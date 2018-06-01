〈2018世足賽〉世足賽還剩兩週 A股分析師：密切注意4類股票有望受益

2018 年俄羅斯世界杯還有兩週就將展開，不過 A 股的世界杯概念股已經先動。業內人士表示，綜合來看直播版權、體彩、啤酒和彩電等四類股票，有望從中直接受益。

據《21 世紀經濟報導》，雷曼股份 (300162-CN) 自 5 月 31 日開始停牌，並在稍早前披露了股票交易異常波動的公告。此前 4 個交易日，雷曼股份曾連續出現 3 個漲停，30 日也觸及漲停，最終漲 6.88%，使本益比來到 330 倍。

對於股價的連續上漲，外界普遍將原因歸結於雷曼股份所具有的世界杯概念，但在披露的最新公告中，公司卻解釋目前主營收入仍為 LED 業務，體育業務收入佔比較低，提示投資者注意投資風險。

雷曼股份只是「沾光」就大漲，天風證券策略分析師劉晨明認為，直播版權、體彩、啤酒和彩電四大領域，是當下值得關注與期待的世界杯概念。

以體彩為例，據中國國家體彩中心公布的數據，巴西世界杯期間競彩總銷售額達到人民幣 129 億元，較 2010 年南非世界杯的 23 億元暴增 460%。

劉晨明指出，體彩行業在過去世界杯期間表現可以概括為兩個特點：一是體彩整體銷售情況於世界杯期間內表現良好，二是網絡彩票走勢表現領先於體彩行業的整體銷售情況。

此外，也有分析師認為世界杯期間，旅遊、出境同樣值得關注。招商證券有關分析師表示，體育賽事的舉辦直接為拉動舉辦地的旅遊人數，為舉辦國旅遊業帶來直接的經濟效益。

分析師說，從歷史體育盛會的相關地區出境旅遊增長情況來看，例如 2006 年的德國、2010 年的南非、2014 年的巴西，赴體育賽事承辦國出境游均迎來明顯小高峰。