【港股解碼】顏值當道，多方利好，必瘦站股價又漲了！

2018年跨入6月，對於像筆者一樣已經沒有資格慶祝兒童節的小青年們來說，這一天的好心情大概不過是又將迎來一個週末，而作為年紀漸“長”的我們，在祝福祖國未來的花朵們健康成長之餘，能在自己身上花點心力的可能就是好好保養了。這不，一不留神今日港市美容股必瘦站（01830-HK）好像又漲了！

其實今兒必瘦站股價在大半日里都表現平平，在1.5元（港元，下同）上下小幅波動，但到了尾盤就突然“莫名”漲了一波，最高曾觸1.68元創近3年新高，漲幅達到14.3%；截至今日收盤，最終報收1.57元，全日漲幅6.8%：



（必瘦站今日股價走勢圖，來源：港交所）

一個月股價漲44%，必瘦站利好消息配合

回看這剛剛過去的5月，必瘦站的股價在短短一個月內可是累計漲了不少，以5月2日收盤價1.09元計，到今日收盤報1.57元，必瘦站一個月就漲了44%，表現亮眼。當然，究其股價上漲的原因嘛，自然是因為這其間必瘦站釋放了不少利好消息。

先是今年5月15日，必瘦站發佈業績正面盈利預告，預期集團截至2018年3月31日止年度的營運利潤將較上年同期大幅增加超過100%！公司公告顯示，預期營運利潤增加主要源於集團顧客滿意度提升，令每名顧客平均消費增加；利潤率因成本控制行之有效而有所增加；以及出售可供出售金融資產收益等。

業績預喜之下，市場投資者信心隨之提振，必瘦站股價在5月16日當先漲了9.9%，次日即5月17日又續漲了13.5%，兩日累計漲幅達到24.8% ，奠定了此後至今公司股價的高位基礎：



（必瘦站股價近1月走勢圖，來源：港交所）

5月18日，必瘦站又自願公告宣布獲集團主席、行政總裁兼執行董事歐陽江行使購股權溢價16.22%增持290萬股，完成後歐陽江持股比例由66.38%增加至66.47%。主席增持後也使必瘦站股價有小幅上揚，雖然之後小半個月股價有所波動，但總體維持在1.44元上下水平，明顯高於此前徘徊的1.2元水平線。

顏值當道，必瘦站走出失落再現風采

說來這些年，隨著國內外社會經濟的發展，人們對於健康及醫療美容服務的消費需求亦不斷增長，正所謂“女為悅己者容”，在這個“顏值當道”的時代，與美容健康掛鉤的行業處處蘊藏著商機，而必瘦站可謂緊隨時代潮流，也確實曾抓住一縷商機。

2012年2月，必瘦站作為一隻主要提供纖體美容服務及銷售纖體美容產品業務的美容股成功於港交所主板掛牌上市。上市後的頭幾年必瘦站經營不錯，業績不斷錄得增長，尤其在2015財年，集團收益及淨利潤皆錄得大豐收，分別增長55%及62.5%至7.29億元及1.35億元，這一年也是必瘦站業績表現最“盛”的一年。

到了2016財年，集團收益雖然依舊漲逾20%，但純利出現倒退；2017財年則頹勢更顯，收益及純利均錄得較大跌幅：

不過好在，業績低迷了兩年的必瘦站在去年中期終於交出了一份相當不錯的成績單。截至2017年9月底止半年內，必瘦站實現了收益及淨利的雙增長，尤其淨利潤方面較2016年同期大幅增長了逾1倍，達到近8200萬元。

不得不說，這一次業績回血也是市場對必瘦站重拾信心的一個時機，不僅如此，去年8月、9月、12月及今年1月份，必瘦站進行了系列回購，一定程度上也支撐著公司股價有所上升。如今來看，公司有序出招、業績配合、加之大股東支持，必瘦站的成長還是可以期待的。

作者：彭小留

編輯：張駿芬，徐冰瑩

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