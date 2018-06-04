台股盤中─蘋概三王領攻站上11000點 低基期5G、光纖、蘋概股值得留意

美股上周五大漲，台股今 (4) 日一開盤就站上 11000 點，指數開高走高，盤中大漲百點，由蘋概三王台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW) 領攻，被動元件股、LED 股及具題材的中小型股都是強勢族群，法人認為，低基期的光纖、5G 及蘋概股值得留意。

美股上周五收高，道瓊工業指數收高 219.37 點，以 24635.21 點作收；Nasdaq 指數收高 112.22 點，收在 7554.33 點；S&P 500 指數收高 29.35 點，以 2734.62 點作收；費城半導體指數收高 32.31 點，以 1411.31 點作收；台股早盤以 11002.15 點開出，上漲 53.07 點，一舉突破 11000 點關卡。

台股開高走高，盤面上，權值股、中小型股走揚，台積電股東會將登場，董事長張忠謀將退休，在營運看好下，股價今日開高，盤中漲幅 2%；股王大立光開高走高衝達 4430 元，創今年高點；鴻海也是上漲攻勢。

蘋概三王齊揚，蘋果開發者大會將登場，在蘋果股價創高，這一波走弱的蘋概股有機會表現；被動元件股仍是強勢指標，國巨上漲，鈞寶、智寶盤中亮燈漲停；LED 股走揚，光磊、榮創，億光等股上漲。

低價股的中環及錸德漲勢強；網通股也有表現，光纖的光環、華星光上漲，5G 題材的智易；印刷電路板的嘉聯益；觸控雙雄 TPK-KY(3673-TW)、GIS-KY(6456-TW)、DRAM 的華邦電等股齊揚；電子股之外，各類股也是齊漲攻勢，指數盤中衝達 11077.21 點，上漲 128.13 點。

證券分析師張陳浩指出，大盤攻上 11000 點後將面臨 3 月間的套牢量，在站穩 11000 點之後要往上突破 11200 點並不是那麼容易，後市可以留意包括光纖、5G 及蘋概股的表現，尤其是低基期，經過整理的股票。

華南永晶投顧董事長儲祥生指出，美股上周五大漲，外資轉買，推升台股今日走揚，外資的動向仍將牽動大盤後市表現，以今年外資賣超達 1500 億元，台股指數仍維持在 11000 點來看，本土資金的信心強，目前距前高不到 200 點，有機會往上走，但外資動向仍是重要觀察指標。