李嘉誠投資的Saidrone融資額近9000萬美元 公司將擴大無人艇船隊

海洋資料的提供商 Saildrone Inc. 宣佈完成 B 輪融資，由香港首富李嘉誠私人投資的維港投資 (Horizons Ventures) 領投，包括 Capricorn(摩羯座投資集團) 下屬 Technology Impact Fund(技術影響基金)、拉克斯資本 (Lux Capital)、Social Capital 和 The Schmidt Family Foundation(施密特家族基金會) 在內的現有投資者跟投，資金規模 6000 萬美元。

Saildrone 自 2016 年首次進入商業市場以來的融資總金額接近 9000 萬美元。

據瞭解，Saildrone 設想打造「一個量化星球」，並且正在為此建立新一代海洋基礎設施，以便為以前所未有的規模與無與倫比的成本效率，瞭解天氣情況、管理魚類種群和支援現場海洋科學，提供關鍵資料。

智通財經網報導，自成立之日起，Saildrone 已成功地與像 NOAA(美國國家海洋和大氣管理局) 和 NASA(美國國家航空和宇宙航行局) 這樣的美國機構進行了合作，從而提供高品質的海洋觀測。

Saildrone 最近宣佈與總部位於澳洲的 CSIRO(澳洲聯邦科學與工業研究組織) 進行一項為期多年的合作，並開始通過塔斯馬尼亞的霍巴特開展南大洋業務。

Saildrone 還在加州阿拉米達開設了一家面積為 20 萬平方英呎的先進製造工廠。在進行拓展後，這座工廠將會支援 Saildrone 加速生產和部署 1000 艘無人駕駛船隻，而這正是以 6×6 度解析度實現覆蓋全球海洋的要求。