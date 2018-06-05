〈蘋果WWDC〉蘋果iOS12十二大新特色介紹

蘋果 (Apple) (AAPL-US) 週一 (4 日) 在 WWDC 首日宣布了最新版作業系統 iOS 12，今年稍晚就會提供使用者免費更新，以下是 iOS 12 最大新特點介紹：

1. 運作更快速

蘋果聲稱 iOS 12 性能「翻升一倍」，所以 iPhone 和 iPad 的運作會更快速且回應更靈敏，所有支援 iOS 11 的設備都能更新 iOS 12，包括 2013 年推出的 iPhone 5S。這意味在 iOS 11 內的 app 啟動速度將加速 40% 之多，蘋果稱之所以能加速，係因系統將檢測使用者何時需要提高性能並推動 iPhone 或 iPad 內的處理器以進行此任務。

2. 語音助理 Siri「Shortcuts (快捷鍵)」

iOS 12 內的語音助理 Siri 有一些改良，透過一款新的 app「Shortcuts」，使用者可以預先設定

Siri 自定義的要求來啟動 app，例如用戶下達指令「幫我放鬆」，就可以播放音樂、調低螢幕亮度等，如果對 Siri 說「我要訂雜貨」，就可以啟動雜貨運送 app。此外，Siri 具有學習功能，所以如果 Siri 知道用戶每天早上都要來杯咖啡，就會提早問你要不要透過咖啡 app 來訂一杯咖啡。如果你快要趕不上會議了，Siri 會建議你是否要發訊通知會議組織人。

3. 睡眠時間勿擾

蘋果已經有許多 app 可以限制手機的使用，而「睡眠時間勿擾」功能確保用戶在晚上睡覺時不被手機通知打擾，用戶可以選擇勿擾功能何時結束，看是設定離開特定地點作為結束，或者過了預定時間作為結束。

4. 檢測時間

蘋果每週提供一份摘要，顯示本週 iPhone 確切的使用情形：手機使用多久、特定 app 使用多久、手機開啟頻率 (以及何時開啟)、哪一個 app 最常推播消息。

對於想要減少使用 app 的用戶，蘋果也提供了 app 限制，你可以針對特定 app 設定每日使用時間限制（例如限時使用 Instagram），蘋果也會告知用戶目前是否已經接近時限，也可以依需求延時使用，在不延時的情形下，超過當日時限後就不能再使用該 app。

家長可以善用功能建立停機時間，小孩不能在睡覺時間使用 app，或者按類別限制 app 使用時間 （例如遊戲或社交 app），家長也可以選擇合適的電影、app 和網站等。

5. 更好的訊息通知

蘋果也嘗試控管訊息通知的品質。用戶看到通知的時候，可以按下訊息並確認鎖屏時不再出現，或者整個關掉，Siri 也將建議你關掉不常使用的 app 推播功能。分組通知將可以按進程、主題和 app 來分類，用戶點擊特定 app 後可以看到更多資訊，或者簡單一划就可以解除所有通知。

6. 訊息和表情圖示 Memoji

圖：AFP

蘋果將讓用戶可客製化自己的動畫表情圖示 (Animoji)，還推出分支「Memoji」，基本上就是依據用戶臉部表情做出來的 3D 版本圖，但目前僅支援 iPhone X，用戶可以選擇自己的髮型、膚色、有無雀斑、瞳孔顏色、臉型、有無配戴眼鏡...... 等。

iOS 12 其他新增的 Animoji 還包括老虎、無尾熊、幽靈和暴龍。

訊息 (Messages) 可以讓你拍張照然後加上一些文字、背景等資訊，直接在訊息 app 內傳送。

7. FaceTime 群組呼叫

在單一通 FaceTime 視訊通話中，支援最多 32 人的群組視訊功能。蘋果也將 FaceTime 整合到 Messages 內，所以用戶可以把群組通話直接轉為群組視訊通話。

螢幕下方可以看到該通話群組中的成員清冊，在任一人發話時，他們的圖像會自動變大，用戶可以點選清冊中的任何成員，只要點兩下就可以將其照片放大並置前方中央。在 FaceTime 群組通話中也支援濾鏡、貼紙和其他效果等。

8. 實境增強功能（AR）

圖：AFP

去年推出的 iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X 加入了 AR 功能，可以讓 app 將電腦生成的圖像疊加在實境螢幕中（像這幾年爆紅的網路遊戲寶可夢）。

現在蘋果推一款新的檔案格式叫做「USDZ」，可讓開發者將 AR 效果帶到其他 app 內。蘋果假設的用法是一個 Fender 吉他的購物網站，想要購買一把新吉他的用戶可能會想看看喜歡的吉他放在現實生活中會是什麼樣子，按一下後，選定的吉他就會出現在用戶的實境環境中了。

蘋果也宣布了「ARKit 2」，可以讓多位用戶同時在實境中互動。

例如，兩位 iPhone 用戶在一張咖啡桌上玩棋牌遊戲，每個人都有自己的 iPhone 或 iPad 可控制。玩具積木製造商樂高公司展示了 3D 樂高人物在現實生活中玩整組樂高玩具的樣子，最高同時支援 4 人同遊，此新款 app 今年稍晚也將推出。

9. 新 app「Measure」

蘋果這款新 app 將讓你可衡量兩物體之間的距離、兩個表面之間的線條等等。例如，你不用再靠量尺，可以使用手機確定某物體的面積。先前也有開發商做過類似的 app，但這是蘋果首次在 iOS 內建這樣的 app，亦使用了 AR 功能。

10. 相片

iOS 12 的照片功能有很多更新，例如「搜索建議」功能，會凸顯系統判定你可能感興趣的一些關鍵時刻、地點和活動。用戶還可以透過相片功能中內建 400 萬種可辨識的活動來搜尋照片，例如演唱會。

還有一個新標籤「為你」，內含過去一年同一天拍攝下來的回憶性電影、照片，也會建議你可能想套用的相片效果。最後，蘋果增加「分享建議」，可以判定你可能想分享的對象，如果該活動中有可辨識的朋友，蘋果就猜測你可能會想與其分享，如果朋友也有參加同一活動，照片 app 也會提示朋友願意與你分享的照片，以便雙方都可以獲得該活動的所有照片。

11. App 更新

蘋果也更新了一些 app，例如新聞 app 有了新的瀏覽標籤可以找查詢頻道、主題和喜愛的新聞來源。在 iPad 上，新的側邊欄可以讓用戶個別點擊後確認不同的新聞來源。

股市 app 也有新的圖表線條，可以顯示一整天的股市表現，同時搭配蘋果新聞 app，例如用戶如果在看英特爾股價 (左側)，就可以在右側看到列出來的英特爾新聞。股市 app 將會供更新 iOS 12 的 iPad 使用。

蘋果的語音備忘錄也有新面貌，也首次支援 iPad。iCloud 支援可以讓用戶在所有設備中同步錄音，例如 iPhone、iPad 和 Mac 電腦，這樣用戶就不必忙著在這三種設備中傳檔案。

原本的書籍 app 更名為「蘋果書籍」，商店介面更新後更容易找到電子書和有聲書。

12. CarPlay

CarPlay 將在 iOS12 中更新，終於支援包括 Waze 和 Google Maps 在內的第三方導航 app。 這對駕駛者來說可是大消息，因為很多駕駛偏好使用 Google 地圖而非蘋果地圖，因為蘋果地圖的準確性還不如 Google 地圖。