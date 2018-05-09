福斯汽車廢氣事件調查接近尾聲 前CEO將面臨公司巨額索賠

外電引述德國法蘭克福匯報的報導指稱，福斯汽車前首席執行長 (CEO) 馬丁 · 溫特科恩 (Martin Winterkorn) 面臨福斯汽車因廢氣事件的巨額索賠。報導引述福斯汽車監事會主席漢斯 · 迪特爾 · 珀奇的談話稱，福斯方面正考慮讓溫特科恩承擔「廢氣事件」造成的巨額損失。



報導指稱，溫特科恩在為福斯汽車服務的幾十年中收入超過 1 億歐元，僅退休金就將接近 3,000 萬歐元。柏林法學教授格雷戈爾 · 巴赫曼表示，極端情況下，這筆錢將徹底消失。美國的這場官司正在讓溫特科恩的命運發生戲劇性轉折。



由於福斯汽車迄今在此一廢氣醜聞中已損失 258 億歐元，有意見認為，福斯汽車仍應依法要求這位前 CEO 承擔未履行職責的法律責任。而福斯汽車監事會據稱正考慮向溫特科恩索賠。



根據了解，目前德國檢察機關以涉嫌廢氣檢測造假為由對溫特科恩和另外 38 名被告展開的調查已接近尾聲。