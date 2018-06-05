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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/06/04  107/06/01  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.43510   10.43410   0.00100    0.00958
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.34680    9.38640  -0.03960   -0.42189
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.58150    9.61980  -0.03830   -0.39814
中國信託台灣活力基金                                             17.24000   17.03000   0.21000    1.23312
中國信託台灣優勢基金                                             19.82000   19.48000   0.34000    1.74538
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.86000    8.89000  -0.03000   -0.33746
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.48000    9.43000   0.05000    0.53022
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.06000   10.01000   0.05000    0.49950
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.71670    9.71990  -0.00320   -0.03292
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.20710    9.21010  -0.00300   -0.03257
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.17810   10.16670   0.01140    0.11213
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.64150    9.63070   0.01080    0.11214
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.35920   10.30340   0.05580    0.54157
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.09040    9.04140   0.04900    0.54195
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.30380   11.33190  -0.02810   -0.24797
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.26270   10.28830  -0.02560   -0.24883
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.64000   10.56000   0.08000    0.75758
中國信託智能運動基金-美元                                        10.68000   10.56000   0.12000    1.13636
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97520   10.97490   0.00030    0.00273
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.39640    9.44360  -0.04720   -0.49981
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.16140    9.20740  -0.04600   -0.49960
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.57970    9.61870  -0.03900   -0.40546
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.33470    9.37290  -0.03820   -0.40756
中國信託精穩基金                                                 19.01170   18.84080   0.17090    0.90707
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.02000   10.98000   0.04000    0.36430
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.53000   11.44000   0.09000    0.78671
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.24000   11.16000   0.08000    0.71685
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元大2001基金                                                     71.96000   71.40000   0.56000    0.78431
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.72660   37.88650  -0.15990   -0.42205
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.32090   11.31990   0.00100    0.00883
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.83560   10.88290  -0.04730   -0.43463
元大上證50基金                                                   31.19000   30.73000   0.46000    1.49691
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.77000   12.89000  -0.12000   -0.93095
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.83000   11.99000  -0.16000   -1.33445
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.43000   13.37000   0.06000    0.44877
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.49400   13.44400   0.05000    0.37191
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.64000   17.64300  -0.00300   -0.01700
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.27400   11.43100  -0.15700   -1.37346
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.26500   11.47200  -0.20700   -1.80439
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.21000    3.23000  -0.02000   -0.61920
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.93000   15.08000  -0.15000   -0.99469
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.00540   47.19010  -0.18470   -0.39140
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.37790   10.36590   0.01200    0.11576
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.65200    9.64080   0.01120    0.11617
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.91850    9.95110  -0.03260   -0.32760
元大巴西指數基金                                                  5.51800    5.58900  -0.07100   -1.27035
元大巴菲特基金                                                   31.78000   31.39000   0.39000    1.24243
元大日經225基金                                                  28.33000   27.97000   0.36000    1.28709
元大台商收成基金                                                 24.91000   24.45000   0.46000    1.88139
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.41000   12.61000  -0.20000   -1.58604
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.83000   36.66000   1.17000    3.19149
元大台灣中型100基金                                              34.46000   34.13000   0.33000    0.96689
元大台灣加權股價指數基金                                         25.46400   25.11000   0.35400    1.40980
元大台灣卓越50基金                                               82.78000   81.33000   1.45000    1.78286
元大台灣金融基金                                                 17.63000   17.47000   0.16000    0.91586
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.35000   31.07000   0.28000    0.90119
元大台灣高股息基金                                               26.77000   26.52000   0.25000    0.94268
元大台灣電子科技基金                                             36.64000   35.99000   0.65000    1.80606
元大全球ETF成長組合基金                                          10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.66000   14.67000  -0.01000   -0.06817
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.46000   13.60000  -0.14000   -1.02941
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.47000    9.56000  -0.09000   -0.94142
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.73000   12.80000  -0.07000   -0.54688
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.81800   12.89900  -0.08100   -0.62796
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.13000    7.17000  -0.04000   -0.55788
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.37000    8.41000  -0.04000   -0.47562
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.60000    6.63000  -0.03000   -0.45249
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.97100    9.90000   0.07100    0.71717
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.87000   13.87000   0.00000    0.00000
元大全球農業商機基金                                             16.52000   16.49000   0.03000    0.18193
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
元大印度指數基金                                                  9.60900    9.60100   0.00800    0.08332
元大印度基金                                                     12.67000   12.69000  -0.02000   -0.15760
元大多多基金                                                     22.86000   22.58000   0.28000    1.24004
元大多福基金                                                     62.28000   61.90000   0.38000    0.61389
元大亞太成長基金                                                  9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.62030    8.64230  -0.02200   -0.25456
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.15880    7.17710  -0.01830   -0.25498
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.78200    9.80900  -0.02700   -0.27526
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.87000    9.93000  -0.06000   -0.60423
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.68000    9.74000  -0.06000   -0.61602
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.87000    9.93000  -0.06000   -0.60423
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.92300    9.95100  -0.02800   -0.28138
元大卓越基金                                                     54.31000   53.53000   0.78000    1.45713
元大店頭基金                                                      9.88000    9.77000   0.11000    1.12590
元大泛歐成長基金                                                  9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.21960   10.21810   0.00150    0.01468
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.24320    9.25560  -0.01240   -0.13397
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.71550   30.80470  -0.08920   -0.28957
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.98440   37.45160  -0.46720   -1.24748
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.11440   18.92050   0.19390    1.02481
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.12800   19.54850  -0.42050   -2.15106
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.49350   37.74880  -0.25530   -0.67631
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.48870   20.39250   0.09620    0.47174
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.91890   18.10340  -0.18450   -1.01915
元大高科技基金                                                   22.21000   21.90000   0.31000    1.41553
元大得利貨幣市場基金                                             16.23740   16.23680   0.00060    0.00370
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97060   11.97020   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                   14.79000   14.58000   0.21000    1.44033
元大華夏中小基金                                                  8.30000    8.41000  -0.11000   -1.30797
元大新中國基金-人民幣                                            10.68000   10.82000  -0.14000   -1.29390
元大新中國基金-美元                                              10.73900   10.89100  -0.15200   -1.39565
元大新中國基金-新台幣                                            10.36000   10.54000  -0.18000   -1.70778
元大新主流基金                                                   31.86000   31.48000   0.38000    1.20712
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.78480    9.79930  -0.01450   -0.14797
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.47830    9.49230  -0.01400   -0.14749
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.62480    9.67650  -0.05170   -0.53428
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.32840    9.37850  -0.05010   -0.53420
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.54260    9.56110  -0.01850   -0.19349
元大新興亞洲基金                                                 12.07000   12.04000   0.03000    0.24917
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08720   15.08670   0.00050    0.00331
元大經貿基金                                                     43.95000   43.18000   0.77000    1.78323
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
元大實質多重資產基金-美元                                         9.58700    9.63100  -0.04400   -0.45686
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.79000    9.87000  -0.08000   -0.81054
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.44000   14.71000  -0.27000   -1.83549
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.25000   15.69000   0.56000    3.56915
元大精準中小基金                                                 24.20000   23.91000   0.29000    1.21288
元大摩臺基金                                                     38.71000   38.08000   0.63000    1.65441
元大標普500基金                                                  24.57000   24.35000   0.22000    0.90349
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.51000   13.65000  -0.14000   -1.02564
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.88000   31.24000   0.64000    2.04866
元大標智滬深300基金                                              18.98000   18.41000   0.57000    3.09614
元大歐洲50基金                                                   24.75000   24.44000   0.31000    1.26841
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.64180    9.55980   0.08200    0.85776
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.15230   10.15160   0.00070    0.00690
元大績效基金                                                     65.85000   65.12000   0.73000    1.12101
元大韓國KOSPI200基金                                             24.17000   24.00000   0.17000    0.70833
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.65000   16.31000   0.34000    2.08461
日盛上選基金                                                     37.16000   36.64000   0.52000    1.41921
日盛小而美基金                                                   20.27000   19.95000   0.32000    1.60401
日盛中國內需動力基金                                             11.04000   11.28000  -0.24000   -2.12766
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.55510   11.57980  -0.02470   -0.21330
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.81490    9.83590  -0.02100   -0.21350
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.83620   11.86320  -0.02700   -0.22759
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.04770   10.07060  -0.02290   -0.22739
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.66510   10.70880  -0.04370   -0.40808
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.03750    9.07450  -0.03700   -0.40774
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.05000   12.23000  -0.18000   -1.47179
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.30000   12.51000  -0.21000   -1.67866
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.31000   12.56000  -0.25000   -1.99045
日盛日盛基金                                                     15.66000   15.49000   0.17000    1.09748
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
日盛全球抗暖化基金                                               10.40000   10.35000   0.05000    0.48309
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.00040    9.99070   0.00970    0.09709
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.51090    9.50160   0.00930    0.09788
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.76330    9.76890  -0.00560   -0.05732
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.28760    9.29290  -0.00530   -0.05703
日盛全球新興債券基金A                                            10.66380   10.72100  -0.05720   -0.53353
日盛全球新興債券基金B                                             8.37480    8.41980  -0.04500   -0.53445
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.39800    2.39980  -0.00180   -0.07501
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.69040    1.69170  -0.00130   -0.07685
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37320    0.37360  -0.00040   -0.10707
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26390    0.26420  -0.00030   -0.11355
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.30340   12.33440  -0.03100   -0.25133
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.55780    8.57940  -0.02160   -0.25177
日盛亞洲機會基金                                                  7.76000    7.82000  -0.06000   -0.76726
日盛首選基金                                                     19.04000   18.73000   0.31000    1.65510
日盛高科技基金                                                   19.89000   19.57000   0.32000    1.63516
日盛貨幣市場基金                                                 14.75480   14.75420   0.00060    0.00407
日盛新台商基金                                                   45.61000   45.14000   0.47000    1.04121
日盛精選五虎基金                                                 40.84000   40.29000   0.55000    1.36510
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47140   13.47090   0.00050    0.00371
台新2000高科技基金                                               37.74000   37.16000   0.58000    1.56082
台新MSCI中國基金                                                 22.54000   22.40000   0.14000    0.62500
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.96000   18.29000  -0.33000   -1.80426
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.97000   21.29000   0.68000    3.19399
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14770   14.14720   0.00050    0.00353
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.90280    9.89870   0.00410    0.04142
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.78820   10.78980  -0.00160   -0.01483
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.01960   10.06000  -0.04040   -0.40159
台新中國通基金                                                   51.92000   51.15000   0.77000    1.50538
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.56810    0.57920  -0.01110   -1.91644
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.95200   17.34600  -0.39400   -2.27142
台新中國精選中小基金-美元                                         0.41630    0.42520  -0.00890   -2.09313
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.43000   12.75000  -0.32000   -2.50980
台新主流基金                                                     26.01000   25.74000   0.27000    1.04895
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.16000   19.13000   0.03000    0.15682
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64540    0.64190   0.00350    0.54526
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.47000   14.45000   0.02000    0.13841
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48670    0.48420   0.00250    0.51632
台新台灣中小基金                                                 40.66000   40.11000   0.55000    1.37123
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.42560    9.41040   0.01520    0.16152
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.36270    9.36220   0.00050    0.00534
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.53000    8.56000  -0.03000   -0.35047
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.38590   10.38500   0.00090    0.00867
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.60240   10.56230   0.04010    0.37965
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.32900   11.28640   0.04260    0.37745
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                     15.74000   15.76000  -0.02000   -0.12690
台新亞美短期債券基金                                             10.92180   10.94470  -0.02290   -0.20923
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.61660    8.64090  -0.02430   -0.28122
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29480    0.29450   0.00030    0.10187
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.79540   11.82870  -0.03330   -0.28152
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39760    0.39720   0.00040    0.10070
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08080   11.08050   0.00030    0.00271
台新高股息平衡基金                                               30.07680   30.03430   0.04250    0.14150
台新智慧生活基金-美元                                            10.34220   10.23500   0.10720    1.04739
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.29000   10.23000   0.06000    0.58651
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.90280    8.92850  -0.02570   -0.28784
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.81210    8.87190  -0.05980   -0.67404
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.42850    9.45550  -0.02700   -0.28555
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.34020    9.40360  -0.06340   -0.67421
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.37100   10.45160  -0.08060   -0.77117
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34240    0.34370  -0.00130   -0.37824
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.84090    7.90190  -0.06100   -0.77197
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27210    0.27320  -0.00110   -0.40264
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.35000    6.37000  -0.02000   -0.31397
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.12000   20.23000  -0.11000   -0.54375
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.70600   10.70800  -0.00200   -0.01868
