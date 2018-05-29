港交所7月股票期貨結算收費大減8成 6月推MSCI指數期貨

港交所 (0388-HK) 宣佈，將於今年 7 月 3 日下調股票期貨市場的收費，並實行措施降低使用產品的門檻，推動股票期貨市場的發展。此外，MSCI 亞洲除日本指數期貨已獲得監管機構批准，將如期於 6 月 11 日推出。

據公佈，股票期貨結算費用將由現行的每張港幣 10 元調低至每張港幣 2 元，大減 8 成。此外，港交所將於 2019 年 1 月起每年檢討股票期貨合約的名義價值及調整有關收費類別，又或在相關股票出現資本調整時檢討有關收費類別。

港交所今年首 4 個月的股票期貨交易量較去年同期上升 92%。香港《文匯報》引述港交所市場發展科聯席主管李剛表示，香港的股票期貨交易已大幅增加，調低收費及實施其他新措施可降低使用產品的門檻，相信市場有進一步增長的潛力。並指買賣股票期貨或使用股票期貨作風險管理極具成本效益，希望市場參與者可善用這些優點。

另外，港交所還表示，已取得監管機構批准推出 MSCI 亞洲除日本指數期貨，將如期於 6 月 11 日 (星期一) 推出。MSCI 亞洲除日本指數期貨以 MSCI 亞洲除日本淨總回報 (美元) 指數為相關資產，是港交所首檔亞洲區股票指數期貨。保證金額將於推出日期前公佈。

財華社報導，港交所的 MSCI 亞洲除日本指數期貨將會是亞洲首檔以 MSCI 亞洲除日本指數為相關資產的場內買賣期貨合約。MSCI 亞洲除日本指數作為廣受認可的基準，能反映香港及亞洲其他 10 個股票市場以及在美國上市的內地公司股份的表現。

李剛認為，推出 MSCI 亞洲除日本指數期貨後，亞洲區投資者可於交易時間內買賣這一檔重要的區內指數期貨，有信心能夠吸納更多市場參與者。

港交所現時提供恒生指數 (恒指) 以及恒生中國企業指數 (恒生國企指數) 以及其他股票指數期貨。恒指及恒生國企指數期貨是港交所旗下衍生產品市場的旗艦股票指數產品，合共佔於今年首 4 個月衍生產品市場合約成交量的 42%。