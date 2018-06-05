來自央行的懲罰？歐央行「削減」對義債購買

據《金融時報》報導，上個月，歐央行對義大利債券購買計劃比例降至三年多以來最低。此舉引發一些義大利官員不滿，認為這是歐央行對義大利新政權的懲罰手段。

數據顯示，作為 5 月 QE 計劃的一部分，歐央行購買了價值 36 億美元的義大利政府債券。雖然這比它在最近幾個月（比如，3 月和 1 月）購買的意債金額更高，但所占比例有所縮小。

上個月，歐央行所買政府債券中，意債占 15%，創 2015 年 3 月以來意債所占最低比例。 歐央行也削減了另外幾個歐洲主要國家政府債券所占 比例，法公債券為 17%，創歷史新低；西班牙為 12%，也有所下降。

但歐央行提高了德債所占比例至 28%。

一些持歐洲懷疑論觀點的義大利新聯盟政府官員上周暗示，歐央行此舉加劇了義大利債市惡化，是為了給義大利國內政治進程製造壓力。

民粹主義者，歐洲預算專員 Guenther Oettinger 表示，「債市的負面走勢將導致義大利人民不會支持民粹主義太久」。

五星運動黨議員，Carla Ruocco 上周在意債風波頂峰時在推特上發文，「如果知道義大利銀行和歐央行買債規模到底是多少，和標準規模相比，是否有所下降，是有用的。」

另一位五星黨議員 Laura Castelli, 在接受《赫芬頓郵報》採訪時表示，「歐央行和義大利銀行放緩了，如果不是停止購買義大利政府債券...... 這使利差承壓」。她還說，「在我們需要加強量化寬鬆以確保歐盟的穩定時，量化寬鬆正被削弱。」

義大利聯盟黨的首席經濟顧問 Claudio Borghi 稱，對於歐央行增加德債購買比例並不驚訝，「因為德拉吉保證過將』不惜一切代價』，義大利債券市場最大參與這就是歐洲央行，並且他們可以左右價格。」 「有必要澄清關於義大利債務的傳聞，對債市影響最大的不是普通市場而是歐央行。」

歐央行對此解釋說，之所以減少意債和其他國家債券的購買，因為它需要增加德債的購買，因為德債很大一部分在四月到期了。此外，歐央行也極力否認了有關歐央行試圖通過買債來操縱義大利新政府組閣的猜測。

歐央行發言人稱，「包括法國、奧地利和比利時在內的幾個國家在 5 月的購買量中所占市佔率都有所下降，不僅僅是義大利。這是對再投資時間規則協商後的結果。」

上周五，義大利民粹主義政黨五星運動和極右翼的北方聯盟黨，二次組閣成功，兩黨共同支持的法學教授孔特宣誓出任總理，而歐洲懷疑論者 Paolo Savona 在被總統否決後，沒有得到財政部長的職位。

上周二，義大利兩年期公債殖利率狂飆至 5 年半最高位，升幅 1.5%，是 1992 年以來的最大單日升幅。十年期公債殖利率飆至 3.38% 的四年最高位。