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           25.12000   24.86000   0.26000    1.04586
未來資產全球大消費基金                                           15.28000   15.24000   0.04000    0.26247
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.14000   10.17000  -0.03000   -0.29499
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.76780   11.81190  -0.04410   -0.37335
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.61170    9.64770  -0.03600   -0.37315
未來資產亞洲新富基金                                             22.24000   22.34000  -0.10000   -0.44763
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55440   12.55410   0.00030    0.00239
未來資產阿波羅基金                                               15.52000   15.38000   0.14000    0.91027
未來資產新興市場債券基金A                                         8.74590    8.77320  -0.02730   -0.31117
未來資產新興市場債券基金B                                         6.75060    6.77160  -0.02100   -0.31012
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.56000   11.57000  -0.01000   -0.08643
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.02260   11.02160   0.00100    0.00907
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.19730   10.25570  -0.05840   -0.56944
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.43780    9.43610   0.00170    0.01802
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.61630   10.61450   0.00180    0.01696
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.46570    8.49720  -0.03150   -0.37071
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.58050    9.61570  -0.03520   -0.36607
永豐中小基金                                                     59.16000   57.60000   1.56000    2.70833
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.78220    1.78220   0.00000    0.00000
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.32310    2.32310   0.00000    0.00000
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.42430    8.47320  -0.04890   -0.57711
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.65320   10.71500  -0.06180   -0.57676
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.03000    5.02000   0.01000    0.19920
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.42000   23.53000  -0.11000   -0.46749
永豐主流品牌基金                                                 18.16000   18.15000   0.01000    0.05510
永豐永豐基金                                                     37.99000   37.21000   0.78000    2.09621
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.00900    9.98070   0.02830    0.28355
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.00900    9.98070   0.02830    0.28355
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.99020    9.98360   0.00660    0.06611
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.99020    9.98360   0.00660    0.06611
永豐亞洲民生消費基金                                             12.58000   12.67000  -0.09000   -0.71034
永豐南非幣2021保本基金                                           12.78580   12.79390  -0.00810   -0.06331
永豐高科技基金                                                   28.62000   28.07000   0.55000    1.95939
永豐貨幣市場基金                                                 13.86920   13.86870   0.00050    0.00361
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.02750    2.02090   0.00660    0.32659
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.38570    2.38210   0.00360    0.15113
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.77800    7.79780  -0.01980   -0.25392
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.30760   10.33380  -0.02620   -0.25354
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.24280    7.26520  -0.02240   -0.30832
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.00900   11.04300  -0.03400   -0.30789
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.95000   10.02000  -0.07000   -0.69860
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.40000    8.46000  -0.06000   -0.70922
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.89000   19.07000  -0.18000   -0.94389
永豐臺灣加權ETF基金                                              55.41000   54.58000   0.83000    1.52070
永豐領航科技基金                                                 45.70000   44.66000   1.04000    2.32871
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.18000   10.11000   0.07000    0.69238
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.18000   10.05000   0.13000    1.29353
永豐趨勢平衡基金                                                 52.85000   51.81000   1.04000    2.00733
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.48260   11.47920   0.00340    0.02962
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.57110    9.58830  -0.01720   -0.17939
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.69520    9.71250  -0.01730   -0.17812
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.54160    9.56030  -0.01870   -0.19560
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.62590    9.64480  -0.01890   -0.19596
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.57280    9.59270  -0.01990   -0.20745
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.82720    9.84760  -0.02040   -0.20716
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.51170    9.53240  -0.02070   -0.21715
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.67880    9.69990  -0.02110   -0.21753
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.66000   11.69000  -0.03000   -0.25663
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.77000   10.85000  -0.08000   -0.73733
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.68000   11.73000  -0.05000   -0.42626
兆豐國際中小基金                                                 17.17000   16.84000   0.33000    1.95962
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.10000   15.25000  -0.15000   -0.98361
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.80000   21.10000  -0.30000   -1.42180
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.03000   21.27000  -0.24000   -1.12835
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.45000   12.41000   0.04000    0.32232
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.45000   12.41000   0.04000    0.32232
兆豐國際生命科學基金                                             15.43000   15.31000   0.12000    0.78380
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.29000   10.28060   0.00940    0.09143
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.69100   10.65420   0.03680    0.34540
兆豐國際全球高股息基金                                           11.62000   11.55000   0.07000    0.60606
兆豐國際全球基金                                                 32.31000   32.12000   0.19000    0.59153
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.22630   10.22470   0.00160    0.01565
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.66930    9.68210  -0.01280   -0.13220
兆豐國際國民基金                                                 23.61000   23.31000   0.30000    1.28700
兆豐國際第一基金                                                 14.09000   13.80000   0.29000    2.10145
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.79400    9.84220  -0.04820   -0.48973
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.84620    7.88480  -0.03860   -0.48955
兆豐國際萬全基金                                                 21.63000   21.30000   0.33000    1.54930
兆豐國際電子基金                                                 27.96000   27.38000   0.58000    2.11833
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.16000    8.12000   0.04000    0.49261
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.40000   21.98000   0.42000    1.91083
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.69000   16.94000  -0.25000   -1.47580
兆豐國際豐台灣基金                                               32.82000   32.80000   0.02000    0.06098
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49000   12.48960   0.00040    0.00320
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.58000   11.47000   0.11000    0.95902
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.01350   11.02630  -0.01280   -0.11609
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.89980   11.90210  -0.00230   -0.01932
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.67820   10.68050  -0.00230   -0.02153
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.44990   11.45780  -0.00790   -0.06895
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.16560    8.17520  -0.00960   -0.11743
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.57500    9.57590  -0.00090   -0.00940
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.07810    9.08010  -0.00200   -0.02203
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.06960    9.07660  -0.00700   -0.07712
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.38510    9.38720  -0.00210   -0.02237
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.26000   11.19000   0.07000    0.62556
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.62000   10.56000   0.06000    0.56818
合庫全球新興市場基金                                              9.43000    9.37000   0.06000    0.64034
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
合庫貨幣市場基金                                                 10.11970   10.11930   0.00040    0.00395
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.58440    9.60150  -0.01710   -0.17810
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.84840    9.86620  -0.01780   -0.18041
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.08310   10.11640  -0.03330   -0.32917
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.60970   11.63010  -0.02040   -0.17541
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.53750   13.56920  -0.03170   -0.23362
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.07940    9.09710  -0.01770   -0.19457
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.69690    9.72790  -0.03100   -0.31867
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.02830    8.05470  -0.02640   -0.32776
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.04870    9.06400  -0.01530   -0.16880
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.32110   10.34380  -0.02270   -0.21946
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.47000   10.40000   0.07000    0.67308
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.91730   10.91620   0.00110    0.01008
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.56420   10.58380  -0.01960   -0.18519
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.07500   10.13290  -0.05790   -0.57141
安聯中國東協基金                                                 16.14000   16.09000   0.05000    0.31075
安聯中國策略基金                                                 15.65000   15.96000  -0.31000   -1.94236
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.85000   14.93000  -0.08000   -0.53583
安聯中華新思路基金-美元                                          14.82000   14.93000  -0.11000   -0.73677
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.47000   13.62000  -0.15000   -1.10132
安聯台灣大壩基金                                                 28.90000   28.40000   0.50000    1.76056
安聯台灣科技基金                                                 49.16000   48.50000   0.66000    1.36082
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47890   12.47850   0.00040    0.00321
安聯台灣智慧基金                                                 32.17000   31.59000   0.58000    1.83602
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.06240   10.07800  -0.01560   -0.15479
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.98550   15.01050  -0.02500   -0.16655
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.64510    9.66120  -0.01610   -0.16665
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.58000   11.50000   0.08000    0.69565
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.49000   11.46000   0.03000    0.26178
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.05590   12.07000  -0.01410   -0.11682
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.06890   10.08450  -0.01560   -0.15469
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.19160   12.21190  -0.02030   -0.16623
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.52290    9.53240  -0.00950   -0.09966
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.37110    9.38560  -0.01450   -0.15449
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.07180    9.08700  -0.01520   -0.16727
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.74000   11.67000   0.07000    0.59983
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.64000   10.55000   0.09000    0.85308
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.63000   10.56000   0.07000    0.66288
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.57000   11.49000   0.08000    0.69626
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.47000   10.39000   0.08000    0.76997
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.83700   11.84430  -0.00730   -0.06163
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.87040   10.88550  -0.01510   -0.13872
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.54380   10.56100  -0.01720   -0.16286
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.93920    8.94950  -0.01030   -0.11509
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.74260    8.75470  -0.01210   -0.13821
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.45410    8.46790  -0.01380   -0.16297
安聯全球人口趨勢基金                                             11.31000   11.27000   0.04000    0.35492
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.54000    9.44000   0.10000    1.05932
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.75000   34.53000   0.22000    0.63713
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.86000    8.86000   0.00000    0.00000
安聯全球計量平衡基金                                             12.66000   12.68000  -0.02000   -0.15773
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.03310   12.04850  -0.01540   -0.12782
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.46990   10.48330  -0.01340   -0.12782
安聯全球新興市場基金                                             18.48000   18.46000   0.02000    0.10834
安聯全球農金趨勢基金                                              9.35000    9.40000  -0.05000   -0.53191
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.40000    9.34000   0.06000    0.64240
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.29000   10.21000   0.08000    0.78355
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.24000   10.18000   0.06000    0.58939
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.29000   10.21000   0.08000    0.78355
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.24000   10.18000   0.06000    0.58939
安聯亞洲動態策略基金                                             25.00000   25.02000  -0.02000   -0.07994
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00950   10.01550  -0.00600   -0.05991
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.81290    9.81880  -0.00590   -0.06009
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.11190   83.20940  -0.09750   -0.11717
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.59090   12.60730  -0.01640   -0.13008
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.66120   65.98600  -0.32480   -0.49223
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.86810    9.91810  -0.05000   -0.50413
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.53210    2.53310  -0.00100   -0.03948
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.63530   10.65760  -0.02230   -0.20924
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.11420    2.11500  -0.00080   -0.03783
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88490    8.90310  -0.01820   -0.20442
宏利台灣動力基金                                                 34.17000   33.48000   0.69000    2.06093
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.39490   10.36580   0.02910    0.28073
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.87560    9.88590  -0.01030   -0.10419
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.25050    8.25830  -0.00780   -0.09445
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.04050    8.07260  -0.03210   -0.39764
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.30000   10.25000   0.05000    0.48780
宏利全球債券組合基金                                             12.90000   12.91310  -0.01310   -0.10145
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.78170    2.78350  -0.00180   -0.06467
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.71110   11.73070  -0.01960   -0.16708
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.72400    8.76150  -0.03750   -0.42801
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.29310    2.30080  -0.00770   -0.33467
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.68920   10.76840  -0.07920   -0.73549
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.30270    4.29940   0.00330    0.07675
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69750    0.69710   0.00040    0.05738
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.96000   19.99000  -0.03000   -0.15008
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.62360   11.61380   0.00980    0.08438
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.36150   10.35360   0.00790    0.07630
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.00840   10.01310  -0.00470   -0.04694
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.00340    9.04980  -0.04640   -0.51272
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.54480    8.58120  -0.03640   -0.42418
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.37880    8.43210  -0.05330   -0.63211
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.53460    8.58040  -0.04580   -0.53377
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.73920    2.74970  -0.01050   -0.38186
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40020    0.40170  -0.00150   -0.37341
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.06800   12.13290  -0.06490   -0.53491
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91480    0.91900  -0.00420   -0.45702
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.42090    7.49450  -0.07360   -0.98205
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.06620    2.08650  -0.02030   -0.97292
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29700    0.29970  -0.00270   -0.90090
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.10460    9.20830  -0.10370   -1.12616
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33430    0.33770  -0.00340   -1.00681
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63160   13.63130   0.00030    0.00220
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.92000    2.90000   0.02000    0.68966
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.94000   12.89000   0.05000    0.38790
宏利臺灣股息收益基金                                             30.50000   30.02000   0.48000    1.59893
宏利澳幣保本基金                                                 11.97340   11.96720   0.00620    0.05181
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.26000   10.31000  -0.05000   -0.48497
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.30000   11.25000   0.05000    0.44444
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.67000   11.62000   0.05000    0.43029
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.87000   11.87000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.77040    9.79850  -0.02810   -0.28678
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.71410    9.74760  -0.03350   -0.34367
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.83980    8.90490  -0.06510   -0.73106
