910 9.74920 -0.06010 -0.61646 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.68950 9.74950 -0.06000 -0.61542 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.00140 8.03540 -0.03400 -0.42313 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.81250 8.86400 -0.05150 -0.58100 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.81270 8.86420 -0.05150 -0.58099 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.02700 11.01660 0.01040 0.09440 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.02780 11.01740 0.01040 0.09440 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.94000 9.93250 0.00750 0.07551 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.59380 14.60560 -0.01180 -0.08079 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.76280 14.63210 0.13070 0.89324 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.78080 14.65000 0.13080 0.89283 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.49000 13.42000 0.07000 0.52161 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.51000 13.45000 0.06000 0.44610 第一金亞洲科技基金 20.99000 20.94000 0.05000 0.23878 第一金亞洲新興市場基金 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232 第一金店頭市場基金 11.25000 11.13000 0.12000 1.07817 第一金創新趨勢基金 28.78000 28.41000 0.37000 1.30236 第一金電子基金 38.26000 37.78000 0.48000 1.27051 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.04000 19.64000 0.40000 2.03666 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.35000 19.68000 -0.33000 -1.67683 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.71000 9.88000 -0.17000 -1.72065 統一大中華中小基金(美元) 9.51000 9.71000 -0.20000 -2.05973 統一大中華中小基金(新台幣) 13.61000 13.95000 -0.34000 -2.43728 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 統一大東協高股息基金(美元) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 統一大滿貫基金 35.95000 35.26000 0.69000 1.95689 統一大龍印基金 16.47000 16.64000 -0.17000 -1.02163 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.92000 10.07000 -0.15000 -1.48957 統一大龍騰中國基金(美元) 9.73000 9.89000 -0.16000 -1.61780 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.70000 10.93000 -0.23000 -2.10430 統一中小基金 30.14000 29.70000 0.44000 1.48148 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.51650 9.52060 -0.00410 -0.04306 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.52640 9.54770 -0.02130 -0.22309 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.09500 9.13090 -0.03590 -0.39317 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.13980 11.14470 -0.00490 -0.04397 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.07340 11.09820 -0.02480 -0.22346 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.57460 10.61630 -0.04170 -0.39279 統一台灣動力基金 20.34000 20.03000 0.31000 1.54768 統一全天候基金 126.58000 124.35000 2.23000 1.79333 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.65130 8.57030 0.08100 0.94512 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.96900 8.90100 0.06800 0.76396 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.85040 8.79730 0.05310 0.60359 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.84930 8.76640 0.08290 0.94566 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.17410 9.10460 0.06950 0.76335 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.05280 8.99840 0.05440 0.60455 統一全球債券組合基金 11.92900 11.95010 -0.02110 -0.17657 統一全球新科技基金(人民幣) 15.96000 15.77000 0.19000 1.20482 統一全球新科技基金(美元) 16.09000 15.94000 0.15000 0.94103 統一全球新科技基金(新台幣) 14.93000 14.85000 0.08000 0.53872 統一亞太基金 27.45000 27.48000 -0.03000 -0.10917 統一亞洲大金磚基金 13.24000 13.24000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 68.04000 67.05000 0.99000 1.47651 統一強棒貨幣市場基金 16.64400 16.64350 0.00050 0.00300 統一強漢基金(人民幣) 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 統一強漢基金(美元) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 統一強漢基金(新台幣) 25.38000 25.42000 -0.04000 -0.15736 統一統信基金 36.45000 35.69000 0.76000 2.12945 統一黑馬基金 68.40000 67.46000 0.94000 1.39342 統一新亞洲科技能源基金 19.97000 19.90000 0.07000 0.35176 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.12080 8.15120 -0.03040 -0.37295 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.18470 10.22280 -0.03810 -0.37270 統一經建基金 53.56000 52.62000 0.94000 1.78639 統一龍馬基金 78.29000 76.66000 1.63000 2.12627 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 25.90000 25.57000 0.33000 1.29057 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 53.42000 52.45000 0.97000 1.84938 野村中國機會基金 14.74000 14.85000 -0.11000 -0.74074 野村巴西基金 5.35000 5.39000 -0.04000 -0.74212 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.19000 12.31000 -0.12000 -0.97482 野村台灣高股息基金 22.90000 22.71000 0.19000 0.83664 野村台灣運籌基金 40.16000 39.52000 0.64000 1.61943 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.69320 9.69890 -0.00570 -0.05877 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.66720 9.68170 -0.01450 -0.14977 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.66880 9.68620 -0.01740 -0.17964 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.77470 9.78040 -0.00570 -0.05828 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.73170 9.74630 -0.01460 -0.14980 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.69540 9.71280 -0.01740 -0.17915 野村平衡基金 20.66000 20.35000 0.31000 1.52334 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.92000 12.96000 -0.04000 -0.30864 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 野村全球生技醫療基金 16.55000 16.46000 0.09000 0.54678 野村全球品牌基金 28.71000 28.71000 0.00000 0.00000 野村全球氣候變遷基金 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.09000 13.02000 0.07000 0.53763 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.38000 11.26000 0.12000 1.06572 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.35000 19.23000 0.12000 0.62402 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.31000 12.17000 0.14000 1.15037 野村全球短期收益基金-美元計價 10.49170 10.47980 0.01190 0.11355 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.34480 10.34390 0.00090 0.00870 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.63790 9.60610 0.03180 0.33104 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.37840 9.35510 0.02330 0.24906 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.86190 8.85610 0.00580 0.06549 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.09780 11.06120 0.03660 0.33089 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.60620 10.57980 0.02640 0.24953 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07460 10.06760 0.00700 0.06953 野村成長基金 29.14000 28.80000 0.34000 1.18056 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.56590 9.54500 0.02090 0.21896 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.55900 9.54630 0.01270 0.13304 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.49930 9.51760 -0.01830 -0.19228 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.81500 9.79360 0.02140 0.21851 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.75630 9.74330 0.01300 0.13343 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.69890 9.71760 -0.01870 -0.19243 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.37000 13.41000 -0.04000 -0.29828 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.85210 9.84410 0.00800 0.08127 