香港政府推青年宿舍 如何創造生活及儲蓄空間

政府推行青年宿舍計劃，為青年提供低於巿值租金的租住宿位。政務司司長張建宗在網誌表示，有關計劃取得階段性進展，6個推展項目將可提供2800個宿位。

青年宿舍目標租戶為18至30歲的在職青年，首次租期至少2年，期滿後可續約，總租期不得超過5年。非政府機構需要將租金水平訂於不超過鄰近地區面積相若單位市值租金的六成。

政務司司長張建宗在網誌一篇以「青年宿舍：創造生活及儲蓄空間」文章全文如下：

一般青年人完成學業投身社會工作後，希望盡早擁有自己的居住及生活空間。但香港地小人多，樓價高企，住屋問題困擾不少人。

特區政府推行青年宿舍計劃，目的是向剛投身社會、尚未站穩腳的青年人提供低於巿值租金的租住宿位，讓部份希望擁有自己居住及生活空間的在職青年把握時間實踐理想，為日後發展作儲蓄。

根據計劃，政府全數資助非政府機構在其擁有的土地上興建青年宿舍，竣工後由非政府機構以自負盈虧形式營運青年宿舍。青年宿舍的目標租戶為18至30歲的在職青年。

首次租期至少兩年，期滿後可續約，而總租期合計不得超過五年。非政府機構須把租金水平訂在不超過鄰近地區面積相若單位市值租金的六成。

青年宿舍計劃取得階段性進展。香港青年協會在大埔興建的青年宿舍是第一個動工項目，提供80個宿位，預計最快於2019年第一季落成。

保良局位於元朗馬田壆的青年宿舍，剛在上月立法會財務委員會獲批撥款以進行建築工程，可提供1 680個宿位，亦是現時計劃下最多宿位的項目，工程預計於2021年第三季落成。

此外，東華三院於上環興建的青年宿舍將會提供306個宿位，現正為項目進行有關城市規劃程序，以準備展開下一步的前期建造工程。該宿舍位於鄰近中上環商業地帶，地點方便 。

除以上項目外， 政府亦正積極推展其他三個項目。 香港青少年發展聯會和香港女童軍總會於旺角和佐敦的青年宿舍，分別可提供約90個和500至600個宿位，正進入前期顧問研究的最後階段，項目均獲有關區議會支持。

聖公會福利協會計劃在元朗興建一座綜合服務中心，提供社會福利設施及約160個宿位的青年宿舍，有關項目正進行前期顧問研究，以確定技術可行性及預算所需建築費用。上述六個青年宿舍項目提供合共2 800個宿位。

我們會密切留意社會對青年宿舍的需求，並繼續與有興趣 的非政府機構溝通，提供所需協助， 以便推出更多青年宿舍單位 ，為青年人提供更多選擇，推動青年發展。

青年宿舍計劃向青年人提供過渡性的協助，包括提供時間和空間，讓青年人為日後的個人發展作好準備。青年宿舍計劃的租住設有時間限期，可確保青年宿舍流轉運用，讓更多青年人受惠。

我明白部份青年人站在起步台上，少不免會面對種種困難。但我深信努力總有出頭天。就像幼鳥學習飛翔一樣，是成長中不可少的經歷與磨練，慢慢長出羽毛，就會展翅高飛。

6月3日

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