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.40460   10.48120  -0.07660   -0.73083
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
貝萊德新台幣基金                                                 12.92650   12.92620   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                   26.67000   26.08000   0.59000    2.26227
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.18240   11.18510  -0.00270   -0.02414
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.14890   10.18690  -0.03800   -0.37303
保德信大中華基金                                                 31.19000   31.35000  -0.16000   -0.51037
保德信中小型股基金                                               50.07000   49.21000   0.86000    1.74761
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.33000   10.48000  -0.15000   -1.43130
保德信中國中小基金-美元                                          10.67000   10.83000  -0.16000   -1.47738
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.98000   10.17000  -0.19000   -1.86824
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.67000    9.76170  -0.09170   -0.93939
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.66470    9.75940  -0.09470   -0.97035
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.77480    9.86560  -0.09080   -0.92037
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.47220   10.56940  -0.09720   -0.91964
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.08000   10.24000  -0.16000   -1.56250
保德信中國品牌基金-美元                                           9.93000   10.09000  -0.16000   -1.58573
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.82000   10.98000  -0.16000   -1.45719
保德信台商全方位基金                                             40.01000   39.61000   0.40000    1.00985
保德信全球中小基金                                               29.95000   29.93000   0.02000    0.06682
保德信全球消費商機基金                                           17.45000   17.43000   0.02000    0.11474
保德信全球基礎建設基金                                           12.01000   12.07000  -0.06000   -0.49710
保德信全球資源基金                                                8.19000    8.16000   0.03000    0.36765
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.61000    9.51000   0.10000    1.05152
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.85000   30.65000   0.20000    0.65253
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.86960    9.86260   0.00700    0.07098
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.58040   10.57380   0.00660    0.06242
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.06900    9.09840  -0.02940   -0.32313
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.71210    9.74370  -0.03160   -0.32431
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.25420    8.27470  -0.02050   -0.24774
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.74280   10.76930  -0.02650   -0.24607
保德信亞太基金                                                   22.33000   22.24000   0.09000    0.40468
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.50930    8.54120  -0.03190   -0.37348
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.13590   11.17770  -0.04180   -0.37396
保德信店頭市場基金                                               36.55000   36.13000   0.42000    1.16247
保德信拉丁美洲基金                                                6.55000    6.60000  -0.05000   -0.75758
保德信金平衡基金                                                 30.16000   29.85000   0.31000    1.03853
保德信金滿意基金                                                 43.71000   42.99000   0.72000    1.67481
保德信科技島基金                                                 27.30000   26.82000   0.48000    1.78971
保德信高成長基金                                                 99.40000   98.09000   1.31000    1.33551
保德信第一基金                                                   28.85000   28.37000   0.48000    1.69193
保德信貨幣市場基金                                               15.75240   15.75180   0.00060    0.00381
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.63140   10.58600   0.04540    0.42887
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.47000   10.46600   0.00400    0.03822
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.89030   10.85720   0.03310    0.30487
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.04150   10.05010  -0.00860   -0.08557
保德信新世紀基金                                                 10.52000   10.41000   0.11000    1.05668
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.06510    8.09210  -0.02700   -0.33366
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.71720   10.75300  -0.03580   -0.33293
保德信新興趨勢組合基金                                           11.57000   11.47000   0.10000    0.87184
保德信瑞騰基金                                                   15.53360   15.53300   0.00060    0.00386
保德信歐洲組合基金                                               10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.79870    9.81450  -0.01580   -0.16099
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.95090    9.96690  -0.01600   -0.16053
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.70770    9.72540  -0.01770   -0.18200
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.77170    9.78970  -0.01800   -0.18387
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.82930    9.84730  -0.01800   -0.18279
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.82930    9.84730  -0.01800   -0.18279
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.80040    9.82210  -0.02170   -0.22093
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.80060    9.82220  -0.02160   -0.21991
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.83810    9.86450  -0.02640   -0.26763
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.66180    9.68610  -0.02430   -0.25087
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.59930    9.62540  -0.02610   -0.27116
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95940    1.96370  -0.00430   -0.21897
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62860    2.63430  -0.00570   -0.21638
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30680    0.30750  -0.00070   -0.22764
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44720    0.44820  -0.00100   -0.22311
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.68460    8.71980  -0.03520   -0.40368
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.82630   11.88020  -0.05390   -0.45370
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.59390    9.61690  -0.02300   -0.23916
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.59870   11.62620  -0.02750   -0.23653
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.05240    9.07520  -0.02280   -0.25123
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.97150   10.99910  -0.02760   -0.25093
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.13620   10.16140  -0.02520   -0.24800
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.98440   10.01430  -0.02990   -0.29857
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.13990   10.16580  -0.02590   -0.25478
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.62270   10.64970  -0.02700   -0.25353
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.02630   10.05030  -0.02400   -0.23880
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.84990    9.86460  -0.01470   -0.14902
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.07750   10.09250  -0.01500   -0.14863
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.78300    9.80030  -0.01730   -0.17653
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.91050    9.93360  -0.02310   -0.23254
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.39710   10.40830  -0.01120   -0.10761
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.35710    6.38980  -0.03270   -0.51175
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.71890   10.77390  -0.05500   -0.51049
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64140   11.64120   0.00020    0.00172
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.81000   20.43000   0.38000    1.86001
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4729.750004643.51000  86.24000    1.85722
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.72680   10.80930  -0.08250   -0.76323
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.98930   12.04230  -0.05300   -0.44012
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.22210   11.27380  -0.05170   -0.45859
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.59580    9.69560  -0.09980   -1.02933
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.24040   10.32500  -0.08460   -0.81937
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.04160   10.11380  -0.07220   -0.71388
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.99430   11.10690  -0.11260   -1.01378
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.79080   11.88230  -0.09150   -0.77005
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.74280   11.82530  -0.08250   -0.69766
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.65000    6.62000   0.03000    0.45317
柏瑞巨人基金                                                     13.21000   12.93000   0.28000    2.16551
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64370   13.64330   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.07000   16.06000   0.01000    0.06227
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.28350   13.32370  -0.04020   -0.30172
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.79600   11.80610  -0.01010   -0.08555
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.42670   12.43870  -0.01200   -0.09647
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.91720    9.01930  -0.10210   -1.13202
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.76490    6.81990  -0.05500   -0.80646
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.85660    8.92040  -0.06380   -0.71521
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.48530    8.57100  -0.08570   -0.99988
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.85490   10.91960  -0.06470   -0.59251
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.39330    8.44250  -0.04920   -0.58277
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.97090   11.98120  -0.01030   -0.08597
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.50770   11.54250  -0.03480   -0.30149
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.60210   11.61470  -0.01260   -0.10848
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.31220   11.32310  -0.01090   -0.09626
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.96450    9.03760  -0.07310   -0.80884
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.89510    9.96630  -0.07120   -0.71441
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.69930    9.79720  -0.09790   -0.99927
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.65500    9.71260  -0.05760   -0.59304
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.49400    9.54910  -0.05510   -0.57702
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.07670   10.07800  -0.00130   -0.01290
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.02420   10.00240   0.02180    0.21795
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.94610    9.92610   0.02000    0.20149
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.03440   10.01560   0.01880    0.18771
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.93400    9.98520  -0.05120   -0.51276
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.84310    9.88430  -0.04120   -0.41682
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.80390    9.83410  -0.03020   -0.30709
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.89260    9.92350  -0.03090   -0.31138
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.05740   10.05860  -0.00120   -0.01193
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.02420   10.00250   0.02170    0.21695
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.94600    9.92610   0.01990    0.20048
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.03450   10.01560   0.01890    0.18871
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.93410    9.98530  -0.05120   -0.51275
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.84310    9.88440  -0.04130   -0.41783
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.80400    9.83410  -0.03010   -0.30608
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.89260    9.92360  -0.03100   -0.31239
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.55900   10.58310  -0.02410   -0.22772
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.79850   11.80480  -0.00630   -0.05337
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.25070   11.25830  -0.00760   -0.06751
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.06370    9.13340  -0.06970   -0.76313
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.83850    9.90940  -0.07090   -0.71548
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.71030    9.76580  -0.05550   -0.56831
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.27480   10.29830  -0.02350   -0.22819
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.98570   10.99160  -0.00590   -0.05368
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.86940   10.87670  -0.00730   -0.06712
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.06380    9.13360  -0.06980   -0.76421
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.83880    9.90970  -0.07090   -0.71546
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.71070    9.76620  -0.05550   -0.56829
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.48000   13.48000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.63000   14.56000   0.07000    0.48077
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.93000    8.95000  -0.02000   -0.22346
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.78000   11.81000  -0.03000   -0.25402
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.15000   12.16000  -0.01000   -0.08224
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.52000   12.51000   0.01000    0.07994
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.97000   13.84000   0.13000    0.93931
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.77000   13.71000   0.06000    0.43764
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.01000    9.10000  -0.09000   -0.98901
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.33210   11.39010  -0.05800   -0.50921
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.46830    7.52850  -0.06020   -0.79963
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.27840   11.31440  -0.03600   -0.31818
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.98580   11.00480  -0.01900   -0.17265
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.16260   10.18150  -0.01890   -0.18563
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.33990    8.40350  -0.06360   -0.75683
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.44350    9.51350  -0.07000   -0.73580
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.48260    9.53810  -0.05550   -0.58188
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.56760   10.58590  -0.01830   -0.17287
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.90460    9.93610  -0.03150   -0.31703
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.14620   10.16510  -0.01890   -0.18593
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.78360    9.85620  -0.07260   -0.73659
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.01130    9.08000  -0.06870   -0.75661
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.94050    9.02810  -0.08760   -0.97030
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.50560    9.56010  -0.05450   -0.57008
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.94120   12.01750  -0.07630   -0.63491
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.49480   11.54520  -0.05040   -0.43655
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.95560   11.00510  -0.04950   -0.44979
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.19250    7.27350  -0.08100   -1.11363
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.09600    9.19150  -0.09550   -1.03900
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.73090    9.82470  -0.09380   -0.95474
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.26490   10.33040  -0.06550   -0.63405
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.97300   11.02260  -0.04960   -0.44998
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.84290    9.94570  -0.10280   -1.03361
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.17190    9.27550  -0.10360   -1.11692
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.93810   10.03380  -0.09570   -0.95378
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.06190   11.08900  -0.02710   -0.24439
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.67500   11.68400  -0.00900   -0.07703
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.75900   10.76910  -0.01010   -0.09379
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.12060    9.17890  -0.05830   -0.63515
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.71360    9.77180  -0.05820   -0.59559
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.72370    9.76880  -0.04510   -0.46167
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.00460   11.01310  -0.00850   -0.07718
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.86970    9.89380  -0.02410   -0.24359
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.25170   10.26140  -0.00970   -0.09453
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.45500    9.50190  -0.04690   -0.49359
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.27270    9.33140  -0.05870   -0.62906
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.93230    9.99060  -0.05830   -0.58355
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.48580    9.53060  -0.04480   -0.47006
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.17000   18.17000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.98000   16.96000   0.02000    0.11792
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.84880   12.87130  -0.02250   -0.17481
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.84810   10.81210   0.03600    0.33296
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.65140   11.60100   0.05040    0.43445
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.21970   12.15730   0.06240    0.51327
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.29170   11.24610   0.04560    0.40547
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.94440    9.94940  -0.00500   -0.05025
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.40380   10.41150  -0.00770   -0.07396
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.31930   10.33830  -0.01900   -0.18378
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.37140   10.36740   0.00400    0.03858
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.20060   10.20910  -0.00850   -0.08326
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.31210   10.30840   0.00370    0.03589
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.47000   13.73000  -0.26000   -1.89366
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.49000   30.38000   1.11000    3.65372
國泰大中華基金                                                   22.39000   21.98000   0.41000    1.86533
國泰小龍基金                                                     16.66000   16.34000   0.32000    1.95838
國泰中小成長基金                                                 48.17000   47.34000   0.83000    1.75327
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.43140    4.47750  -0.04610   -1.02959
