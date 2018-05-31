NCC公告5G頻譜整備規劃 進行1個月意見徵詢

NCC 加強辦理 5G 頻譜整備，今 (31) 日公告「我國 5G 頻譜整備規劃」公開諮詢文件，針對 5G 技術發展趨勢、相關設備成熟度、未來 5G 候選頻段規劃與使用等議題，進行為期 1 個月的意見徵詢，這次意見徵詢除了電信業者之外，NCC 同時函請相關機關、設備製造商、相關頻段既有使用單位等各利害關係人，針對諮詢議題提出意見。

NCC 積極扮演 5G 促成者角色，強調包括頻譜整備、研議未來監理方式、協助促進 5G 系統或終端設備實驗研發等，目前正同步針對就未來 5G 候選頻段進行相關干擾評估及實證量測作業，多方並進，積極辦理 5G 產業發展所賴資源整備，且持續完善相關合宜管理措施。

NCC 表示，台灣與國際主要國家一樣正進行 5G 頻譜整備與釋照，希望藉由 5G 頻譜釋出與 5G 網路建置，提升國內創新服務應用發展。現階段國際間常見的 5G 候選頻段，依頻段性質可區分為 1GHz 以下低頻段、1-6GHz 中頻段及 6GHz 以上高頻段，各國依照其國內電波使用情況與限制，決定適合的候選頻段。

NCC 指出，5G 網路建構需能兼顧涵蓋與高傳輸量，其頻譜配置需納入高中低頻率搭配，中頻段承上啟下，兼具電波涵蓋及系統容量上的相對優勢，現階段並已發展成為 5G 生態鏈上最為成熟的區塊，已有甚多國家予正式納採，重要性日增。

NCC 說，考量台灣 5G 候選中頻段既有使用者較多、影響層面較廣等因素，如果後續納為 5G 使用，相關頻率騰移等協調作業具相當複雜度，除需費一定時間外，也需各界攜手凝聚共識，研提最適方案，這次諮詢文件業除上載 NCC 網站，後續相關意見也將彙整提供給行政院決策裁奪。

NCC 強調，近年資通訊產業面臨快速轉變；後 LTE 或 pre-5G 物聯網、5G 持續發展並蓄勢待發，面對 5G 被公認扮演數位轉換發展樞紐角色趨勢，將持續追蹤國際 5G 發展動態，並配合國內外相關發展，逐步透過諮詢作業，及推動正由立法院審議中的「電信管理法（草案）」立法，進一步推動台灣 5G 發展，持續完備 5G 商轉所需基礎環境。

NCC 主委詹婷怡在回覆立委提問時曾表示，台灣 5G 頻譜規劃正在協調中，預計今年 6 月確認頻譜，經過清頻作業，明年進行 5G 釋照，2020 年商轉；據了解，台灣第一波 5G 釋照，將以 3.4-3.6GHz 頻段為主，這也是目前國際主流頻段之一。