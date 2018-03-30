融創為樂視巨額撥備207億港元 孫宏斌：誰要？打9折

融創中國 (1918-HK) 主席孫宏斌昨 (30) 日再三表示「無悔」投資樂視，強調「邏輯是對的」，因為「做生意沒有經歷失敗，做不成大生意」，更稱若有誰願意接盤樂視，可最少 9 折出讓有關的權益。

綜合星島日報、香港明報報導，融創昨日派發 2017 年度成績表，全年賺 110.04 億元 (人民幣，下同)，按年增長 344%。期內，收入 658.7 億元，按年增長 86.4%。合同銷售金額 3620.1 億元，按年增長 140.3%。毛利率 20.7%，按年增長 7 個百分點。期內核心溢利 111.2 億元，按年增長 259.1%。每股盈利 2.76 元，按年增 288%，派末期息 0.501 元，按年增 94.9%。

由於融創去年入股樂視 (300104-CN)，對方業績下跌，令期內壞帳損失撥備 21 億元，減值撥備 99.8 億元，投資損失 44.8 億元，總金額多達 165.6 億元 (約 207 億港元)。

孫宏斌表示，該集團主業是房地產開發，近年加入投資消費升級業務，當時選擇投資樂視，是為將來轉型作準備，惟現時成為融創轉型的代價。他指，目前不能退出，新樂視智家及新樂視文娛透過增資，仍有價值，但現階段說不定增加多少。

問及會否把樂視資產向朋友折讓出售，孫宏斌反問記者是否有意接手，笑稱可打 9 折，並指「價格好商量」。

該公司秘書高曦表示，期內的盈利，已充分考慮了樂視投資虧損的影響，認為這方面的影響「可以忘了」。

行政總裁汪孟德指，公司目前持 1200 億現金，未來 2 至 3 年的，今年將主力加快去庫存，不排除投資機會，但相信好的投資機會不多。但問及會否投資樂視創辦人賈躍亭於美國的電動車企業 Faraday Future，孫宏斌直言「不會」。

去年融創其他收入大增 7.5 倍至 279.2 億元，當中大部分收益正是來自萬達文旅項目。高曦指今年營業目標為 4500 億元，並於今年內成立的文旅集團，專門營運和管理文旅業務。期內，其於文旅板塊的物業總面積為 957 萬平方米。

傳媒多番追問有關其對樂視看法，孫宏斌兩次表示「不會哭」，並暗指去年報導他當場灑淚是傳媒誇張其實。他再三強調，在樂視總裁賈躍亭面對困難的時候，自己更願意幫對方一把，社會寬容應對面對困難的企業家。他坦言，融創會吸取投資樂視的教訓，今後投資更謹慎，不會再犯大錯誤。

融創股價昨收報 30.3 元，升 1.34%。