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.64000   20.95000  -0.31000   -1.47971
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.79630    0.80500  -0.00870   -1.08075
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.75490    0.76320  -0.00830   -1.08753
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08790    2.09260  -0.00470   -0.22460
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.62340    9.67890  -0.05550   -0.57341
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.29720    8.34510  -0.04790   -0.57399
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32110    0.32200  -0.00090   -0.27950
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.41810   11.41700   0.00110    0.00963
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.77660    1.77740  -0.00080   -0.04501
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.13670   10.18800  -0.05130   -0.50353
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34420    0.34470  -0.00050   -0.14505
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.80890    4.86810  -0.05920   -1.21608
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.39000   22.76000  -0.37000   -1.62566
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.74340    0.75300  -0.00960   -1.27490
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.54270    3.59570  -0.05300   -1.47398
國泰中港台基金台幣級別                                           16.50000   16.82000  -0.32000   -1.90250
國泰中港台基金美元級別                                            0.55450    0.56310  -0.00860   -1.52726
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.41000   27.09000   0.32000    1.18125
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.68000   12.87000  -0.19000   -1.47630
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.26000   35.34000   0.92000    2.60328
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                        9.98490   10.01580  -0.03090   -0.30851
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                        9.98490   10.01580  -0.03090   -0.30851
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                       9.98490   10.01580  -0.03090   -0.30851
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33400    0.33380   0.00020    0.05992
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33400    0.33380   0.00020    0.05992
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33400    0.33380   0.00020    0.05992
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40210   12.40180   0.00030    0.00242
國泰平衡基金                                                     30.70000   30.19000   0.51000    1.68930
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.24680    2.22890   0.01790    0.80309
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35070    0.34810   0.00260    0.74691
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46560    0.46220   0.00340    0.73561
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.19000   13.24000  -0.05000   -0.37764
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46960    0.46970  -0.00010   -0.02129
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.83000    5.82000   0.01000    0.17182
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19240    0.19130   0.00110    0.57501
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41260    0.41140   0.00120    0.29169
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37540    0.37430   0.00110    0.29388
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43610    0.43480   0.00130    0.29899
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49290    0.49140   0.00150    0.30525
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.92000   19.91000   0.01000    0.05023
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.31000   21.04000   0.27000    1.28327
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.42280    2.41960   0.00320    0.13225
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.42930   11.45480  -0.02550   -0.22261
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.40800   10.43120  -0.02320   -0.22241
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37910    0.37880   0.00030    0.07920
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34520    0.34500   0.00020    0.05797
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50020    0.49980   0.00040    0.08003
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.01000   12.08000  -0.07000   -0.57947
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41540    0.41630  -0.00090   -0.21619
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.58000   18.51000   0.07000    0.37817
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62220    0.61750   0.00470    0.76113
國泰科技生化基金                                                 40.36000   39.34000   1.02000    2.59278
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.71000   25.57000   0.14000    0.54752
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.87000   13.99000  -0.12000   -0.85776
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.48730   39.05780  -0.57050   -1.46066
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.52890   19.32710   0.20180    1.04413
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.41380   19.83180  -0.41800   -2.10773
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.12620   39.51440  -0.38820   -0.98243
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.11000   39.39400  -0.28400   -0.72092
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.41910   41.55340  -0.13430   -0.32320
國泰紐幣2021保本基金                                             12.00490   12.00720  -0.00230   -0.01916
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.28530   12.28900  -0.00370   -0.03011
國泰紐幣保本基金                                                 12.32220   12.31910   0.00310    0.02516
國泰高科技基金                                                   14.94000   14.58000   0.36000    2.46914
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.70000   25.08000   0.62000    2.47209
國泰國泰基金台幣級別                                             25.70000   25.08000   0.62000    2.47209
國泰富時中國A50基金                                              20.40000   20.03000   0.37000    1.84723
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33800    0.33780   0.00020    0.05921
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45550    0.45520   0.00030    0.06591
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.05000   10.99000   0.06000    0.54595
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36840    0.36500   0.00340    0.93151
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49660    0.49200   0.00460    0.93496
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35190    0.34980   0.00210    0.60034
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47420    0.47150   0.00270    0.57264
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.56570   10.57630  -0.01060   -0.10022
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.69960    7.70730  -0.00770   -0.09991
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35730    0.35740  -0.00010   -0.02798
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25780    0.25710   0.00070    0.27227
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.13000   12.18000  -0.05000   -0.41051
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40630    0.40650  -0.00020   -0.04920
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.12160    2.12530  -0.00370   -0.17409
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.42130    1.42380  -0.00250   -0.17559
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34120    0.34200  -0.00080   -0.23392
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36630    0.36710  -0.00080   -0.21792
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23090    0.23140  -0.00050   -0.21608
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.46450   10.49370  -0.02920   -0.27826
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.88040    6.89950  -0.01910   -0.27683
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.03000   14.25000  -0.22000   -1.54386
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.76000   34.68000   1.08000    3.11419
國泰價值卓越基金                                                 17.83000   17.49000   0.34000    1.94397
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.10000   11.09000   0.01000    0.09017
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39070    0.38900   0.00170    0.43702
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.76500   39.97810  -0.21310   -0.53304
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.99000   19.99000   0.00000    0.00000
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.99000   19.99000   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.01420   12.03270  -0.01850   -0.15375
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.40230    0.40140   0.00090    0.22422
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.57590    9.61760  -0.04170   -0.43358
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.51990    8.59140  -0.07150   -0.83223
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.56610   10.57380  -0.00770   -0.07282
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.49940    9.54020  -0.04080   -0.42766
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.11380   11.11290   0.00090    0.00810
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.11850   10.17480  -0.05630   -0.55333
第一金大中華基金                                                 30.86000   30.38000   0.48000    1.57999
第一金小型精選基金                                               44.24000   43.69000   0.55000    1.25887
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.34000   14.50000  -0.16000   -1.10345
第一金中國世紀基金-美元                                           9.60450    9.71070  -0.10620   -1.09364
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.60600    9.71220  -0.10620   -1.09347
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.94000   11.10000  -0.16000   -1.44144
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.93000   11.10000  -0.17000   -1.53153
第一金中概平衡基金                                               27.76000   27.51000   0.25000    0.90876
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23590   15.23540   0.00050    0.00328
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.68700  177.68100   0.00600    0.00338
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.02120    9.99960   0.02160    0.21601
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.02180    9.99960   0.02220    0.22201
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                   9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                 9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.23340   14.06110   0.17230    1.22537
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.23410   14.06150   0.17260    1.22747
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.24000   13.13000   0.11000    0.83778
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.24000   13.13000   0.11000    0.83778
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.84200    9.87080  -0.02880   -0.29177
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.84400    9.87280  -0.02880   -0.29171
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.36960    9.41970  -0.05010   -0.53186
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.39350    9.44360  -0.05010   -0.53052
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.24850   10.24250   0.00600    0.05858
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.76270    9.77940  -0.01670   -0.17077
第一金全球大趨勢基金                                             23.64000   23.50000   0.14000    0.59574
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.06620    8.10280  -0.03660   -0.45170
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.78750    5.81380  -0.02630   -0.45237
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.19270    9.23000  -0.03730   -0.40412
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.19360    9.23100  -0.03740   -0.40516
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.96000    9.00000  -0.04000   -0.44444
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.96000    9.00000  -0.04000   -0.44444
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.46330    9.46230   0.00100    0.01057
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.46450    9.46350   0.00100    0.01057
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.54050    8.58390  -0.04340   -0.50560
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.02600   10.04280  -0.01680   -0.16728
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.68910    9.74920  -0.06010   -0.61646
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.68950    9.74950  -0.06000   -0.61542
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.00140    8.03540  -0.03400   -0.42313
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.81250    8.86400  -0.05150   -0.58100
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.81270    8.86420  -0.05150   -0.58099
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.02700   11.01660   0.01040    0.09440
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.02780   11.01740   0.01040    0.09440
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.94000    9.93250   0.00750    0.07551
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.59380   14.60560  -0.01180   -0.08079
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.76280   14.63210   0.13070    0.89324
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.78080   14.65000   0.13080    0.89283
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.49000   13.42000   0.07000    0.52161
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.51000   13.45000   0.06000    0.44610
第一金亞洲科技基金                                               20.99000   20.94000   0.05000    0.23878
第一金亞洲新興市場基金                                           13.75000   13.80000  -0.05000   -0.36232
第一金店頭市場基金                                               11.25000   11.13000   0.12000    1.07817
第一金創新趨勢基金                                               28.78000   28.41000   0.37000    1.30236
第一金電子基金                                                   38.26000   37.78000   0.48000    1.27051
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.04000   19.64000   0.40000    2.03666
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.35000   19.68000  -0.33000   -1.67683
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.71000    9.88000  -0.17000   -1.72065
統一大中華中小基金(美元)                                          9.51000    9.71000  -0.20000   -2.05973
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.61000   13.95000  -0.34000   -2.43728
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.06000   10.01000   0.05000    0.49950
統一大東協高股息基金(美元)                                       10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
統一大滿貫基金                                                   35.95000   35.26000   0.69000    1.95689
統一大龍印基金                                                   16.47000   16.64000  -0.17000   -1.02163
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.92000   10.07000  -0.15000   -1.48957
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.73000    9.89000  -0.16000   -1.61780
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.70000   10.93000  -0.23000   -2.10430
統一中小基金                                                     30.14000   29.70000   0.44000    1.48148
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.51650    9.52060  -0.00410   -0.04306
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.52640    9.54770  -0.02130   -0.22309
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.09500    9.13090  -0.03590   -0.39317
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.13980   11.14470  -0.00490   -0.04397
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.07340   11.09820  -0.02480   -0.22346
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.57460   10.61630  -0.04170   -0.39279
統一台灣動力基金                                                 20.34000   20.03000   0.31000    1.54768
統一全天候基金                                                  126.58000  124.35000   2.23000    1.79333
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.65130    8.57030   0.08100    0.94512
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.96900    8.90100   0.06800    0.76396
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.85040    8.79730   0.05310    0.60359
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.84930    8.76640   0.08290    0.94566
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.17410    9.10460   0.06950    0.76335
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.05280    8.99840   0.05440    0.60455
統一全球債券組合基金                                             11.92900   11.95010  -0.02110   -0.17657
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.96000   15.77000   0.19000    1.20482
統一全球新科技基金(美元)                                         16.09000   15.94000   0.15000    0.94103
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.93000   14.85000   0.08000    0.53872
統一亞太基金                                                     27.45000   27.48000  -0.03000   -0.10917
統一亞洲大金磚基金                                               13.24000   13.24000   0.00000    0.00000
統一奔騰基金                                                     68.04000   67.05000   0.99000    1.47651
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64400   16.64350   0.00050    0.00300
統一強漢基金(人民幣)                                             10.33000   10.28000   0.05000    0.48638
統一強漢基金(美元)                                                9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
統一強漢基金(新台幣)                                             25.38000   25.42000  -0.04000   -0.15736
統一統信基金                                                     36.45000   35.69000   0.76000    2.12945
統一黑馬基金                                                     68.40000   67.46000   0.94000    1.39342
統一新亞洲科技能源基金                                           19.97000   19.90000   0.07000    0.35176
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.12080    8.15120  -0.03040   -0.37295
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.18470   10.22280  -0.03810   -0.37270
統一經建基金                                                     53.56000   52.62000   0.94000    1.78639
統一龍馬基金                                                     78.29000   76.66000   1.63000    2.12627
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   25.90000   25.57000   0.33000    1.29057
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            53.42000   52.45000   0.97000    1.84938
野村中國機會基金                                                 14.74000   14.85000  -0.11000   -0.74074
野村巴西基金                                                      5.35000    5.39000  -0.04000   -0.74212
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.19000   12.31000  -0.12000   -0.97482
野村台灣高股息基金                                               22.90000   22.71000   0.19000    0.83664
野村台灣運籌基金                                                 40.16000   39.52000   0.64000    1.61943
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.69320    9.69890  -0.00570   -0.05877
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.66720    9.68170  -0.01450   -0.14977
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.66880    9.68620  -0.01740   -0.17964
