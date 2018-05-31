MSCI：擬明年5月將A股納入ESG指數 不合格企業將被撤出

鉅亨網新聞中心 2018年5月31號16點55分

MSCI 總裁 Baer Pettit 表示，已完成對 A 股 234 檔股票的 ESG(環境，社會和企業管治) 評測，2019 年 5 月左右將 A 股納入 ESG，如若評級太低，部分公司可能被撤出 ESG 指數。

Pettit 表示，愈來愈多大型被動基金追蹤 ESG 指數，但仍有不少投資者看重一個股市場經濟機會，而將 ESG 問題暫擱。

ESG 評分及指數組成，與 MSCI A 股指數運作完全分離。智通財經網報導，ESG 通常代表環境、社會和公司治理 3 大因素，是社會責任投資中投資決策的重要考量因數。而社會責任投資，則是投資者在企業盈利等表現外同時關注企業社會責任履行和社會影響，並以此作為投資評判的重要標準的一種投資理念。這類投資者希望在獲取利益的同時能夠為社會帶來一定的正面影響和價值。

ESG 因數除了對環境和資源帶來積極影響外，更是規範了企業行為促使他們改善自身經營管理，提高社會責任感，對投資者而言，主要還能幫助他們一定程度的風險規避並改善自己的收益。

A 股入摩 6 月 1 日生效，MSCI 董事長兼首席執行官 Henry Fernandez 週二 (29 日) 接受鳳凰網財經採訪時表示，在 A 股納入 MSCI 過程中，中國金融監管部門與 MSCI 的合作積極順利。A 股成功納入 MSCI 後，未來提升納入新興市場指數比例幅度或將更高。

他說，MSCI 將專注於 A 股順利納入，並積極收集投資者、監管層、交易所等各方對於納入的回饋。時機成熟時，A 股納入比例幅度或將出現顯著提升，往後的步伐將走得更快、更大。