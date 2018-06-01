哈羅單車獲螞蟻金服增資19億 去年虧損近5億元

6月1日，A股上市公司永安行(603776-CN)發布公告稱，螞蟻金服全資子公司上海雲鑫創業投資有限公司(以下簡稱“上海雲鑫”)及其他投資人，擬對上市公司參股公司江蘇永安行低碳科技有限公司(以下簡稱“低碳科技”)進行增資。

公告表示，5月30日，永安行參股公司低碳科技與上市公司、上海雲鑫及其他相關方簽署了《增資協議》 ，上海雲鑫及上市公司以外的其他部分投資人共同對低碳科技增資人民幣 20.6億元，其中上海雲鑫對低碳科技增資人民幣 18.938億元，永安行擬放棄對本次增資的優先認購權。

5月30日，低碳科技與上海雲鑫、寧波聚盈簽署了《股權轉讓協議》，約定上海雲鑫以人民幣20,678,400元的股權轉讓價款受讓寧波聚盈持有的註冊資本人民幣 174,971 元對應的低碳科技的股權，永安行擬放棄對本次轉股的優先購買權。

公告中還透露，截至2017年12月31日，低碳科技總資産365,153.08萬元，淨資産41,953.09萬元，2017年實現營業收入12,849.25萬元，淨利潤-48,890.84萬元。 這意味著，2017年哈羅單車虧損4.889億元。

據了解，哈羅單車與低碳科技曾於2017年10月進行合併，低碳科技買下鈞正科技(哈羅單車註冊主體)100%股權後，雙方業務將進行合併。哈羅單車創始人楊磊將出任新公司CEO。

來源：新京報

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