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.77470    9.78040  -0.00570   -0.05828
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.73170    9.74630  -0.01460   -0.14980
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.69540    9.71280  -0.01740   -0.17915
野村平衡基金                                                     20.66000   20.35000   0.31000    1.52334
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.92000   12.96000  -0.04000   -0.30864
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
野村全球生技醫療基金                                             16.55000   16.46000   0.09000    0.54678
野村全球品牌基金                                                 28.71000   28.71000   0.00000    0.00000
野村全球氣候變遷基金                                              8.70000    8.64000   0.06000    0.69444
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.09000   13.02000   0.07000    0.53763
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.38000   11.26000   0.12000    1.06572
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.35000   19.23000   0.12000    0.62402
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.31000   12.17000   0.14000    1.15037
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.49170   10.47980   0.01190    0.11355
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.34480   10.34390   0.00090    0.00870
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.63790    9.60610   0.03180    0.33104
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.37840    9.35510   0.02330    0.24906
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.86190    8.85610   0.00580    0.06549
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.09780   11.06120   0.03660    0.33089
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.60620   10.57980   0.02640    0.24953
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.07460   10.06760   0.00700    0.06953
野村成長基金                                                     29.14000   28.80000   0.34000    1.18056
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.56590    9.54500   0.02090    0.21896
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.55900    9.54630   0.01270    0.13304
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.49930    9.51760  -0.01830   -0.19228
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.81500    9.79360   0.02140    0.21851
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.75630    9.74330   0.01300    0.13343
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.69890    9.71760  -0.01870   -0.19243
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.37000   13.41000  -0.04000   -0.29828
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.85210    9.84410   0.00800    0.08127
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.79110    9.79120  -0.00010   -0.00102
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.71730    9.74340  -0.02610   -0.26787
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.25610   10.24800   0.00810    0.07904
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.12700   10.12720  -0.00020   -0.00197
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.05630   10.08340  -0.02710   -0.26876
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.81770    8.84090  -0.02320   -0.26242
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.54160    9.54110   0.00050    0.00524
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.41330    9.41790  -0.00460   -0.04884
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.21850   13.25320  -0.03470   -0.26182
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.36070   12.35970   0.00100    0.00809
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.10920   10.11410  -0.00490   -0.04845
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.24420   10.22540   0.01880    0.18386
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.92120    9.90890   0.01230    0.12413
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.36980    9.37330  -0.00350   -0.03734
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.99860   11.00280  -0.00420   -0.03817
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.03310   10.02740   0.00570    0.05684
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.22810   11.18620   0.04190    0.37457
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.78770   10.75640   0.03130    0.29099
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.38460   10.37720   0.00740    0.07131
野村泰國基金                                                     41.90000   42.29000  -0.39000   -0.92220
野村高科技基金                                                   13.28000   13.11000   0.17000    1.29672
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.05740   10.03990   0.01750    0.17430
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.46730   10.40500   0.06230    0.59875
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.59720   10.50360   0.09360    0.89112
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.88630    9.83680   0.04950    0.50321
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.58200    9.56460   0.01740    0.18192
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.70180    9.64330   0.05850    0.60664
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.90980   11.83850   0.07130    0.60227
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.87730   12.75120   0.12610    0.98893
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.94710   10.89230   0.05480    0.50311
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.61460   10.59530   0.01930    0.18216
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.98300   10.91720   0.06580    0.60272
野村貨幣市場基金                                                 16.25110   16.25060   0.00050    0.00308
野村新馬基金                                                     16.27000   16.24000   0.03000    0.18473
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.95500    9.99000  -0.03500   -0.35035
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.94040    7.96560  -0.02520   -0.31636
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.63750   11.67440  -0.03690   -0.31608
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.47000    7.45000   0.02000    0.26846
野村精選貨幣市場基金                                             12.07180   12.07150   0.00030    0.00249
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.36000   12.23000   0.13000    1.06296
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.80000   11.70000   0.10000    0.85470
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.27000   11.22000   0.05000    0.44563
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.01000    7.96000   0.05000    0.62814
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.32000   11.24000   0.08000    0.71174
野村積極成長基金                                                 12.31000   12.16000   0.15000    1.23355
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.62000   35.91000   0.71000    1.97717
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.02500   10.03000  -0.00500   -0.04985
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.62940    8.61950   0.00990    0.11486
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.02170    8.01580   0.00590    0.07360
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.81820    7.82540  -0.00720   -0.09201
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.51110   11.49800   0.01310    0.11393
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.49600   10.48830   0.00770    0.07342
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.25920   10.26860  -0.00940   -0.09154
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.16000   10.09000   0.07000    0.69376
野村環球基金-人民幣計價                                          15.74000   15.55000   0.19000    1.22186
野村環球基金-美元計價                                            12.47000   12.34000   0.13000    1.05348
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  16.92000   16.79000   0.13000    0.77427
野村鴻利基金                                                     23.67000   23.29000   0.38000    1.63160
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85080   16.85050   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                     21.75000   21.46000   0.29000    1.35135
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.02000   13.04000  -0.02000   -0.15337
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.88000   14.87000   0.01000    0.06725
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                      9.98270   10.00650  -0.02380   -0.23785
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.09810   13.12800  -0.02990   -0.22776
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.68350    9.71740  -0.03390   -0.34886
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.68680    9.71190  -0.02510   -0.25845
凱基台商天下基金                                                 13.52000   13.51000   0.01000    0.07402
凱基台灣精五門基金                                               21.64000   21.30000   0.34000    1.59624
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.73810   10.66980   0.06830    0.64012
凱基亞太高股息基金                                               13.31000   13.34000  -0.03000   -0.22489
凱基亞洲四金磚基金                                               18.09000   18.18000  -0.09000   -0.49505
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.84000   13.84000   0.00000    0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.38820   13.40670  -0.01850   -0.13799
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.79000   12.86000  -0.07000   -0.54432
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53290   11.53260   0.00030    0.00260
凱基開創基金                                                     28.41000   27.88000   0.53000    1.90100
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.73000   21.47000   0.26000    1.21099
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.72720   21.37930   0.34790    1.62727
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.34000   18.37000  -0.03000   -0.16331
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.07770   18.03100   0.04670    0.25900
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.98000    7.93000   0.05000    0.63052
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.23000   11.11000   0.12000    1.08011
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.71230   11.60650   0.10580    0.91156
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.86000   10.80000   0.06000    0.55556
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.40680   11.27250   0.13430    1.19139
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.33000   11.24000   0.09000    0.80071
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.95000   12.88000   0.07000    0.54348
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.08940   12.97030   0.11910    0.91825
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.31000   14.53000  -0.22000   -1.51411
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       32.81000   31.85000   0.96000    3.01413
富邦NASDAQ-100基金                                               29.04000   28.64000   0.40000    1.39665
富邦上証180基金                                                  31.09000   30.81000   0.28000    0.90880
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23840    0.23970  -0.00130   -0.54234
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.12000    7.19000  -0.07000   -0.97357
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.09000    7.18000  -0.09000   -1.25348
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 42.95000   41.46000   1.49000    3.59383
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.89850   11.95260  -0.05410   -0.45262
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.22100   11.27520  -0.05420   -0.48070
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.92040   11.01920  -0.09880   -0.89662
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.48880   10.53650  -0.04770   -0.45271
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.81170    9.85920  -0.04750   -0.48178
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.55740    9.64390  -0.08650   -0.89694
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.64830   20.66980  -0.02150   -0.10402
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.25650   11.25550   0.00100    0.00888
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.69130   10.73780  -0.04650   -0.43305
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.82800   12.84790  -0.01990   -0.15489
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89630    1.90040  -0.00410   -0.21574
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.50630    9.52100  -0.01470   -0.15440
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.45260    1.45570  -0.00310   -0.21296
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.59720   11.59680   0.00040    0.00345
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.73770    1.73840  -0.00070   -0.04027
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.09200   10.09160   0.00040    0.00396
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53140    1.53200  -0.00060   -0.03916
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.36000   14.57000  -0.21000   -1.44132
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.50000   23.85000   0.65000    2.72537
富邦日本東証基金                                                 22.59000   22.26000   0.33000    1.48248
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.17000   42.76000   0.41000    0.95884
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.21000   48.43000   0.78000    1.61057
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.22000   50.39000   0.83000    1.64715
富邦台灣心基金                                                   24.84000   24.20000   0.64000    2.64463
富邦台灣釆吉50基金                                               48.01000   47.17000   0.84000    1.78079
富邦台灣科技指數基金                                             51.81000   50.82000   0.99000    1.94805
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.68380   39.88890  -0.20510   -0.51418
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 39.72050   39.88880  -0.16830   -0.42192
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29560    0.29580  -0.00020   -0.06761
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.02000    9.06000  -0.04000   -0.44150
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.34410    2.34640  -0.00230   -0.09802
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34090    0.34140  -0.00050   -0.14646
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.65480   10.67130  -0.01650   -0.15462
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.04020    2.04260  -0.00240   -0.11750
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32800    0.32860  -0.00060   -0.18259
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.22480    9.23910  -0.01430   -0.15478
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.01000   23.02000  -0.01000   -0.04344
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.73000   14.70000   0.03000    0.20408
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.63000   28.87000  -0.24000   -0.83131
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62600   15.62550   0.00050    0.00320
富邦長紅基金                                                     71.66000   70.13000   1.53000    2.18166
富邦科技基金                                                     27.93000   27.36000   0.57000    2.08333
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.25800   39.40930  -0.15130   -0.38392
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.57160   39.12970  -0.55810   -1.42628
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.99740   38.31190  -0.31450   -0.82089
富邦恒生國企ETF基金                                              21.88000   21.49000   0.39000    1.81480
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.69000   12.90000  -0.21000   -1.62791
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            34.25000   33.22000   1.03000    3.10054
富邦高成長基金                                                   27.25000   26.65000   0.60000    2.25141
富邦基金                                                         14.53000   14.29000   0.24000    1.67950
富邦深証100基金                                                  11.13000   11.04000   0.09000    0.81522
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.38000   20.32000   0.06000    0.29528
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40130    0.40170  -0.00040   -0.09958
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.16720   12.17000  -0.00280   -0.02301
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.51290    9.51520  -0.00230   -0.02417
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30120    0.30150  -0.00030   -0.09950
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.88690    8.88900  -0.00210   -0.02362
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.76770    9.74100   0.02670    0.27410
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.98830    9.99970  -0.01140   -0.11400
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.76770    9.74100   0.02670    0.27410
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.98830    9.99970  -0.01140   -0.11400
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.96000   19.78000   0.18000    0.91001
富邦精準基金                                                     51.67000   50.69000   0.98000    1.93332
富邦精銳中小基金                                                 13.38000   13.10000   0.28000    2.13740
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     21.22000   21.10000   0.12000    0.56872
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.47000   21.17000   0.30000    1.41710
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.61000    7.73000  -0.12000   -1.55239
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.47000   15.01000   0.46000    3.06462
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.64000   19.62000   0.02000    0.10194
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.28030   10.27690   0.00340    0.03308
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.07690   11.08150  -0.00460   -0.04151
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.83740   10.89160  -0.05420   -0.49763
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.07960   10.07630   0.00330    0.03275
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.81630   10.82080  -0.00450   -0.04159
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.56140   10.61420  -0.05280   -0.49745
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.36000   10.56000  -0.20000   -1.89394
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.90000   12.15000  -0.25000   -2.05761
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.13000   10.38000  -0.25000   -2.40848
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.85000    8.96000  -0.11000   -1.22768
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.87000   11.01000  -0.14000   -1.27157
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.29000   10.46000  -0.17000   -1.62524
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.55270    9.56660  -0.01390   -0.14530
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.23780    9.25410  -0.01630   -0.17614
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.74190    8.77530  -0.03340   -0.38061
富蘭克林華美中華基金                                             14.55000   14.70000  -0.15000   -1.02041
