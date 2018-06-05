新聞

[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分     姓名    目前持股 轉讓股數 方式     受讓人
愛山林   法人董事代表人 徐永仁 3,376,000  500,000 一般交易

2.上櫃公司持股轉讓日報表
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分           姓名           目前持股  轉讓股數 方式         受讓人
太景*-KY 董事                 台灣糖業     65,049,058 1,700,000 一般交易
飛寶企業 監察人               林瑞擇          900,000   247,000 轉讓私募股票 林資益
數字     法人監察人代表人     簡宏昌           75,426    75,426 一般交易
數字     法人監察人代表人配偶 簡宏昌之配偶     62,943    62,943 一般交易

3.上櫃公司持股未轉讓日報表
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分 姓名     未轉讓股數   持有股數  申報股數
太景*-KY 董事       台灣糖業  1,591,000 65,049,058 1,700,000
未轉讓理由：股價不理想
留言載入中...

相關新聞