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.79110 9.79120 -0.00010 -0.00102 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.71730 9.74340 -0.02610 -0.26787 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.25610 10.24800 0.00810 0.07904 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.12700 10.12720 -0.00020 -0.00197 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05630 10.08340 -0.02710 -0.26876 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.81770 8.84090 -0.02320 -0.26242 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.54160 9.54110 0.00050 0.00524 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.41330 9.41790 -0.00460 -0.04884 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.21850 13.25320 -0.03470 -0.26182 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.36070 12.35970 0.00100 0.00809 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.10920 10.11410 -0.00490 -0.04845 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24420 10.22540 0.01880 0.18386 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.92120 9.90890 0.01230 0.12413 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.36980 9.37330 -0.00350 -0.03734 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.99860 11.00280 -0.00420 -0.03817 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.03310 10.02740 0.00570 0.05684 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.22810 11.18620 0.04190 0.37457 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.78770 10.75640 0.03130 0.29099 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.38460 10.37720 0.00740 0.07131 野村泰國基金 41.90000 42.29000 -0.39000 -0.92220 野村高科技基金 13.28000 13.11000 0.17000 1.29672 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.05740 10.03990 0.01750 0.17430 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.46730 10.40500 0.06230 0.59875 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.59720 10.50360 0.09360 0.89112 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.88630 9.83680 0.04950 0.50321 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.58200 9.56460 0.01740 0.18192 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.70180 9.64330 0.05850 0.60664 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.90980 11.83850 0.07130 0.60227 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.87730 12.75120 0.12610 0.98893 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.94710 10.89230 0.05480 0.50311 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.61460 10.59530 0.01930 0.18216 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.98300 10.91720 0.06580 0.60272 野村貨幣市場基金 16.25110 16.25060 0.00050 0.00308 野村新馬基金 16.27000 16.24000 0.03000 0.18473 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.95500 9.99000 -0.03500 -0.35035 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.94040 7.96560 -0.02520 -0.31636 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.63750 11.67440 -0.03690 -0.31608 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.47000 7.45000 0.02000 0.26846 野村精選貨幣市場基金 12.07180 12.07150 0.00030 0.00249 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.36000 12.23000 0.13000 1.06296 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.80000 11.70000 0.10000 0.85470 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563 野村歐洲高股息基金季配型 8.01000 7.96000 0.05000 0.62814 野村歐洲高股息基金累積型 11.32000 11.24000 0.08000 0.71174 野村積極成長基金 12.31000 12.16000 0.15000 1.23355 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.62000 35.91000 0.71000 1.97717 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.02500 10.03000 -0.00500 -0.04985 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.62940 8.61950 0.00990 0.11486 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.02170 8.01580 0.00590 0.07360 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.81820 7.82540 -0.00720 -0.09201 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.51110 11.49800 0.01310 0.11393 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.49600 10.48830 0.00770 0.07342 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25920 10.26860 -0.00940 -0.09154 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376 野村環球基金-人民幣計價 15.74000 15.55000 0.19000 1.22186 野村環球基金-美元計價 12.47000 12.34000 0.13000 1.05348 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.92000 16.79000 0.13000 0.77427 野村鴻利基金 23.67000 23.29000 0.38000 1.63160 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85080 16.85050 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 21.75000 21.46000 0.29000 1.35135 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.02000 13.04000 -0.02000 -0.15337 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.88000 14.87000 0.01000 0.06725 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.98270 10.00650 -0.02380 -0.23785 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.09810 13.12800 -0.02990 -0.22776 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.68350 9.71740 -0.03390 -0.34886 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.68680 9.71190 -0.02510 -0.25845 凱基台商天下基金 13.52000 13.51000 0.01000 0.07402 凱基台灣精五門基金 21.64000 21.30000 0.34000 1.59624 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.73810 10.66980 0.06830 0.64012 凱基亞太高股息基金 13.31000 13.34000 -0.03000 -0.22489 凱基亞洲四金磚基金 18.09000 18.18000 -0.09000 -0.49505 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.84000 13.84000 0.00000 0.00000 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.38820 13.40670 -0.01850 -0.13799 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.79000 12.86000 -0.07000 -0.54432 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53290 11.53260 0.00030 0.00260 凱基開創基金 28.41000 27.88000 0.53000 1.90100 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.73000 21.47000 0.26000 1.21099 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.72720 21.37930 0.34790 1.62727 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.34000 18.37000 -0.03000 -0.16331 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.07770 18.03100 0.04670 0.25900 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.98000 7.93000 0.05000 0.63052 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.23000 11.11000 0.12000 1.08011 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.71230 11.60650 0.10580 0.91156 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.40680 11.27250 0.13430 1.19139 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.33000 11.24000 0.09000 0.80071 凱基護城河基金-台幣計價A 12.95000 12.88000 0.07000 0.54348 凱基護城河基金-美元計價B 13.08940 12.97030 0.11910 0.91825 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.31000 14.53000 -0.22000 -1.51411 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.81000 31.85000 0.96000 3.01413 富邦NASDAQ-100基金 29.04000 28.64000 0.40000 1.39665 富邦上証180基金 31.09000 30.81000 0.28000 0.90880 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23840 0.23970 -0.00130 -0.54234 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.12000 7.19000 -0.07000 -0.97357 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.09000 7.18000 -0.09000 -1.25348 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.95000 