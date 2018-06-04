〈遠傳拚加值服務〉低價吃到飽影響將漸顯 今年拚加值營收占比達1成

電信三雄在 5 月間的 499 元吃到飽低價資費戰，吸引全台逾 200 萬人搶辦，遠傳 (4904-TW) 個人用戶事業群執行副總經理尹德洋今 (4) 日坦言，低價吃到飽對營收、獲利影響會陸續顯現，今年力拚加值服務來彌補，看好包括企業用戶、FriDay 系列的影音及購物、帳單代收等都可望有兩位數成長，全年加值服務營收占比力拚 10%，較去年營收占比約 5-10% 增加。

根據 NCC 資料，電信三雄 5 月間推出 7 天的 499 元吃到飽促案，實際申辦人數都遠超出當初各電信業者的預估人數，中華電 (2412-TW) 申辦量達 144 萬人，台灣大 (3045-TW) 及遠傳則各約 30 萬人；雖說有違約金收入，但根據新的財務準則，並不會是一次性的反映，而是會在後續的幾個月呈現。

市場認為，雖有違約金收入，短期有助獲利，但長期對營收、獲利恐造成衝擊；尹德洋指出，從過去的 999 元，699 元資費到這次的 499 元，都是壓力測試，要找其他的的服務來彌補，遠遊卡 2.0 就是今年衝刺加值服務營收的利器。

他指出，去年加值服務營收占比約 5-10%，今年整體將成長，力拚加值服務營收比重達 10%，其中多數有兩位數成長，包括企業用戶、FriDay 系列的影音及購物、帳單代收等，今年成長上看兩位數，另外，在簡訊部分，雖然一般消費者使用在下滑，但是企業用戶及驗證業務則仍在成長，今年也是成長的一部分。