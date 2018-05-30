〈台北國際電腦展〉388家新創企業參加innoVEX 創新高

Computex 即將開展，參加新創科技展覽 innoVEX 的廠商家數共 388 家，年增 43%，增加百餘家廠商；其中 29 個團隊有望在 Computex 中脫穎而出獲得贊助獎金。Computex 從一開始的硬體規格競比，轉為軟硬整合解決方案，顯示出台灣產業轉型的縮影，今年的新創科技特展格外令人期待。

Computex 今天揭曉 Best Choice Award 共 35 件創新科技得獎產品，其中 8 項產品獲得金獎，得獎廠商分別為中美萬泰、瑞昱 (2379-TW)、微星 (2377-TW) 、宜優、鈺登、台達電 (2308-TW) 及華碩 (2357-TW)。

主辦單位之一的台北市電腦公會指出，35 件得獎產品涵蓋生活科技、電競娛樂、智慧居家、商業解決及車載系統五大領域，而本屆 350 件產品參賽，得獎者除了追求硬體規格外，軟體整合及人機介面，逐漸成為廠商設計重點，台北市電腦公會認為，使用者體驗將成為新的亮點。

台北市電腦公會總幹事杜全昌指出，今年的 Best Choice Award 特別在軟硬整合上，廠商付出很多努力，而 AI 技術的應用，增加產品的附加價值，包括手機、機器人等產品，都讓人相當驚艷，這也符合台灣產業轉型方向，今年 Computex 非常讓人期待，期待這些產品在國際上能發光發熱。

杜全昌特別指出，今年的 innoVEX 參加廠商共 388 家，創下新高，展出的解決方案內容也較往年增加，今年有許多亮點，包括在 AI 、 IoT 、 5G 、電競、 VR 上等新的議題，Computex 的轉型同時代表台灣產業的轉型。

今年的 InnoVEX PITCH Contest 競賽總獎金共 35 萬美元，共有 29 個團隊進入複賽，其中台達電、諾傑資本 (Nogle Capital Management) 與明越資本 (Maxceed Capital Group) 及經濟部中小企業處分別出資贊助，為新創團隊找到天使資金，更讓這些創新研發有望登上國際舞台。

此外，今年 innoVEX 唯一參展車商 BMW 總代理汎德，也是首度參與，並邀請 BMW 集團首席 Ui/UX 設計師 Dr. Mario Urbina Cazenave 分享自動駕駛、智慧互聯駕駛、電動科技及智慧共享等四大主題，勾劃未來對於智慧移動需求的想像。

Computex 今年 30 個國家、 1602 家廠商使用 5015 個展位，將以 AI 、 IoT 、 5G 、電競及 VR、區塊鏈等亮點，搭配創新、智慧物聯兩大展覽，期待提供數位經濟與智慧社會等解決方案，展現台灣的軟硬整合實力。