41.46000 1.49000 3.59383 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.89850 11.95260 -0.05410 -0.45262 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.22100 11.27520 -0.05420 -0.48070 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.92040 11.01920 -0.09880 -0.89662 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.48880 10.53650 -0.04770 -0.45271 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.81170 9.85920 -0.04750 -0.48178 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.55740 9.64390 -0.08650 -0.89694 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.64830 20.66980 -0.02150 -0.10402 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.25650 11.25550 0.00100 0.00888 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69130 10.73780 -0.04650 -0.43305 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.82800 12.84790 -0.01990 -0.15489 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89630 1.90040 -0.00410 -0.21574 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50630 9.52100 -0.01470 -0.15440 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.45260 1.45570 -0.00310 -0.21296 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.59720 11.59680 0.00040 0.00345 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73770 1.73840 -0.00070 -0.04027 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09200 10.09160 0.00040 0.00396 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53140 1.53200 -0.00060 -0.03916 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.36000 14.57000 -0.21000 -1.44132 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.50000 23.85000 0.65000 2.72537 富邦日本東証基金 22.59000 22.26000 0.33000 1.48248 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.17000 42.76000 0.41000 0.95884 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.21000 48.43000 0.78000 1.61057 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.22000 50.39000 0.83000 1.64715 富邦台灣心基金 24.84000 24.20000 0.64000 2.64463 富邦台灣釆吉50基金 48.01000 47.17000 0.84000 1.78079 富邦台灣科技指數基金 51.81000 50.82000 0.99000 1.94805 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.68380 39.88890 -0.20510 -0.51418 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 39.72050 39.88880 -0.16830 -0.42192 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29560 0.29580 -0.00020 -0.06761 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.34410 2.34640 -0.00230 -0.09802 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34090 0.34140 -0.00050 -0.14646 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.65480 10.67130 -0.01650 -0.15462 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.04020 2.04260 -0.00240 -0.11750 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32800 0.32860 -0.00060 -0.18259 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.22480 9.23910 -0.01430 -0.15478 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.01000 23.02000 -0.01000 -0.04344 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.73000 14.70000 0.03000 0.20408 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.63000 28.87000 -0.24000 -0.83131 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62600 15.62550 0.00050 0.00320 富邦長紅基金 71.66000 70.13000 1.53000 2.18166 富邦科技基金 27.93000 27.36000 0.57000 2.08333 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.25800 39.40930 -0.15130 -0.38392 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.57160 39.12970 -0.55810 -1.42628 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.99740 38.31190 -0.31450 -0.82089 富邦恒生國企ETF基金 21.88000 21.49000 0.39000 1.81480 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.69000 12.90000 -0.21000 -1.62791 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 34.25000 33.22000 1.03000 3.10054 富邦高成長基金 27.25000 26.65000 0.60000 2.25141 富邦基金 14.53000 14.29000 0.24000 1.67950 富邦深証100基金 11.13000 11.04000 0.09000 0.81522 富邦富時歐洲ETF基金 20.38000 20.32000 0.06000 0.29528 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40130 0.40170 -0.00040 -0.09958 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.16720 12.17000 -0.00280 -0.02301 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.51290 9.51520 -0.00230 -0.02417 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30120 0.30150 -0.00030 -0.09950 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.88690 8.88900 -0.00210 -0.02362 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.76770 9.74100 0.02670 0.27410 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.98830 9.99970 -0.01140 -0.11400 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.76770 9.74100 0.02670 0.27410 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.98830 9.99970 -0.01140 -0.11400 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.96000 19.78000 0.18000 0.91001 富邦精準基金 51.67000 50.69000 0.98000 1.93332 富邦精銳中小基金 13.38000 13.10000 0.28000 2.13740 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 21.22000 21.10000 0.12000 0.56872 富邦臺灣公司治理100基金 21.47000 21.17000 0.30000 1.41710 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.61000 7.73000 -0.12000 -1.55239 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.47000 15.01000 0.46000 3.06462 富邦標普美國特別股ETF基金 19.64000 19.62000 0.02000 0.10194 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.28030 10.27690 0.00340 0.03308 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.07690 11.08150 -0.00460 -0.04151 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.83740 10.89160 -0.05420 -0.49763 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.07960 10.07630 0.00330 0.03275 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.81630 10.82080 -0.00450 -0.04159 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.56140 10.61420 -0.05280 -0.49745 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.36000 10.56000 -0.20000 -1.89394 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.90000 12.15000 -0.25000 -2.05761 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.13000 10.38000 -0.25000 -2.40848 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.85000 8.96000 -0.11000 -1.22768 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.87000 11.01000 -0.14000 -1.27157 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.29000 10.46000 -0.17000 -1.62524 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.55270 9.56660 -0.01390 -0.14530 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.23780 9.25410 -0.01630 -0.17614 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.74190 8.77530 -0.03340 -0.38061 富蘭克林華美中華基金 14.55000 14.70000 -0.15000 -1.02041 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.71000 21.24000 0.47000 2.21281 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.01000 20.72000 0.29000 1.39961 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.11000 11.00000 0.11000 1.