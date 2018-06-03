G7財長會議閉幕 6國指責美國貿易做法破壞經濟

G7 財長會議閉幕，會後罕見發表聲明指責成員國。財長們認為美國的貿易做法可能會破壞全球經濟信心，並威脅西方聯盟的有效性。

據《彭博》報導，聲明指出，各國財長們要求美國財政部長傳達他們一致的擔憂與失望，下週在魁北克舉行的領導人峰會上，應該繼續這項討論，並採取「果斷行動」。

加拿大財政部長 Bill Morneau 發布這次會議的總結，表示國際社會面臨著重大的經濟和安全問題，最好透過 G7 聯盟謀求解決，但當前的合作模式，卻因其他成員國的貿易行為，而處於危險之中。

美國本週宣布，從 6 月 1 日起將對進口自歐盟、加拿大、墨西哥的鋼鐵與鋁，分別徵收 25% 與 10% 的關稅。這些國家很快表明將報復，揚言要對美國實施高額關稅。

美國這次宣布，讓財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 成為本次會議眾矢之的，受到眾盟友的抗議與責難。也成為自 1970 年代 G7 成立以來，所出現的最大危機之一，預計將延燒至下周在魁北克召開的領袖會議。

G7 成員國包括美國、加拿大、法國、義大利、德國、英國和日本。法國財長 Bruno Le Maire 表示，這是次緊張而艱難的 G7 會議，反而更像是「G6 加 1」。他表示，歐盟願意協商關稅，但現在發球權在美國，目前只剩幾天的時間，可以避免歐盟和美國之間演變為貿易戰，歐盟並不想升級成貿易戰。

梅努欽重申，美國將繼續圍繞可能的豁免進行討論。川普則在會議結束前不久發持文表示，「美國必須最終在貿易方面得到公平對待。」