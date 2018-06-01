AI初創公司耐能智慧A1輪融資 李嘉誠領投1.4億

香港首富李嘉誠旗下的維港投資 (Horizons Ventures) 再次出手投資科技公司，從事終端人工智能 (Edge AI) 解決方案的初創公司─耐能智慧(Kneron)，5 月 31 日公布完成由維港投資領投的 1800 萬美元 (約港幣 1.4 億元)A1 輪融資。

耐能智慧主要為客戶提供終端人工智能解決方案，如終端裝置專用的人工智慧晶片—神經網絡處理器 (NPU)，以及整合影像和語音的人工智能，而下半年將推出革命性的 3D 人工智能方案。

《星島日報》引述耐能創辦人兼執行長劉峻誠表示，新資金將會用於加速產品開發，並透過與戰略夥伴的合作，深耕垂直產業應用，當中包括智慧家居、智慧安防及智能手機 3 大領域。他說，獲得李嘉誠的支持，有信心成為下一個引領產業創新變革的企業。

維港投資 Jonathan Tam 指出，耐能智慧的突破在於將軟硬體無縫整合，相信耐能未來將持續發展終端人工智能技術與深化應用，將 AI 帶到每個人的生活中。

其實看中耐能智慧的不止李嘉誠，耐能於去年 11 月已完成 A 輪融資，該輪融資由阿里創業者基金及中華開發資本領投，美國晶片製造商高通、知名風險投資公司紅杉資本等亦有參與。

截至目前為止，耐能智慧獲得的融資金額累計超過 3300 萬美元 (約港幣 2.58 億元)。

維港投資以往曾投資多個科技相關項目，包括社交媒體 facebook、通訊軟體 Skype、語音軟件 Siri 及電競股雷蛇 (1337-HK) 等，當中亦不乏 AI 公司如 DeepMind。