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.44000 10.39000 0.05000 0.48123 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.85040 7.88860 -0.03820 -0.48424 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.06400 9.09930 -0.03530 -0.38794 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.68070 9.68640 -0.00570 -0.05885 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.14890 9.17000 -0.02110 -0.23010 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.00200 10.98890 0.01310 0.11921 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.78910 8.83360 -0.04450 -0.50376 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.25520 9.31510 -0.05990 -0.64304 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.02550 13.01130 0.01420 0.10914 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.31960 10.40830 -0.08870 -0.85220 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.07960 10.06950 0.01010 0.10030 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.71930 7.74430 -0.02500 -0.32282 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.21370 9.25850 -0.04480 -0.48388 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.54120 10.55050 -0.00930 -0.08815 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.53950 7.57910 -0.03960 -0.52249 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.01680 9.07780 -0.06100 -0.67197 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.37490 10.36620 0.00870 0.08393 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.76660 7.79290 -0.02630 -0.33749 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.26990 8.25400 0.01590 0.19263 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.38960 9.36710 0.02250 0.24020 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.09080 10.02400 0.06680 0.66640 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.64740 12.58510 0.06230 0.49503 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.36000 10.45000 -0.09000 -0.86124 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.30000 10.43000 -0.13000 -1.24640 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.50000 8.58000 -0.08000 -0.93240 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.12010 13.06200 0.05810 0.44480 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美第一富基金 44.97000 44.14000 0.83000 1.88038 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29300 10.29260 0.00040 0.00389 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.65000 13.47000 0.18000 1.33630 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.61000 13.44000 0.17000 1.26488 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.29000 15.15000 0.14000 0.92409 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.93190 7.95670 -0.02480 -0.31169 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.23660 11.21070 0.02590 0.23103 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.71750 9.79610 -0.07860 -0.80236 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.99550 11.00470 -0.00920 -0.08360 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.01160 7.07040 -0.05880 -0.83164 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.27500 9.34050 -0.06550 -0.70125 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.26480 10.27530 -0.01050 -0.10219 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.60920 10.63450 -0.02530 -0.23790 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.84000 19.89000 -0.05000 -0.25138 復華人民幣貨幣市場基金 11.55530 11.55250 0.00280 0.02424 復華人生目標基金 41.89040 41.29900 0.59140 1.43200 復華大中華中小策略基金 10.43000 10.54000 -0.11000 -1.04364 復華中小精選基金 85.16000 83.19000 1.97000 2.36807 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.20000 9.31000 -0.11000 -1.18153 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.32000 12.36000 -0.04000 -0.32362 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.37000 11.41000 -0.04000 -0.35057 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.45000 11.53000 -0.08000 -0.69384 復華六年到期新興市場債券基金 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 復華台灣智能基金 12.71000 12.58000 0.13000 1.03339 復華全方位基金 34.36000 33.80000 0.56000 1.65680 復華全球大趨勢基金-美元 14.32000 14.22000 0.10000 0.70323 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.77000 21.70000 0.07000 0.32258 復華全球平衡基金-新臺幣 20.33000 20.34000 -0.01000 -0.04916 復華全球物聯網科技基金-美元 17.92000 17.67000 0.25000 1.41483 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.67000 16.51000 0.16000 0.96911 復華全球原物料基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 復華全球消費基金-新臺幣 14.04000 14.08000 -0.04000 -0.28409 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45040 11.45910 -0.00870 -0.07592 復華全球債券基金 13.44770 13.49670 -0.04900 -0.36305 復華全球債券組合基金 14.60000 14.63000 -0.03000 -0.20506 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.34000 14.31000 0.03000 0.20964 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 復華全球戰略配置強基金-美元 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 復華有利貨幣市場基金 13.42490 13.42450 0.00040 0.00298 復華亞太平衡基金 13.98000 14.10000 -0.12000 -0.85106 復華亞太成長基金 16.80000 16.75000 0.05000 0.29851 復華亞太神龍科技基金-美元 10.54000 10.47000 0.07000 0.66858 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 復華東協世紀基金 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616 復華南非幣長期收益基金A 13.14000 13.16000 -0.02000 -0.15198 復華南非幣長期收益基金B 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990 復華南非幣短期收益基金A 13.41000 13.41000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.30000 13.14000 0.16000 1.21766 復華美國新星基金-新臺幣 13.01000 12.91000 0.10000 0.77459 復華恒生基金 22.24000 21.92000 0.32000 1.45985 復華恒生單日反向一倍基金 8.02000 8.16000 -0.14000 -1.71569 復華恒生單日正向二倍基金 37.86000 36.68000 1.18000 3.21701 復華神盾基金 29.37270 28.95000 0.42270 1.46010 復華高成長基金 74.99000 73.77000 1.22000 1.65379 復華高益策略組合基金 12.95000 12.96000 -0.01000 -0.07716 復華貨幣市場基金 14.38500 14.38460 0.00040 0.00278 復華富時不動產證券化基金 18.89000 18.93000 -0.04000 -0.21130 復華富時台灣高股息低波動基金 51.06000 50.60000 0.46000 0.90909 復華復華基金 23.53000 23.15000 0.38000 1.64147 復華華人世紀基金 20.33000 20.61000 -0.28000 -1.35856 復華傳家二號基金 32.72370 32.42100 0.30270 0.93365 復華傳家基金 27.90130 27.55960 0.34170 1.23986 復華奧林匹克全球組合基金 14.79000 14.83000 -0.04000 -0.26972 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.56000 18.70000 -0.14000 -0.74866 復華新興市場高收益債券基金A 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 復華新興市場高收益債券基金B 5.84000 5.86000 -0.02000 -0.34130 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.82000 12.85000 -0.03000 -0.23346 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.45000 13.49000 -0.04000 -0.29652 復華新興市場短期收益基金 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 復華滬深300 A股基金 23.67000 23.45000 0.22000 0.93817 復華數位經濟基金 67.74000 66.71000 1.03000 1.54400 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.81000 11.86000 -0.05000 -0.42159 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.75660 9.78320 -0.02660 -0.27189 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.59500 9.62790 -0.03290 -0.34172 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.91000 9.93690 -0.02690 -0.27071 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.71570 9.74900 -0.03330 -0.34157 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.70700 9.73190 -0.02490 -0.25586 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.89330 9.95730 -0.06400 -0.64274 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.72680 9.75130 -0.02450 -0.25125 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.91260 9.97610 -0.06350 -0.63652 