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.71000   21.24000   0.47000    2.21281
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               21.01000   20.72000   0.29000    1.39961
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.11000   11.00000   0.11000    1.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.44000   10.39000   0.05000    0.48123
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.85040    7.88860  -0.03820   -0.48424
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.06400    9.09930  -0.03530   -0.38794
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.68070    9.68640  -0.00570   -0.05885
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.14890    9.17000  -0.02110   -0.23010
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.00200   10.98890   0.01310    0.11921
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.78910    8.83360  -0.04450   -0.50376
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.25520    9.31510  -0.05990   -0.64304
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.02550   13.01130   0.01420    0.10914
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.31960   10.40830  -0.08870   -0.85220
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.07960   10.06950   0.01010    0.10030
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.71930    7.74430  -0.02500   -0.32282
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.21370    9.25850  -0.04480   -0.48388
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.54120   10.55050  -0.00930   -0.08815
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.53950    7.57910  -0.03960   -0.52249
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.01680    9.07780  -0.06100   -0.67197
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.37490   10.36620   0.00870    0.08393
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.76660    7.79290  -0.02630   -0.33749
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.26990    8.25400   0.01590    0.19263
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.38960    9.36710   0.02250    0.24020
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.09080   10.02400   0.06680    0.66640
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.64740   12.58510   0.06230    0.49503
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.36000   10.45000  -0.09000   -0.86124
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.30000   10.43000  -0.13000   -1.24640
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.50000    8.58000  -0.08000   -0.93240
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.64000   10.60000   0.04000    0.37736
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.65000   10.60000   0.05000    0.47170
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.67000    8.71000  -0.04000   -0.45924
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.97000   10.03000  -0.06000   -0.59821
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.12010   13.06200   0.05810    0.44480
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.16000   10.11000   0.05000    0.49456
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
富蘭克林華美第一富基金                                           44.97000   44.14000   0.83000    1.88038
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29300   10.29260   0.00040    0.00389
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.02000    9.96000   0.06000    0.60241
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.65000   13.47000   0.18000    1.33630
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.61000   13.44000   0.17000    1.26488
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.29000   15.15000   0.14000    0.92409
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.93190    7.95670  -0.02480   -0.31169
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.23660   11.21070   0.02590    0.23103
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.71750    9.79610  -0.07860   -0.80236
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.99550   11.00470  -0.00920   -0.08360
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.01160    7.07040  -0.05880   -0.83164
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.27500    9.34050  -0.06550   -0.70125
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.26480   10.27530  -0.01050   -0.10219
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.60920   10.63450  -0.02530   -0.23790
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.84000   19.89000  -0.05000   -0.25138
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.55530   11.55250   0.00280    0.02424
復華人生目標基金                                                 41.89040   41.29900   0.59140    1.43200
復華大中華中小策略基金                                           10.43000   10.54000  -0.11000   -1.04364
復華中小精選基金                                                 85.16000   83.19000   1.97000    2.36807
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.20000    9.31000  -0.11000   -1.18153
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.32000   12.36000  -0.04000   -0.32362
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.37000   11.41000  -0.04000   -0.35057
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.45000   11.53000  -0.08000   -0.69384
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
復華台灣智能基金                                                 12.71000   12.58000   0.13000    1.03339
復華全方位基金                                                   34.36000   33.80000   0.56000    1.65680
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.32000   14.22000   0.10000    0.70323
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.77000   21.70000   0.07000    0.32258
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.33000   20.34000  -0.01000   -0.04916
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.92000   17.67000   0.25000    1.41483
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.67000   16.51000   0.16000    0.96911
復華全球原物料基金                                                9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.04000   14.08000  -0.04000   -0.28409
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45040   11.45910  -0.00870   -0.07592
復華全球債券基金                                                 13.44770   13.49670  -0.04900   -0.36305
復華全球債券組合基金                                             14.60000   14.63000  -0.03000   -0.20506
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.34000   14.31000   0.03000    0.20964
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
復華全球戰略配置強基金-美元                                      10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
復華有利貨幣市場基金                                             13.42490   13.42450   0.00040    0.00298
復華亞太平衡基金                                                 13.98000   14.10000  -0.12000   -0.85106
復華亞太成長基金                                                 16.80000   16.75000   0.05000    0.29851
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.54000   10.47000   0.07000    0.66858
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
復華東協世紀基金                                                 13.14000   13.13000   0.01000    0.07616
復華南非幣長期收益基金A                                          13.14000   13.16000  -0.02000   -0.15198
復華南非幣長期收益基金B                                           8.33000    8.34000  -0.01000   -0.11990
復華南非幣短期收益基金A                                          13.41000   13.41000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            13.30000   13.14000   0.16000    1.21766
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.01000   12.91000   0.10000    0.77459
復華恒生基金                                                     22.24000   21.92000   0.32000    1.45985
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.02000    8.16000  -0.14000   -1.71569
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.86000   36.68000   1.18000    3.21701
復華神盾基金                                                     29.37270   28.95000   0.42270    1.46010
復華高成長基金                                                   74.99000   73.77000   1.22000    1.65379
復華高益策略組合基金                                             12.95000   12.96000  -0.01000   -0.07716
復華貨幣市場基金                                                 14.38500   14.38460   0.00040    0.00278
復華富時不動產證券化基金                                         18.89000   18.93000  -0.04000   -0.21130
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.06000   50.60000   0.46000    0.90909
復華復華基金                                                     23.53000   23.15000   0.38000    1.64147
復華華人世紀基金                                                 20.33000   20.61000  -0.28000   -1.35856
復華傳家二號基金                                                 32.72370   32.42100   0.30270    0.93365
復華傳家基金                                                     27.90130   27.55960   0.34170    1.23986
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.79000   14.83000  -0.04000   -0.26972
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.81000   11.79000   0.02000    0.16964
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.29000   14.29000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.56000   18.70000  -0.14000   -0.74866
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.84000    5.86000  -0.02000   -0.34130
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.82000   12.85000  -0.03000   -0.23346
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.45000   13.49000  -0.04000   -0.29652
復華新興市場短期收益基金                                         10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
復華滬深300 A股基金                                              23.67000   23.45000   0.22000    0.93817
復華數位經濟基金                                                 67.74000   66.71000   1.03000    1.54400
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.81000   11.86000  -0.05000   -0.42159
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.75660    9.78320  -0.02660   -0.27189
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.59500    9.62790  -0.03290   -0.34172
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.91000    9.93690  -0.02690   -0.27071
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.71570    9.74900  -0.03330   -0.34157
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.70700    9.73190  -0.02490   -0.25586
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.89330    9.95730  -0.06400   -0.64274
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.72680    9.75130  -0.02450   -0.25125
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.91260    9.97610  -0.06350   -0.63652
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.72560    9.75010  -0.02450   -0.25128
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.91550    9.97910  -0.06360   -0.63733
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.24460    9.29030  -0.04570   -0.49191
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.94140    8.99130  -0.04990   -0.55498
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.63130    8.71450  -0.08320   -0.95473
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.40440   11.41400  -0.00960   -0.08411
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.04410   11.05870  -0.01460   -0.13202
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.78520   10.84140  -0.05620   -0.51838
景順主流基金                                                     19.73000   19.33000   0.40000    2.06932
景順台灣科技基金                                                 34.90000   34.20000   0.70000    2.04678
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.89000    9.95000  -0.06000   -0.60302
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.38000    9.43000  -0.05000   -0.53022
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
景順全球科技基金                                                 21.78000   21.48000   0.30000    1.39665
景順全球康健基金                                                 17.64000   17.57000   0.07000    0.39841
景順貨幣市場基金                                                 15.92500   15.92460   0.00040    0.00251
景順潛力基金                                                     36.35000   35.59000   0.76000    2.13543
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.70000   15.46000   0.24000    1.55239
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.20000   14.03000   0.17000    1.21169
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.66000   10.55000   0.11000    1.04265
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.46000   10.40000   0.06000    0.57692
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.75000   10.65000   0.10000    0.93897
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.58000   10.52000   0.06000    0.57034
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.68780    8.67190   0.01590    0.18335
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.27330    8.31120  -0.03790   -0.45601
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.01630   10.99610   0.02020    0.18370
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.46560   10.51360  -0.04800   -0.45655
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.24000    8.27000  -0.03000   -0.36276
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.47000    8.53000  -0.06000   -0.70340
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.01000   12.15000  -0.14000   -1.15226
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.51150    9.52010  -0.00860   -0.09034
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.39680    9.44190  -0.04510   -0.47766
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.72460    9.73350  -0.00890   -0.09144
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.60900    9.65510  -0.04610   -0.47747
華南永昌永昌基金                                                 20.28000   20.07000   0.21000    1.04634
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.22550   14.26080  -0.03530   -0.24753
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
華南永昌全球新零售基金(美元)                                     10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
華南永昌全球精品基金                                             16.01000   16.03000  -0.02000   -0.12477
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.17000   12.08000   0.09000    0.74503
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.75000   11.71000   0.04000    0.34159
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.28000   14.18000   0.10000    0.70522
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.77000   13.73000   0.04000    0.29133
華南永昌物聯網精選基金                                           12.61000   12.40000   0.21000    1.69355
華南永昌策略報酬基金                                             10.35000   10.41000  -0.06000   -0.57637
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18880   16.18830   0.00050    0.00309
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.35370   25.07220   0.28150    1.12276
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92640   11.92610   0.00030    0.00252
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.14840   10.16580  -0.01740   -0.17116
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.43650   10.50100  -0.06450   -0.61423
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.90600    9.92300  -0.01700   -0.17132
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.15540   10.21810  -0.06270   -0.61362
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.00380   10.02290  -0.01910   -0.19056
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.22680   10.29190  -0.06510   -0.63254
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.86210    9.88090  -0.01880   -0.19027
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.07550   10.13960  -0.06410   -0.63217
華頓中小型基金                                                   28.62000   28.08000   0.54000    1.92308
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.70100   12.81180  -0.11080   -0.86483
華頓台灣基金                                                     35.22000   34.23000   0.99000    2.89220
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50870   11.50830   0.00040    0.00348
華頓全球時尚精品基金                                             18.11000   18.18000  -0.07000   -0.38504
華頓全球高收益債券基金A                                          13.28790   13.31990  -0.03200   -0.24024
華頓全球高收益債券基金B                                           8.32840    8.39370  -0.06530   -0.77796
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.02000    6.05000  -0.03000   -0.49587
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.93760    2.96280  -0.02520   -0.85055
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.67970   13.85720  -0.17750   -1.28092
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.45810    0.46220  -0.00410   -0.88706
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.76780   11.82140  -0.05360   -0.45341
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.69550   10.76360  -0.06810   -0.63269
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.89430   10.99190  -0.09760   -0.88793
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.88350    9.99720  -0.11370   -1.13732
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.48130   11.53940  -0.05810   -0.50349
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.50260   10.57660  -0.07400   -0.69966
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.97000   12.01000  -0.04000   -0.33306
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.73000   10.82000  -0.09000   -0.83179
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.89000   11.94000  -0.05000   -0.41876
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.42850    2.43140  -0.00290   -0.11927
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96950    1.97500  -0.00550   -0.27848
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.09640   12.11970  -0.02330   -0.19225
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.90270    9.96330  -0.06060   -0.60823
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37800    0.37870  -0.00070   -0.18484
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.31970    0.32110  -0.00140   -0.43600
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.52000    3.52000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.38000   16.46000  -0.08000   -0.48603
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.55000    0.55000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               18.20000   18.21000  -0.01000   -0.05491
匯豐台灣精典基金                                                 25.21000   24.69000   0.52000    2.10612
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.20000   12.12000   0.08000    0.66007
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.31000    8.27000   0.04000    0.48368
匯豐安富基金                                                     25.97000   25.67000   0.30000    1.16868
匯豐成功基金                                                     40.59000   40.13000   0.46000    1.14627
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.36000   11.33000   0.03000    0.26478
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.45840    2.45660   0.00180    0.07327
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.24560    2.25310  -0.00750   -0.33287
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.65570   11.66820  -0.01250   -0.10713
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.08370    8.13050  -0.04680   -0.57561
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38410    0.38400   0.00010    0.02604
