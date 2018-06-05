[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 愛山林 法人董事代表人 徐永仁 3,376,000 500,000 一般交易 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 太景*-KY 董事 台灣糖業 65,049,058 1,700,000 一般交易 飛寶企業 監察人 林瑞擇 900,000 247,000 轉讓私募股票 林資益 數字 法人監察人代表人 簡宏昌 75,426 75,426 一般交易 數字 法人監察人代表人配偶 簡宏昌之配偶 62,943 62,943 一般交易 3.上櫃公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 太景*-KY 董事 台灣糖業 1,591,000 65,049,058 1,700,000 未轉讓理由：股價不理想