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.72560 9.75010 -0.02450 -0.25128 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.91550 9.97910 -0.06360 -0.63733 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24460 9.29030 -0.04570 -0.49191 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.94140 8.99130 -0.04990 -0.55498 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.63130 8.71450 -0.08320 -0.95473 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.40440 11.41400 -0.00960 -0.08411 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.04410 11.05870 -0.01460 -0.13202 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.78520 10.84140 -0.05620 -0.51838 景順主流基金 19.73000 19.33000 0.40000 2.06932 景順台灣科技基金 34.90000 34.20000 0.70000 2.04678 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 景順全球科技基金 21.78000 21.48000 0.30000 1.39665 景順全球康健基金 17.64000 17.57000 0.07000 0.39841 景順貨幣市場基金 15.92500 15.92460 0.00040 0.00251 景順潛力基金 36.35000 35.59000 0.76000 2.13543 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.70000 15.46000 0.24000 1.55239 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.20000 14.03000 0.17000 1.21169 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.66000 10.55000 0.11000 1.04265 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.75000 10.65000 0.10000 0.93897 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.68780 8.67190 0.01590 0.18335 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.27330 8.31120 -0.03790 -0.45601 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.01630 10.99610 0.02020 0.18370 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.46560 10.51360 -0.04800 -0.45655 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.24000 8.27000 -0.03000 -0.36276 華南永昌中國A股基金(美元) 8.47000 8.53000 -0.06000 -0.70340 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.01000 12.15000 -0.14000 -1.15226 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.51150 9.52010 -0.00860 -0.09034 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.39680 9.44190 -0.04510 -0.47766 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.72460 9.73350 -0.00890 -0.09144 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.60900 9.65510 -0.04610 -0.47747 華南永昌永昌基金 20.28000 20.07000 0.21000 1.04634 華南永昌全球亨利組合基金 14.22550 14.26080 -0.03530 -0.24753 華南永昌全球神農水資源基金 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 華南永昌全球精品基金 16.01000 16.03000 -0.02000 -0.12477 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.17000 12.08000 0.09000 0.74503 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.75000 11.71000 0.04000 0.34159 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.28000 14.18000 0.10000 0.70522 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.77000 13.73000 0.04000 0.29133 華南永昌物聯網精選基金 12.61000 12.40000 0.21000 1.69355 華南永昌策略報酬基金 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18880 16.18830 0.00050 0.00309 華南永昌龍盈平衡基金 25.35370 25.07220 0.28150 1.12276 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92640 11.92610 0.00030 0.00252 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.14840 10.16580 -0.01740 -0.17116 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.43650 10.50100 -0.06450 -0.61423 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.90600 9.92300 -0.01700 -0.17132 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.15540 10.21810 -0.06270 -0.61362 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.00380 10.02290 -0.01910 -0.19056 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.22680 10.29190 -0.06510 -0.63254 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.86210 9.88090 -0.01880 -0.19027 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.07550 10.13960 -0.06410 -0.63217 華頓中小型基金 28.62000 28.08000 0.54000 1.92308 華頓中國多重機會平衡基金 12.70100 12.81180 -0.11080 -0.86483 華頓台灣基金 35.22000 34.23000 0.99000 2.89220 華頓平安貨幣市場基金 11.50870 11.50830 0.00040 0.00348 華頓全球時尚精品基金 18.11000 18.18000 -0.07000 -0.38504 華頓全球高收益債券基金A 13.28790 13.31990 -0.03200 -0.24024 華頓全球高收益債券基金B 8.32840 8.39370 -0.06530 -0.77796 華頓全球黑鑽油源基金 6.02000 6.05000 -0.03000 -0.49587 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.93760 2.96280 -0.02520 -0.85055 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.67970 13.85720 -0.17750 -1.28092 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.45810 0.46220 -0.00410 -0.88706 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.76780 11.82140 -0.05360 -0.45341 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.69550 10.76360 -0.06810 -0.63269 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.89430 10.99190 -0.09760 -0.88793 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.88350 9.99720 -0.11370 -1.13732 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.48130 11.53940 -0.05810 -0.50349 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.50260 10.57660 -0.07400 -0.69966 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.97000 12.01000 -0.04000 -0.33306 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.73000 10.82000 -0.09000 -0.83179 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.89000 11.94000 -0.05000 -0.41876 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.42850 2.43140 -0.00290 -0.11927 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96950 1.97500 -0.00550 -0.27848 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.09640 12.11970 -0.02330 -0.19225 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.90270 9.96330 -0.06060 -0.60823 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37800 0.37870 -0.00070 -0.18484 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.31970 0.32110 -0.00140 -0.43600 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.52000 3.52000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 16.38000 16.46000 -0.08000 -0.48603 匯豐中國動力基金(美元) 0.55000 0.55000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 18.20000 18.21000 -0.01000 -0.05491 匯豐台灣精典基金 25.21000 24.69000 0.52000 2.10612 匯豐全球趨勢組合基金 12.20000 12.12000 0.08000 0.66007 匯豐全球關鍵資源基金 8.31000 8.27000 0.04000 0.48368 匯豐安富基金 25.97000 25.67000 0.30000 1.16868 匯豐成功基金 40.59000 40.13000 0.46000 1.14627 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45840 2.45660 0.00180 0.07327 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24560 2.25310 -0.00750 -0.33287 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.65570 11.66820 -0.01250 -0.10713 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.08370 8.13050 -0.04680 -0.57561 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38410 0.38400 0.00010 0.02604 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34530 0.34670 -0.00140 -0.40381 匯豐拉丁美洲基金 7.12000 7.21000 -0.09000 -1.24827 匯豐金磚動力基金 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97410 14.97390 0.00020 0.00134 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.17000 5.17000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 11.19000 11.13000 0.06000 0.53908 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.39920 5.46610 -0.06690 -1.22391 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.95220 8.99100 -0.03880 -0.43154 匯豐龍鳳基金-A類型 