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34530    0.34670  -0.00140   -0.40381
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.12000    7.21000  -0.09000   -1.24827
匯豐金磚動力基金                                                 14.39000   14.38000   0.01000    0.06954
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97410   14.97390   0.00020    0.00134
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.17000    5.17000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                 11.19000   11.13000   0.06000    0.53908
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.39920    5.46610  -0.06690   -1.22391
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.95220    8.99100  -0.03880   -0.43154
匯豐龍鳳基金-A類型                                               54.22000   53.08000   1.14000    2.14770
匯豐龍鳳基金-I類型                                               54.22000   53.08000   1.14000    2.14770
匯豐龍騰電子基金                                                 39.82000   38.98000   0.84000    2.15495
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.21330   12.23630  -0.02300   -0.18797
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   22.91000   22.38000   0.53000    2.36819
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.67000   11.84000  -0.17000   -1.43581
新光中國成長基金(美元)                                           12.53000   12.74000  -0.21000   -1.64835
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.10000   12.36000  -0.26000   -2.10356
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.03250   10.02100   0.01150    0.11476
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.97040    9.97640  -0.00600   -0.06014
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.93280    9.98870  -0.05590   -0.55963
新光台灣富貴基金                                                 23.79000   23.57000   0.22000    0.93339
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.76000    8.79000  -0.03000   -0.34130
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.85000   11.81000   0.04000    0.33870
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.17000   11.18000  -0.01000   -0.08945
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.96420    9.98110  -0.01690   -0.16932
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.41810    9.48120  -0.06310   -0.66553
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.65520    9.67160  -0.01640   -0.16957
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.11650    9.17760  -0.06110   -0.66575
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.21000   10.13000   0.08000    0.78973
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.25000   10.16000   0.09000    0.88583
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                              10.01000    9.95000   0.06000    0.60302
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43010   15.42960   0.00050    0.00324
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
新光亞洲精選基金-美金                                            24.82000   24.86000  -0.04000   -0.16090
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.33000   24.48000  -0.15000   -0.61275
新光兩岸優勢基金                                                 13.62000   13.85000  -0.23000   -1.66065
新光店頭基金                                                     28.31000   27.83000   0.48000    1.72476
新光南非幣保本基金                                               11.72000   11.71000   0.01000    0.08540
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.83000    8.87000  -0.04000   -0.45096
新光創新科技基金                                                 16.90000   16.60000   0.30000    1.80723
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.79890    9.75680   0.04210    0.43149
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.01680   10.04120  -0.02440   -0.24300
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.64480    9.70160  -0.05680   -0.58547
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.37890    9.33660   0.04230    0.45306
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.59750    9.62180  -0.02430   -0.25255
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.23500    9.28860  -0.05360   -0.57705
新光澳幣八年期保本基金                                           10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
新光澳幣十年期保本基金                                           10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
新光澳幣保本基金                                                 11.83000   11.82000   0.01000    0.08460
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.95390    9.95080   0.00310    0.03115
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.87400    9.87080   0.00320    0.03242
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.76730    9.78910  -0.02180   -0.22270
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.83280    9.85480  -0.02200   -0.22324
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.83520    9.84290  -0.00770   -0.07823
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.76680    9.77440  -0.00760   -0.07775
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.74840    9.75590  -0.00750   -0.07688
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.81730    9.82470  -0.00740   -0.07532
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.45000    7.41000   0.04000    0.53981
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.86000    8.94000  -0.08000   -0.89485
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.81350    9.82280  -0.00930   -0.09468
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.54800    9.55690  -0.00890   -0.09313
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.77090    9.79150  -0.02060   -0.21039
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.54770    9.56790  -0.02020   -0.21112
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.60990    9.62350  -0.01360   -0.14132
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.89690    9.91150  -0.01460   -0.14730
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.68860   13.74670  -0.05810   -0.42265
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.54190    8.57820  -0.03630   -0.42317
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.39240   36.77370  -0.38130   -1.03688
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.45850   37.89090  -0.43240   -1.14117
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.55160   38.91910  -0.36750   -0.94427
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.11480   11.11390   0.00090    0.00810
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.28610   10.34370  -0.05760   -0.55686
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.90880   14.03600  -0.12720   -0.90624
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.15580   11.27820  -0.12240   -1.08528
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.18000   11.34000  -0.16000   -1.41093
群益大印度基金-人民幣                                            13.16040   13.14630   0.01410    0.10725
群益大印度基金-美元                                              13.28140   13.29120  -0.00980   -0.07373
群益大印度基金-新臺幣                                            12.19000   12.25000  -0.06000   -0.48980
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.17240   12.01780   0.15460    1.28643
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.59600   12.45860   0.13740    1.10285
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.46000   11.37000   0.09000    0.79156
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.36380   11.21960   0.14420    1.28525
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.73120   10.61410   0.11710    1.10325
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.78000    9.71000   0.07000    0.72091
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.76770    9.64360   0.12410    1.28686
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.26080    9.15970   0.10110    1.10375
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.47000    9.41000   0.06000    0.63762
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.49040    9.36980   0.12060    1.28711
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.29920    9.19770   0.10150    1.10354
群益中小型股基金                                                 53.31000   52.46000   0.85000    1.62028
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.83980    9.90320  -0.06340   -0.64020
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.80260    9.88360  -0.08100   -0.81954
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.90280    9.01120  -0.10840   -1.20295
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.75620    8.81260  -0.05640   -0.63999
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.72270    8.79480  -0.07210   -0.81980
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.92280    8.01930  -0.09650   -1.20335
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.37520   11.39040  -0.01520   -0.13345
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.16400   11.18240  -0.01840   -0.16454
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.46410   10.52170  -0.05760   -0.54744
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.77930    9.91350  -0.13420   -1.35371
群益中國新機會基金N-美元                                          9.63600    9.78600  -0.15000   -1.53280
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.97000   10.17000  -0.20000   -1.96657
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.67300    8.79210  -0.11910   -1.35463
群益中國新機會基金-美元                                          10.30330   10.46370  -0.16040   -1.53292
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.52000    9.70000  -0.18000   -1.85567
群益平衡王基金                                                   19.70190   19.53670   0.16520    0.84559
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.08000    8.11000  -0.03000   -0.36991
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.87000    5.90000  -0.03000   -0.50847
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.16850   10.15020   0.01830    0.18029
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.41510   10.41510   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.56000    9.60000  -0.04000   -0.41667
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.23320    9.21660   0.01660    0.18011
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.45700    9.45710  -0.00010   -0.00106
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.68000    8.71000  -0.03000   -0.34443
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.02310    9.98740   0.03570    0.35745
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.83920    9.80600   0.03320    0.33857
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.51530    9.48130   0.03400    0.35860
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.42250    9.39070   0.03180    0.33863
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.08080   10.04480   0.03600    0.35839
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.14760   10.11330   0.03430    0.33916
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.68280    9.64820   0.03460    0.35862
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.06420   10.03030   0.03390    0.33798
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                9.98640   10.06850  -0.08210   -0.81541
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.33000    7.39020  -0.06020   -0.81459
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.02260   10.01310   0.00950    0.09488
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.94690    9.93890   0.00800    0.08049
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                    9.98750    9.99970  -0.01220   -0.12200
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.02250   10.01300   0.00950    0.09488
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.94700    9.93890   0.00810    0.08150
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                    9.98750    9.99970  -0.01220   -0.12200
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.02260   10.01310   0.00950    0.09488
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.94700    9.93900   0.00800    0.08049
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                   9.98750    9.99970  -0.01220   -0.12200
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.02260   10.01310   0.00950    0.09488
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.94700    9.93900   0.00800    0.08049
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                   9.98750    9.99970  -0.01220   -0.12200
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.44000   10.37000   0.07000    0.67502
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.15520   15.00590   0.14930    0.99494
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.47000   14.39000   0.08000    0.55594
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.58000   10.68000  -0.10000   -0.93633
群益印度中小基金N-美元                                            9.90030    9.96570  -0.06540   -0.65625
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.06000    9.15000  -0.09000   -0.98361
群益印度中小基金-人民幣                                          14.87890   14.95020  -0.07130   -0.47692
群益印度中小基金-美元                                            14.16000   14.25360  -0.09360   -0.65668
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.85000   16.02000  -0.17000   -1.06117
群益多利策略組合基金                                             11.45000   11.48000  -0.03000   -0.26132
群益多重收益組合基金                                             13.54000   13.57000  -0.03000   -0.22108
群益多重資產組合基金                                             15.54000   15.55000  -0.01000   -0.06431
群益安家基金                                                     27.89180   27.40170   0.49010    1.78858
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06890   16.06830   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                             21.84000   21.64000   0.20000    0.92421
群益亞太中小基金                                                 13.76000   13.88000  -0.12000   -0.86455
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.37000   17.51000  -0.14000   -0.79954
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.57680    9.62430  -0.04750   -0.49354
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.43640    7.47330  -0.03690   -0.49376
群益店頭市場基金                                                116.48000  115.10000   1.38000    1.19896
群益東方盛世基金                                                  9.34000    9.43000  -0.09000   -0.95440
群益東協成長基金-人民幣                                          13.74140   13.74140   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-美元                                            12.94270   12.96610  -0.02340   -0.18047
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.39000   12.46000  -0.07000   -0.56180
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.21200   11.20100   0.01100    0.09821
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.72990   10.72290   0.00700    0.06528
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.07820   10.08980  -0.01160   -0.11497
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.98780    9.97800   0.00980    0.09822
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.56170    9.55540   0.00630    0.06593
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.97870    8.98900  -0.01030   -0.11458
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.06740   10.06080   0.00660    0.06560
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.77380    9.76420   0.00960    0.09832
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.73160    9.72520   0.00640    0.06581
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.03060   10.04210  -0.01150   -0.11452
群益長安基金                                                     32.00000   31.68000   0.32000    1.01010
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.73600   14.57370   0.16230    1.11365
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.78000   13.68000   0.10000    0.73099
群益真善美基金                                                   18.40020   18.20840   0.19180    1.05336
群益馬拉松基金                                                  137.91000  135.88000   2.03000    1.49397
群益深証中小板基金                                               14.93000   14.97000  -0.04000   -0.26720
群益創新科技基金                                                 37.26000   36.51000   0.75000    2.05423
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.16710   10.32030  -0.15320   -1.48445
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.04070   10.21040  -0.16970   -1.66203
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.12000   10.33000  -0.21000   -2.03291
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.07200   11.23880  -0.16680   -1.48414
群益華夏盛世基金-美元                                            11.07120   11.25840  -0.18720   -1.66276
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.68000   18.04000  -0.36000   -1.99557
群益奧斯卡基金                                                   31.05000   30.73000   0.32000    1.04133
群益新興金鑽基金-美元                                            13.17250   13.20640  -0.03390   -0.25669
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.74000    9.80000  -0.06000   -0.61224
群益葛萊美基金                                                   26.99000   26.77000   0.22000    0.82182
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.18000   19.18000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.30000    8.43000  -0.13000   -1.54211
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.60000   13.19000   0.41000    3.10842
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.68090   11.65620   0.02470    0.21190
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.39450   11.38750   0.00700    0.06147
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.28200   11.26760   0.01440    0.12780
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.70810    8.68960   0.01850    0.21290
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.33940    9.33370   0.00570    0.06107
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.46000    8.47000  -0.01000   -0.11806
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.93460    8.92320   0.01140    0.12776
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     31.61000   31.16000   0.45000    1.44416
德信中國精選成長基金                                             12.21000   12.39000  -0.18000   -1.45278
德信台灣主流中小基金                                             21.10000   20.78000   0.32000    1.53994
德信新興股票組合基金                                             11.49000   11.46000   0.03000    0.26178
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92220   11.92190   0.00030    0.00252
德信萬瑞基金                                                     10.71500   10.73270  -0.01770   -0.16492
德信數位時代基金                                                 28.96000   28.80000   0.16000    0.55556
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64980   11.64940   0.00040    0.00343
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.26000   16.95000   0.31000    1.82891
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.38000   19.28000   0.10000    0.51867
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.29000    7.30000  -0.01000   -0.13699
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.84860    9.91080  -0.06220   -0.62760
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.96110   13.97890  -0.01780   -0.12733
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.08180    8.14910  -0.06730   -0.82586
