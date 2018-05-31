G7財長峰會在即 這是他們必須面對的三大問題

美東時間 5 月 31 日至 6 月 3 日，G7 國家財長和央行行長將在加拿大 Whilster 舉行會議。但這場原本旨在為全球經濟復甦點讚的峰會，似乎來得有些不合時宜。

縱觀全球市場，義大利危機、新興市場遭受重創以及行將到期的美國臨時關稅豁免，都是各國財政高官們交流期間繞不過去的頭疼問題。

彭博社指出，財政高官面臨滿身壓力，他們必須對阿根廷的改革表示支持，必須淡化義大利危機，還得承諾遏制政治不穩定性所帶來的溢出效應。

彭博經濟學家 Tom Orlik 分析稱，

G7 財長將會開始意識到，只有經濟增長是遠遠不夠的。全球經濟或將迎來又一年的強勁增長，但這仍舊阻止不了土耳其陷入貨幣危機，也攔不住義大利民粹主義政治可能引發的債務危機。經濟政策需要國際協調，但 G7 各國幾乎達不成共識，市場就別指望他們能應對這些挑戰了。

多倫多大學 G8 研究小組主任 John Kirton 則直言，G7 財政高官或許只在一件事上想法最為一致：將潛在的金融危機扼殺在搖籃里。

情況到底有多糟糕？

義大利亂局何解？

歐元區第三大經濟體的政局動盪，牽動着全球投資者的神經。

自 3 月初大選至今，義大利一直處於「無組織無紀律」的狀態。組閣兩黨所推薦的疑歐主義經濟學家薩沃納（Paolo Savona）遭到總統馬塔雷拉否決後，義大利組閣希望再度破滅。

義大利的亂局時至今日才有所緩解。

義大利媒體 Corriere della Sera 稍早報導稱，義大利可能組建一個有五星運動黨參與的聯合政府。原義大利央行副行長 Pierluigi Ciocca 可能代替薩沃納出任財政部長，而薩沃納可能在義大利反建制派政府下擔任外交部長職務，令該國組建聯合政府的可能性上升。

在財長之位空缺的情況下，義大利前財長帕多安不得不「挺身而出」，代表義大利出席 G7 會議。

債務問題一直是義大利的心腹大患，有分析師認為義大利或將引發新一次歐債危機。根據義大利央行數據，截至三月底，義大利公共債務為 2.3 兆歐元，債務和 GDP 比例為 130%，是歐元區債務率第二高的國家。

義大利央行行長 Ignazio Visco 也發聲直言，義大利的高債務 / GDP 比率可能將國家暴露在危險的信任危機中，但減少債務並沒有捷徑。他還表示，義大利離失去國際信任僅有幾步之遙。

新興市場壓力山大

美元和美債殖利率齊齊上漲，非美貨幣苦不堪言。

5 月中旬，以阿根廷和土耳其為首的新興市場資產開啟了一輪猛烈的拋售潮，股市、債市、匯市陷入劇烈震盪：股指暴跌，公債價格重挫，殖利率猛升至兩位數，本幣匯率屢屢刷新曆史最低記錄。

此外，貨幣的斷崖式下跌，也讓阿根廷時隔 17 年不得不再次向 IMF 求助。截至五月初，美元 / 阿根廷比索今年已經上漲了近 22%。在阿根廷總統向 IMF 求援之前，該國央行已經在 10 天時間裡升息三次，從 32.5% 上調至 40%。

儘管聯準會主席鮑威爾日前已經反駁稱，聯準會不是全球資本流動的主要決定因素，新興市場也能較好地適應美國的政策變化，但聯準會 6 月的升息就在眼前，利率上升、強勢美元很有可能讓新興市場國家繼續承壓。

值得注意的是，此次將是鮑威爾上任後首次在 G7 峰會上正式亮相。為了尋找聯準會升息計劃的蛛絲馬跡，鮑威爾或將成為同行們關注的重點對象之一。

貿易問題仍處於風口浪尖

彭博社預計，美國財長姆努欽或將面臨他國財長的強硬遊說，期望美國削減貿易保護主義措施。

峰會過後一天（6 月 1 日本周五），美國對歐盟、加拿大、墨西哥的鋼鋁關稅臨時豁免行將到期；另有川普此前宣布啟動汽車進口調查，擬對進口汽車徵收關稅，令貿易問題也成了 G7 財政高官逃不過的話題。

美國商務部長羅斯今日接受採訪時稱，美國將在周四開市前或收市後公布對歐洲金屬關稅的決定。但他具體指的是哪個市場，目前還尚未可知。

英國《金融時報》早前報導，羅斯拒絕了歐盟想要取得鋼鋁關稅豁免的要求。歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom 也表示，期望美國給予歐盟鋼與鋁關稅豁免是不可能的了。

在進口汽車上，川普甚至一早就向法國總統馬克宏表明了自己的決心。

德國經濟周刊周四援引未具名歐美外交官消息稱，馬克龍 4 月底訪問美國時，川普曾向他表示會堅持自己的貿易政策，直到沒有一輛奔馳在紐約馳騁。