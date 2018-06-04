西安開鍘 融創旗下12家預售案停賣 整頓半年

西安市住房保障和房屋管理局昨 (3) 日發佈公告，暫停受理融創中國 (1918-HK) 西安公司旗下 12 家房產公司的預售案，並於即日起展開半年的整頓。主因是當地公務員與房產公司涉及關說走後門，影響買房者權益。

融創中國股價

澎湃新聞報導，公告顯示，為進一步整治規範房地產市場秩序，維護購房群眾的合法權益，營造公開、公正的市場發展環境。暫停受理融創中國西安公司旗下 12 家公司商品房預售許可申請，責令融創中國西安公司依法律法規自查整頓。

同時禁止各房地產開發企業、公證機構在組織公證搖號銷售商品住房時使用武漢矩陣科技有限公司開發的搖號軟體。各房地產開發企業、公證機構要按照公開、公正的原則，確保公證搖號售房程序合法。

融創被整頓的主因是「南長安街壹號」事件。據《華商報》報導，經調查，融創集團旗下的西安天磊置業有限公司和武漢矩陣科技有限公司工作人員涉嫌破壞計算機信息系統犯罪，西安市公安局長安分局已於 5 月 31 日立案偵查，並對企業銷售經理、搖號系統操作員等 7 名犯罪嫌疑人採刑事強制措施。

共有 35 名公務員受購房者請託，給西安天磊置業有限公司「南長安街壹號」項目部人員「打招呼」，造成歪風。當中，8 人被免職，5 人受到黨內嚴重警告處分，8 人受到記大過處分，14 人受到記過處分，6 人被調整管理崗位。

西安的搖號政策在今年 3 月 30 日發布，明確「意向購房人數多於可售房源的，應採取公證搖號方式公開銷售，由公證機構全程監督，嚴禁內部預留房源或設置全款優先選房等限制性條件。」此舉原本意在保護自住戶居住權益，但「搖號軟體」由房地產開發企業自行採購，在相關制度不完備以及相關制度建設未盡職的情況下，留下了黑箱操作的空間。

融創中國西安公司旗下項目公司名單

1、西安天磊置業有限公司

2、西安國誼置業發展有限公司

3、西安凱瑞航太城專案開發有限公司

4、西安凱誠房地產開發有限公司

5、西安胤博置業有限公司

6、西安藍天節能技術開發有限公司

7、西安晶南城東置業有限公司

8、西安安華中惠房地產開發有限公司

9、西安海天投資控股有限責任公司

10、西安信樂物業發展有限公司

11、西安元瀚房地產開發有限公司

12、西安顥耀房地產開發有限公司

