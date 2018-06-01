A股「入摩」狂潮 尾盤競價時段 10分鐘千億資金湧港

A 股納 MSCI 今 (1) 日生效，除了 A 股「入摩」，港股在 MSCI 指數的比重亦見調升，昨天 (5 月 31 日) 臨收盤前，基金根據指數變動調整投資組合，單計尾盤連競價時段約 10 分鐘內有近港幣千億元資金流入港股，推動恒生指數急漲 411 點，全日成交額暴增至港幣 2057 億元。

綜合香港文匯報、星島日報報導，A 股入摩令經互聯互通流入 A 股的資金激增，昨日有人民幣 66.29 億元的「南水」流入 A 股，滬、深股通總成交額接近人民幣 347 億元，歷來最高。

整個 5 月流入 A 股的滬、深股通資金，高達人民幣 519.58 元，數額超越 2014 年 11 月、滬港通啟動的第一個月 (當月淨買入金額為人民幣 405.53 億元)。

港交所的特別獨立戶口的開戶數目也較 3 月大升 6 成，反映機構投資者廣泛接納並採用這項便利滬、深港通的交易設施。

事實上，自 2017 年 6 月 MSCI 宣佈把 A 股納入新興市場指數後，「北向」的成交已開始增加，至今年更提速，今年首 5 個月累計流入 A 股的資金已逾人民幣 1328 億元，是 2017 年全年淨流入的 6 成多。

港交所行政總裁李小加認為，現時每年市場上的新增資金，有超過一半屬被動資金，料這批資金未來會成為全球資本市場的主要動力，A 股「入摩」有助被動型基金進入 A 股，香港則可從中扮演連接大陸與國際角色。

摩根大通中國首席經濟學家及中國股票策略主管朱海斌預期，A 股被納入 MSCI 指數後，單計被動式基金，已有 33 億美元 (約 257 億港元) 流入 A 股市場，是中國資本項目開放過程中的重要一步。

在 5 月中 MSCI 明晟宣布納入 A 股之時，部分證券界人士曾揣測港股在指數的比重會遭攤薄。不過，港交所表示，MSCI 明晟首次將 A 股納入其部分主要基準指數，並增加香港上市公司在指數中的淨權重。」

據了解，由於現時 A 股佔 MSCI 指數比重甚少，因此對港股的攤薄效應微乎其微，但 MSCI 明晟同一時間調低其他地區股份的比重，因此港股在指數的分量不跌反升。因此，MSCI 指數昨天的調整令到港股以及 A 股出現「雙贏」局面。

展望未來，MSCI 明晟主席兼行政總裁 Henry Fernandez 接受《上海證券報》訪問時指出，不管以甚麼形式在 A 股上市，只要符合流動性等要求，就可以考慮納入 MSCI 指數。MSCI 明晟亞太區研究部主管謝征儐補充，未來在調整指數之時，將會考慮尚未在其他地方上市的 CDR。

在今天以及今年 9 月 3 日，MSCI 指數將分兩階段納入 A 股，渣打估計每次將帶動 58 億至 80 億美元的資金流入 A 股市場。滙豐更預計，在未來 5-10 年，A 股市場將吸引逾 6000 千億美元資金流入。

另外，因應部分股份停牌等特殊情況，今天納入 MSCI 指數的 A 股有 226 檔，非早前公布的 234 檔。

恒指昨高開 200 多點之後，一路飆漲，盤中一度漲 476 點，收盤報 30468 點，相當於 1.4% 的升幅，成交量急升至港幣 2057 億元，單計收盤競時，港股成交已多達港幣 962 億元，佔總成交的 46.8%，是 2016 年推出該時段以來的新高，相信主要由 MSCI 指數換碼導致。

國指漲 1.8%，報 11978 點，跑贏大盤。總結「五窮月」，恒指累跌 340 點，跌幅 1%。