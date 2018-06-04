【IPO追蹤】小米7月上市計劃中包含發行30億美元CDR

熟知內情人士周一向路透表示，中國智能手機制造商小米的100億美元首次公開發行(IPO)計劃中，料將有多達30%的資金來自於在中國大陸售股，其余則將在香港發行。

先前各界預期小米100億美元IPO將僅在香港進行，預料這將是四年來全球最大的上市案。

消息人士稱，在海外上市的中國科技業者中，小米可能是首個計劃以中國存托憑證(CDR)進行二次上市的業者。他們指出，CDR部分占整體籌資規模可能高達30%。

三名消息人士稱，上市計劃修改之際，小米正希望能夠在本月稍晚獲得香港交易所的上市許可。他們指出，小米計劃在7月初或中旬進行香港及中國大陸兩地上市。

小米上月在香港提交招股說明書。

小米不願就其上市計劃進一步置評。而由於交易細節仍屬保密信息，上述消息人士不願具名。

其中三位消息人士稱，小米計劃在同一天為IPO及CDR定價。針對CDR草案向社會公開征求意見的反饋截止日期為6月3日。

對註冊及上市地點均在海外的中資企業來說，通過發行存托憑證在中國上市，可以使它們的股份能夠在國內市場買賣。其他計劃發行CDR的企業包括美國上市的阿裏巴巴(BABA.N)和京東(JD.O)。

消息人士稱，中信證券將牽頭小米的CDR發行事宜。中信證券未立即回覆置評請求。

中信里昂證券、高盛和摩根士丹利為小米香港IPO的聯席保薦人。

來源：路透香港6月4日

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