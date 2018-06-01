義大利政治風險消退 股市高開2%公債三連漲

周五盤初，義大利金融市場整體高開。台北時間周五凌晨，義大利候任總理孔特公布主要閣員名單，疑歐主義經濟學家薩沃納（Paolo Savona）未在其中。

開盤，義大利富時 MIB 指數上漲 2.1%，義大利銀行股指數漲 3.5%。

歐洲股市全線高開。歐洲 STOXX 600 指數高開 0.5%。英國富時 100 指數高開 0.6%。法國 CAC 40 指數高開 0.7%。德國 DAX 指數高開 0.6%。西班牙 IBEX 指數高開 1%。

義債價格連續第三天走高。義大利公債價格顯著上漲，殖利率大幅下挫，跌幅達到 36 個基點，至 0.814%。十年期公債殖利率跌 16 個基點，至 2.677%，遠低於本周初期 3% 以上的水平。

這使得義大利十年期公債殖利率與同期德國公債殖利率之間的利差從本周初的 283 個基點收窄至 231 個基點。

義大利局勢近日發生了快速變化，巨大的不確定性令市場感到不安。本周三上午，義大利似乎還有望舉行新的選舉，而選舉將令該國的歐元區成員國身份提上議程；到了晚間，五星運動 (5 Star Movement) 和聯盟黨 (The League) 似乎又在致力於嘗試重新組閣——之前在義大利總統馬塔雷拉否決了他們提名的經濟部長人選薩沃納後，這兩個黨派放棄了組閣計劃。

總統馬塔雷拉可能會選擇不任命臨時政府，而是直接在 7 月重新舉行大選。

現年 81 歲的經濟學家薩沃納此前主張義大利採取秘密的備選方案脫離歐元區，這深深刺激了歐洲的神經。華爾街見聞此前提及，此人被歐洲媒體稱為「堅定的歐洲懷疑論者」，他對馬斯特里赫特條約和歐元持強烈批評立場。

彭博社不久前稱，薩沃納是義大利新一屆政府財政部長熱度最高的候選人。不過，近期傳出反建制黨派要求此人退選的消息，使得義大利組閣不確定性增加。

昨日義大利媒體稱，義大利央行前副行長 Pierluigi Ciocca 可能代替薩沃納擔任財政部長，令該國組建聯合政府的可能性上升。

「在大選之後的 90 多天裡，義大利將形成一個被充分授予權力的、前所未有的非主流的政治政府，」英國金融時報援引荷蘭 ING 集團經濟學家 Paolo Pizzoli 稱，「它的起源與以往不同，目前尚不清楚其執政方法。」