54.22000 53.08000 1.14000 2.14770 匯豐龍鳳基金-I類型 54.22000 53.08000 1.14000 2.14770 匯豐龍騰電子基金 39.82000 38.98000 0.84000 2.15495 匯豐雙高收益債券組合基金 12.21330 12.23630 -0.02300 -0.18797 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 22.91000 22.38000 0.53000 2.36819 新光中國成長基金(人民幣) 11.67000 11.84000 -0.17000 -1.43581 新光中國成長基金(美元) 12.53000 12.74000 -0.21000 -1.64835 新光中國成長基金(新臺幣) 12.10000 12.36000 -0.26000 -2.10356 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.03250 10.02100 0.01150 0.11476 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.97040 9.97640 -0.00600 -0.06014 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.93280 9.98870 -0.05590 -0.55963 新光台灣富貴基金 23.79000 23.57000 0.22000 0.93339 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.76000 8.79000 -0.03000 -0.34130 新光全球生技醫療基金(美元) 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 新光全球債券基金(A累積)美元 9.96420 9.98110 -0.01690 -0.16932 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.41810 9.48120 -0.06310 -0.66553 新光全球債券基金(B配息)美元 9.65520 9.67160 -0.01640 -0.16957 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.11650 9.17760 -0.06110 -0.66575 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.21000 10.13000 0.08000 0.78973 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.25000 10.16000 0.09000 0.88583 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454 新光吉星貨幣市場基金 15.43010 15.42960 0.00050 0.00324 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 新光多重資產基金(A累積)美元 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 新光亞洲精選基金-美金 24.82000 24.86000 -0.04000 -0.16090 新光亞洲精選基金-新台幣 24.33000 24.48000 -0.15000 -0.61275 新光兩岸優勢基金 13.62000 13.85000 -0.23000 -1.66065 新光店頭基金 28.31000 27.83000 0.48000 1.72476 新光南非幣保本基金 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.83000 8.87000 -0.04000 -0.45096 新光創新科技基金 16.90000 16.60000 0.30000 1.80723 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.79890 9.75680 0.04210 0.43149 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.01680 10.04120 -0.02440 -0.24300 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.64480 9.70160 -0.05680 -0.58547 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.37890 9.33660 0.04230 0.45306 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.59750 9.62180 -0.02430 -0.25255 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.23500 9.28860 -0.05360 -0.57705 新光澳幣八年期保本基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 新光澳幣十年期保本基金 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 新光澳幣保本基金 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.95390 9.95080 0.00310 0.03115 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.87400 9.87080 0.00320 0.03242 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.76730 9.78910 -0.02180 -0.22270 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.83280 9.85480 -0.02200 -0.22324 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.83520 9.84290 -0.00770 -0.07823 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.76680 9.77440 -0.00760 -0.07775 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.74840 9.75590 -0.00750 -0.07688 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.81730 9.82470 -0.00740 -0.07532 瑞銀全球創新趨勢基金 7.45000 7.41000 0.04000 0.53981 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.86000 8.94000 -0.08000 -0.89485 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.81350 9.82280 -0.00930 -0.09468 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.54800 9.55690 -0.00890 -0.09313 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.77090 9.79150 -0.02060 -0.21039 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.54770 9.56790 -0.02020 -0.21112 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.60990 9.62350 -0.01360 -0.14132 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.89690 9.91150 -0.01460 -0.14730 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.68860 13.74670 -0.05810 -0.42265 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.54190 8.57820 -0.03630 -0.42317 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.39240 36.77370 -0.38130 -1.03688 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.45850 37.89090 -0.43240 -1.14117 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.55160 38.91910 -0.36750 -0.94427 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11480 11.11390 0.00090 0.00810 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28610 10.34370 -0.05760 -0.55686 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.90880 14.03600 -0.12720 -0.90624 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.15580 11.27820 -0.12240 -1.08528 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.18000 11.34000 -0.16000 -1.41093 群益大印度基金-人民幣 13.16040 13.14630 0.01410 0.10725 群益大印度基金-美元 13.28140 13.29120 -0.00980 -0.07373 群益大印度基金-新臺幣 12.19000 12.25000 -0.06000 -0.48980 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.17240 12.01780 0.15460 1.28643 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.59600 12.45860 0.13740 1.10285 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.46000 11.37000 0.09000 0.79156 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.36380 11.21960 0.14420 1.28525 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.73120 10.61410 0.11710 1.10325 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.76770 9.64360 0.12410 1.28686 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.26080 9.15970 0.10110 1.10375 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.49040 9.36980 0.12060 1.28711 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.29920 9.19770 0.10150 1.10354 群益中小型股基金 53.31000 52.46000 0.85000 1.62028 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.83980 9.90320 -0.06340 -0.64020 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.80260 9.88360 -0.08100 -0.81954 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.90280 9.01120 -0.10840 -1.20295 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.75620 8.81260 -0.05640 -0.63999 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.72270 8.79480 -0.07210 -0.81980 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.92280 8.01930 -0.09650 -1.20335 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.37520 11.39040 -0.01520 -0.13345 群益中國高收益債券基金-美元 11.16400 11.18240 -0.01840 -0.16454 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.46410 10.52170 -0.05760 -0.54744 群益中國新機會基金N-人民幣 9.77930 9.91350 -0.13420 -1.35371 群益中國新機會基金N-美元 9.63600 9.78600 -0.15000 -1.53280 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.97000 10.17000 -0.20000 -1.96657 群益中國新機會基金-人民幣 8.67300 8.79210 -0.11910 -1.35463 群益中國新機會基金-美元 10.30330 10.46370 -0.16040 -1.53292 群益中國新機會基金-新臺幣 9.52000 9.70000 -0.18000 -1.85567 群益平衡王基金 19.70190 19.53670 0.16520 0.84559 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.08000 8.11000 -0.03000 -0.36991 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.87000 5.90000 -0.03000 -0.50847 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.16850 10.15020 0.01830 0.18029 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.41510 10.41510 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.23320 9.21660 0.01660 