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.14430   11.22100  -0.07670   -0.68354
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.34640   11.36730  -0.02090   -0.18386
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.80340   12.84540  -0.04200   -0.32697
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摩根大歐洲基金                                                   18.18000   18.08000   0.10000    0.55310
摩根中小基金                                                     26.80000   26.13000   0.67000    2.56410
摩根中國A股基金                                                  15.18000   15.47000  -0.29000   -1.87460
摩根中國A股基金(美元)                                            12.31000   12.50000  -0.19000   -1.52000
摩根中國亮點基金                                                 14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.80140   11.92100  -0.11960   -1.00327
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.78100   12.86480  -0.08380   -0.65139
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.19590   10.27040  -0.07450   -0.72539
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.10860   13.24130  -0.13270   -1.00217
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.65510   14.75120  -0.09610   -0.65147
摩根台灣金磚基金                                                 22.08000   21.55000   0.53000    2.45940
摩根台灣增長基金                                                 53.29000   52.34000   0.95000    1.81506
摩根平衡基金                                                     28.53000   28.25000   0.28000    0.99115
摩根全球α基金                                                   18.91000   18.82000   0.09000    0.47821
摩根全球平衡基金                                                 15.15850   15.17970  -0.02120   -0.13966
摩根全球發現基金                                                 12.31000   12.23000   0.08000    0.65413
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.74900    9.73020   0.01880    0.19321
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.61300   10.58130   0.03170    0.29959
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.13930   10.11170   0.02760    0.27295
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.30310   11.27940   0.02370    0.21012
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.92470    9.89770   0.02700    0.27279
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.77430   10.81020  -0.03590   -0.33209
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.64270   13.68810  -0.04540   -0.33167
摩根亞洲基金                                                     58.36000   58.24000   0.12000    0.20604
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.64090    8.68750  -0.04660   -0.53640
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.01430   10.05250  -0.03820   -0.38000
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.95970    8.99560  -0.03590   -0.39908
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.34570   12.41240  -0.06670   -0.53737
摩根東方內需機會基金                                             18.48000   18.44000   0.04000    0.21692
摩根東方科技基金                                                 36.99000   36.98000   0.01000    0.02704
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.60000   11.64000  -0.04000   -0.34364
摩根金龍收成基金                                                 23.53000   23.55000  -0.02000   -0.08493
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06770   15.06730   0.00040    0.00265
摩根絕對日本基金                                                 14.87000   15.04000  -0.17000   -1.13032
摩根新金磚五國基金                                               11.48000   11.43000   0.05000    0.43745
摩根新絲路基金                                                   10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
摩根新興35基金                                                   13.63000   13.61000   0.02000    0.14695
摩根新興日本基金                                                 24.92000   25.17000  -0.25000   -0.99325
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.55940    7.62050  -0.06110   -0.80178
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.77570    9.83600  -0.06030   -0.61305
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.61120    9.68080  -0.06960   -0.71895
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.66820   10.75430  -0.08610   -0.80061
摩根新興科技基金                                                 63.28000   61.54000   1.74000    2.82743
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.33300    8.34630  -0.01330   -0.15935
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.46530   10.48200  -0.01670   -0.15932
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.69420    8.69780  -0.00360   -0.04139
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.52650    9.49370   0.03280    0.34549
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.11810    9.09090   0.02720    0.29920
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.87160    9.87570  -0.00410   -0.04152
摩根龍揚基金                                                     35.19000   35.21000  -0.02000   -0.05680
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.87000   10.78000   0.09000    0.83488
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.75000   10.67000   0.08000    0.74977
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.84000   10.80000   0.04000    0.37037
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.31890    9.32380  -0.00490   -0.05255
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.17610   11.18200  -0.00590   -0.05276
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   28.36000   27.73000   0.63000    2.27191
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.70010   11.72650  -0.02640   -0.22513
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.06660   11.09280  -0.02620   -0.23619
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.91350    9.95260  -0.03910   -0.39286
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.34280   10.36610  -0.02330   -0.22477
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.81810    9.84130  -0.02320   -0.23574
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.78920    8.82390  -0.03470   -0.39325
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.58720   10.49290   0.09430    0.89870
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.31310   10.26100   0.05210    0.50775
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.90640    9.87990   0.02650    0.26822
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.74110    9.75280  -0.01170   -0.11997
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.73440    9.70840   0.02600    0.26781
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.57180    9.58330  -0.01150   -0.12000
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.48490   11.46900   0.01590    0.13863
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.28740   11.27330   0.01410    0.12507
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.15910   10.17760  -0.01850   -0.18177
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.97600   10.96080   0.01520    0.13868
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.77060   10.75720   0.01340    0.12457
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.69670    9.71440  -0.01770   -0.18220
聯邦金鑽平衡基金                                                 26.31400   25.68210   0.63190    2.46047
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                     10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                     10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15100   13.15050   0.00050    0.00380
聯邦精選科技基金                                                 14.37000   14.01000   0.36000    2.56959
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.80130   15.84620  -0.04490   -0.28335
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.75110   12.64060   0.11050    0.87417
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.59220   12.52930   0.06290    0.50202
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.11860   12.05800   0.06060    0.50257
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.75420   11.76110  -0.00690   -0.05867
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.95910   10.99170  -0.03260   -0.29659
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.62100   10.62720  -0.00620   -0.05834
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.62940    8.65510  -0.02570   -0.29693
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.31000   37.70000   0.61000    1.61804
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.44000   15.44000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.69000   12.69000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.32000   13.34000  -0.02000   -0.14993
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.54000   12.54000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.96000    7.98000  -0.02000   -0.25063
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.21000   12.21000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.69000   11.68000   0.01000    0.08562
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.19000   12.13000   0.06000    0.49464
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.81000   15.72000   0.09000    0.57252
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.74000   15.66000   0.08000    0.51086
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.34000   10.29000   0.05000    0.48591
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.58000   20.47000   0.11000    0.53737
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.74000   18.64000   0.10000    0.53648
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.74000   12.70000   0.04000    0.31496
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.74000   15.65000   0.09000    0.57508
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.44000   16.35000   0.09000    0.55046
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.52000   15.44000   0.08000    0.51813
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.73000   15.64000   0.09000    0.57545
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.20000   14.12000   0.08000    0.56657
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.20000   14.12000   0.08000    0.56657
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.89000   14.81000   0.08000    0.54018
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.31000   18.32000  -0.01000   -0.05459
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.20000   17.21000  -0.01000   -0.05811
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.77000   10.79000  -0.02000   -0.18536
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.51000   13.52000  -0.01000   -0.07396
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.25000   14.26000  -0.01000   -0.07013
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.37000   13.38000  -0.01000   -0.07474
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.24000    8.25000  -0.01000   -0.12121
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.33000   13.33000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.56000   14.54000   0.02000    0.13755
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.52000   14.51000   0.01000    0.06892
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
聯博貨幣市場基金                                                 14.98710   14.98680   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.36590   10.39450  -0.02860   -0.27515
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.88370   13.90340  -0.01970   -0.14169
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.58530    7.60620  -0.02090   -0.27478
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.16000   14.18000  -0.02000   -0.14104
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.19000   14.21000  -0.02000   -0.14075
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.27000    9.31000  -0.04000   -0.42965
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 25.16000   24.79000   0.37000    1.49254
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.27000   13.37000  -0.10000   -0.74794
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.44000   14.60000  -0.16000   -1.09589
瀚亞巴西基金                                                      4.59000    4.61000  -0.02000   -0.43384
瀚亞外銷基金                                                     46.91000   45.97000   0.94000    2.04481
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.68000   10.62000   0.06000    0.56497
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.05000   11.00000   0.05000    0.45455
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.54000    9.49000   0.05000    0.52687
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.32000    9.28000   0.04000    0.43103
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.45230   10.45580  -0.00350   -0.03347
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.23920   10.24960  -0.01040   -0.10147
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.08130   12.10620  -0.02490   -0.20568
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.04090   10.04150  -0.00060   -0.00598
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.50730    7.56970  -0.06240   -0.82434
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.02630    8.07410  -0.04780   -0.59202
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.06810    8.11370  -0.04560   -0.56201
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.17220    7.21770  -0.04550   -0.63039
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.85370    8.92040  -0.06670   -0.74772
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.23300    9.30970  -0.07670   -0.82387
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.38170    9.43840  -0.05670   -0.60074
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.22860    9.29810  -0.06950   -0.74746
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.68000   10.62000   0.06000    0.56497
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.14000   11.08000   0.06000    0.54152
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.01000    9.95000   0.06000    0.60302
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.53000   10.48000   0.05000    0.47710
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.41000   13.41000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-美元                                                13.55000   13.57000  -0.02000   -0.14738
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.13000   29.27000  -0.14000   -0.47831
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.31000   12.40000  -0.09000   -0.72581
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.34000   10.41000  -0.07000   -0.67243
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.74000   11.68000   0.06000    0.51370
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.42000   15.41000   0.01000    0.06489
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.51000    9.46000   0.05000    0.52854
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.68000   11.70000  -0.02000   -0.17094
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.75370   11.72120   0.03250    0.27728
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.92480   12.78940   0.13540    1.05869
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.17620   11.15370   0.02250    0.20173
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.73280   10.73970  -0.00690   -0.06425
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.78020   11.70220   0.07800    0.66654
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.25610    9.23050   0.02560    0.27734
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.74270    9.64440   0.09830    1.01924
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.42880    9.40940   0.01940    0.20618
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.04540    9.05120  -0.00580   -0.06408
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.38200    9.31990   0.06210    0.66632
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.26950   14.25060   0.01890    0.13263
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.59640   10.54760   0.04880    0.46266
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.82610   10.78430   0.04180    0.38760
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.56670   12.55000   0.01670    0.13307
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.23000   11.10000   0.13000    1.17117
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.81000   21.90000  -0.09000   -0.41096
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54920   13.54870   0.00050    0.00369
瀚亞美國高科技基金                                               26.22000   25.87000   0.35000    1.35292
瀚亞高科技基金                                                   65.42000   64.22000   1.20000    1.86858
瀚亞理財通基金                                                   27.50000   27.13000   0.37000    1.36380
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.99000    8.96000   0.03000    0.33482
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.17000    9.14000   0.03000    0.32823
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.11000    9.12000  -0.01000   -0.10965
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.94000    8.90000   0.04000    0.44944
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.45000    9.40000   0.05000    0.53191
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.90000    8.84000   0.06000    0.67873
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.06000    9.01000   0.05000    0.55494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.89000    8.83000   0.06000    0.67950
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.18000    9.13000   0.05000    0.54765
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
瀚亞菁華基金                                                     25.23000   24.74000   0.49000    1.98060
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.07280   13.09290  -0.02010   -0.15352
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.38810    9.40260  -0.01450   -0.15421
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.47120   10.46500   0.00620    0.05925
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.05170    9.93290   0.11880    1.19603
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.74630   10.74770  -0.00140   -0.01303
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.83650    9.87530  -0.03880   -0.39290
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.00450    9.95190   0.05260    0.52854
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.49650    8.49140   0.00510    0.06006
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.85950    7.76670   0.09280    1.19484
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.33460    9.33580  -0.00120   -0.01285
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.42820    8.46140  -0.03320   -0.39237
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.05680    8.01450   0.04230    0.52779
瀚亞電通網基金                                                   16.97000   16.66000   0.31000    1.86074
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.55340   13.59080  -0.03740   -0.27519
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.11820   10.12470  -0.00650   -0.06420
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.04110   10.05470  -0.01360   -0.13526
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.47400   11.50570  -0.03170   -0.27552
瀚亞歐洲基金                                                     11.73000   11.69000   0.04000    0.34217
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