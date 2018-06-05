美股盤後─蘋果與亞馬遜股價創新高 支撑Nasdaq創新收盤高點

在蘋果與亞馬遜股價的帶動下，Nasdaq 指數週一創新收盤高點。

蘋果與亞馬遜股價分別上漲 0.8% 與 1.5%，並雙雙創新收盤高點，支撑 Nasdaq 指數收高 0.7%。



道瓊工業平均指數收高 178.48 點或 0.72% 至 24813.69。

Nasdaq 指數收高 52.13 點或 0.69% 至 7606.46。

S&P 500 指數收高 12.25 點或 0.45% 至 2746.87。

費城半導體指數收高 11.37 點或 0.81% 至 1422.67。

分析師說，看看 5 月表現，蘋果佔了 S&P 500 漲幅的 23%。當蘋果股價創新高點，這就是股市氣氛，顯示美國經濟良好。

上週五，美國股市上漲，道瓊漲幅達 219 點。美國公布 5 月新增就業達 22.3 萬人，高於預期，為股市利多。

分析師說，市場目前焦點似乎在經濟，而非貿易緊張。貿易緊張依舊，問題在於川普在 G7 高峰會中，是讓問題緩和，抑或惡化，投資人仍在觀望。

此時，美國與主要貿易夥伴的緊張已見升高。本週，七大經濟體領袖將於加拿大舉行會議，因而備受關注。

上週，川普政府對歐盟，加拿大與墨西哥課徵鋼鋁關稅。歐盟，加拿大與墨西哥均採取報復行動。

分析師說，多方關稅是一項警告訊號，這已不只是美國的保護主義，而是全球正邁向貿易戰。G7 高峰會因而更加重要。