0.18011 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.45700 9.45710 -0.00010 -0.00106 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.02310 9.98740 0.03570 0.35745 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.83920 9.80600 0.03320 0.33857 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.51530 9.48130 0.03400 0.35860 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.42250 9.39070 0.03180 0.33863 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.08080 10.04480 0.03600 0.35839 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.14760 10.11330 0.03430 0.33916 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.68280 9.64820 0.03460 0.35862 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.06420 10.03030 0.03390 0.33798 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.98640 10.06850 -0.08210 -0.81541 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.33000 7.39020 -0.06020 -0.81459 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.02260 10.01310 0.00950 0.09488 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.94690 9.93890 0.00800 0.08049 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 9.98750 9.99970 -0.01220 -0.12200 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02250 10.01300 0.00950 0.09488 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.94700 9.93890 0.00810 0.08150 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.98750 9.99970 -0.01220 -0.12200 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.02260 10.01310 0.00950 0.09488 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.94700 9.93900 0.00800 0.08049 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 9.98750 9.99970 -0.01220 -0.12200 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02260 10.01310 0.00950 0.09488 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.94700 9.93900 0.00800 0.08049 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.98750 9.99970 -0.01220 -0.12200 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.44000 10.37000 0.07000 0.67502 群益全球關鍵生技基金-美元 15.15520 15.00590 0.14930 0.99494 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.47000 14.39000 0.08000 0.55594 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.58000 10.68000 -0.10000 -0.93633 群益印度中小基金N-美元 9.90030 9.96570 -0.06540 -0.65625 群益印度中小基金N-新臺幣 9.06000 9.15000 -0.09000 -0.98361 群益印度中小基金-人民幣 14.87890 14.95020 -0.07130 -0.47692 群益印度中小基金-美元 14.16000 14.25360 -0.09360 -0.65668 群益印度中小基金-新臺幣 15.85000 16.02000 -0.17000 -1.06117 群益多利策略組合基金 11.45000 11.48000 -0.03000 -0.26132 群益多重收益組合基金 13.54000 13.57000 -0.03000 -0.22108 群益多重資產組合基金 15.54000 15.55000 -0.01000 -0.06431 群益安家基金 27.89180 27.40170 0.49010 1.78858 群益安穩貨幣市場基金 16.06890 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群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.03060 10.04210 -0.01150 -0.11452 群益長安基金 32.00000 31.68000 0.32000 1.01010 群益美國新創亮點基金-美元 14.73600 14.57370 0.16230 1.11365 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.78000 13.68000 0.10000 0.73099 群益真善美基金 18.40020 18.20840 0.19180 1.05336 群益馬拉松基金 137.91000 135.88000 2.03000 1.49397 群益深証中小板基金 14.93000 14.97000 -0.04000 -0.26720 群益創新科技基金 37.26000 36.51000 0.75000 2.05423 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.16710 10.32030 -0.15320 -1.48445 群益華夏盛世基金N-美元 10.04070 10.21040 -0.16970 -1.66203 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.12000 10.33000 -0.21000 -2.03291 群益華夏盛世基金-人民幣 11.07200 11.23880 -0.16680 -1.48414 群益華夏盛世基金-美元 11.07120 11.25840 -0.18720 -1.66276 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.68000 18.04000 -0.36000 -1.99557 群益奧斯卡基金 31.05000 30.73000 0.32000 1.04133 群益新興金鑽基金-美元 13.17250 13.20640 -0.03390 -0.25669 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.74000 9.80000 -0.06000 -0.61224 群益葛萊美基金 26.99000 26.77000 0.22000 0.82182 群益道瓊美國地產ETF基金 19.18000 19.18000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.30000 8.43000 -0.13000 -1.54211 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.60000 13.19000 0.41000 3.10842 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.68090 11.65620 0.02470 0.21190 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.39450 11.38750 0.00700 0.06147 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.28200 11.26760 0.01440 0.12780 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.70810 8.68960 0.01850 0.21290 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.33940 9.33370 0.00570 0.06107 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.93460 8.92320 0.01140 0.12776 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.61000 31.16000 0.45000 1.44416 德信中國精選成長基金 12.21000 12.39000 -0.18000 -1.45278 德信台灣主流中小基金 21.10000 20.78000 0.32000 1.53994 德信新興股票組合基金 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178 德信萬保貨幣市場基金 11.92220 11.92190 0.00030 0.00252 德信萬瑞基金 10.71500 10.73270 -0.01770 -0.16492 德信數位時代基金 28.96000 28.80000 0.16000 0.55556 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64980 11.64940 0.00040 0.00343 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.26000 16.95000 0.31000 1.82891 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.38000 19.28000 0.10000 0.51867 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.29000 7.30000 -0.01000 -0.13699 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.84860 9.91080 -0.06220 -0.62760 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.96110 13.97890 -0.01780 -0.12733 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.08180 8.14910 -0.06730 -0.82586 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.14430 11.22100 -0.07670 -0.68354 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.34640 11.36730 -0.02090 -0.18386 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.80340 12.84540 -0.04200 -0.32697 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.18000 18.08000 0.10000 0.55310 摩根中小基金 26.80000 26.13000 0.67000 2.56410 摩根中國A股基金 15.18000 15.47000 -0.29000 -1.87460 摩根中國A股基金(美元) 12.31000 12.50000 -0.19000 -1.52000 摩根中國亮點基金 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.80140 11.92100 -0.11960 -1.00327 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.78100 12.86480 -0.08380 -0.65139 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.19590 10.27040 -0.07450 -0.72539 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.10860 13.24130 -0.13270 -1.00217 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.65510 14.75120 -0.09610 -0.65147 摩根台灣金磚基金 22.08000 21.55000 0.53000 2.45940 摩根台灣增長基金 53.29000 52.34000 0.95000 1.81506 摩根平衡基金 28.53000 28.25000 0.28000 0.99115 摩根全球α基金 18.91000 18.82000 0.09000 0.47821 摩根全球平衡基金 15.15850 15.17970 -0.02120 -0.13966 摩根全球發現基金 12.31000 12.23000 0.08000 0.65413 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.74900 9.73020 0.01880 0.19321 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.61300 10.58130 0.03170 0.29959 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.13930 10.11170 0.02760 0.27295 摩根多元入息成長基金-累積型 11.30310 11.27940 0.02370 0.21012 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.92470 9.89770 0.02700 0.27279 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.77430 10.81020 -0.03590 -0.33209 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.64270 13.68810 -0.04540 -0.33167 摩根亞洲基金 58.36000 58.24000 0.12000 0.20604 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.64090 8.68750 -0.04660 -0.53640 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.01430 10.05250 -0.03820 -0.38000 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.95970 8.99560 -0.03590 -0.39908 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.34570 12.41240 -0.06670 -0.53737 摩根東方內需機會基金 18.48000 18.44000 0.04000 0.21692 摩根東方科技基金 36.99000 36.98000 0.01000 0.02704 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.60000 11.64000 -0.04000 -0.34364 摩根金龍收成基金 23.53000 23.55000 -0.02000 -0.08493 摩根第一貨幣市場基金 15.06770 15.06730 0.00040 0.00265 摩根絕對日本基金 14.87000 15.04000 -0.17000 -1.13032 摩根新金磚五國基金 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745 摩根新絲路基金 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 摩根新興35基金 13.63000 13.61000 0.02000 0.14695 摩根新興日本基金 24.92000 25.17000 -0.25000 -0.99325 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.55940 7.62050 -0.06110 -0.80178 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.77570 9.83600 -0.06030 -0.61305 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.61120 9.68080 -0.06960 -0.71895 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.66820 10.75430 -0.08610 -0.80061 摩根新興科技基金 63.28000 61.54000 1.74000 2.82743 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.33300 8.34630 -0.01330 -0.15935 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.46530 10.48200 -0.01670 -0.15932 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.69420 8.69780 -0.00360 -0.04139 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.52650 9.49370 0.03280 0.34549 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.11810 9.09090 0.02720 0.29920 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.87160 9.87570 -0.00410 -0.04152 摩根龍揚基金 35.19000 35.21000 -0.02000 -0.05680 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.87000 10.78000 0.09000 0.83488 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.75000 10.67000 0.08000 0.74977 摩根環球股票收益基金-累積型 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31890 9.32380 -0.00490 -0.05255 摩根總收益組合基金-累積型 11.17610 11.18200 -0.00590 -0.05276 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 28.36000 27.73000 0.63000 2.27191 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70010 11.72650 -0.02640 -0.22513 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.06660 11.09280 -0.02620 -0.23619 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.91350 9.95260 -0.03910 -0.39286 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34280 10.36610 -0.02330 -0.22477 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.81810 9.84130 -0.02320 -0.23574 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.78920 8.82390 -0.03470 -0.39325 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.58720 10.49290 0.09430 0.89870 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.31310 10.26100 0.05210 0.50775 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.90640 9.87990 0.02650 0.26822 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.74110 9.75280 -0.01170 -0.11997 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.73440 9.70840 0.02600 0.26781 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.57180 9.58330 -0.01150 -0.12000 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.48490 11.46900 0.01590 0.13863 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.28740 11.27330 0.01410 0.12507 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.15910 10.17760 -0.01850 -0.18177 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.97600 10.96080 0.01520 0.13868 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.77060 10.75720 0.01340 0.12457 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.69670 9.71440 -0.01770 -0.18220 聯邦金鑽平衡基金 26.31400 25.68210 0.63190 2.46047 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 10.00010 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12.69000 12.69000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.32000 13.34000 -0.02000 -0.14993 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.54000 12.54000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.96000 7.98000 -0.02000 -0.25063 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.21000 12.21000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.19000 12.13000 0.06000 0.49464 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.81000 15.72000 0.09000 0.57252 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.74000 15.66000 0.08000 0.51086 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.58000 20.47000 0.11000 0.53737 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.74000 18.64000 0.10000 0.53648 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.74000 12.70000 0.04000 0.31496 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.74000 15.65000 0.09000 0.57508 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.44000 16.35000 0.09000 0.55046 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.52000 15.44000 0.08000 0.51813 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.73000 15.64000 0.09000 0.57545 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.20000 14.12000 0.08000 0.56657 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.20000 14.12000 0.08000 0.56657 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.89000 14.81000 0.08000 0.54018 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.31000 18.32000 -0.01000 -0.05459 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.20000 17.21000 -0.01000 -0.05811 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.51000 13.52000 -0.01000 -0.07396 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.25000 14.26000 -0.01000 -0.07013 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.37000 13.38000 -0.01000 -0.07474 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.24000 8.25000 -0.01000 -0.12121 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.33000 13.33000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.56000 14.54000 0.02000 0.13755 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.52000 14.51000 0.01000 0.06892 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 聯博貨幣市場基金 14.98710 14.98680 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.36590 10.39450 -0.02860 -0.27515 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.88370 13.90340 -0.01970 -0.14169 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.58530 7.60620 -0.02090 -0.27478 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.16000 14.18000 -0.02000 -0.14104 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.19000 14.21000 -0.02000 -0.14075 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 25.16000 24.79000 0.37000 1.49254 瀚亞中國基金-人民幣 13.27000 13.37000 -0.10000 -0.74794 瀚亞中國基金-新台幣 14.44000 14.60000 -0.16000 -1.09589 瀚亞巴西基金 4.59000 4.61000 -0.02000 -0.43384 瀚亞外銷基金 46.91000 45.97000 0.94000 2.04481 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.68000 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