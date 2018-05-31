對發票了嗎？最低只花5元加油 就是千萬元得主

財政部賦稅署今 (31) 日下午公布今 (2018) 年 3-4 月期統一發票中獎清冊，共有 15 位千萬特別獎得主以及 12 位 200 萬元特獎得主，其中千萬發票消費金額最低的開在新北市板橋區中山路的中油，扣掉紅利卡抵減 45 元後，該幸運兒實際只花 5 元加油就中千萬大獎，其次則開在嘉義縣新港鄉俗俗賣生活廣場花 10 元買五金商品。

另 13 張千萬中獎發票，消費在 100 元以下，包括開在台中市中區全家建民門市花 20 元買飲品、新北市永和區永和路 2 段麥當勞花 50 元買食品和飲品、桃園大園區華膳空廚花 60 元買食品、台北市大安區嘟嘟房花 75 元繳停車費、桃園市中壢區家樂福花 79 元買紙張用品、彰化縣員林市全家花 79 元買用品、高雄市楠梓區 Kapamilya sari-sari store 花 85 元買用品、台北市大安區 Wendel's 花 98 元買食品。

還有在新北市五股區 7-11 花 135 元買飲品、高雄市左營區新上里 7-11 花 169 元買菸品和飲品、桃園市桃園區欣桃天然氣花 532 元繳天然氣費、臺北市大安區中華電信繳電信費 699 元、新竹縣新豐鄉 7-11 花 9038 買食品等。

至於 12 張 200 萬元特獎發票，則分別開在嘉義縣水上鄉全家花 10 元買飲品、新北市蘆洲區萊爾富花 20 元買冰品、臺中市沙鹿區田園麵包烘培工坊花 20 元買食品、臺中市沙鹿區城市車旅停車場繳 20 元停車費、臺南市安南區茶之魔手花 25 元買飲料、臺北市中正區 50 嵐花 31 元買飲品。

另還有屏東縣屏東市台電繳 65 元電費、桃園市龜山區 7-11 花 70 元買飲品和用品、臺北市大安區遠傳電信花 202 元繳電信費、宜蘭縣頭城鎮台灣中油花 300 元加油、臺南市永康區里仁花 589 元買食品，以及高雄市新興區描 Cafe x 屋 Brunch 消費 580 元。

今年 3、4 月統一發票中獎號碼，獎金 1000 萬元的特別獎中獎號碼為 12342126；獎金 200 萬元的特獎中獎號碼為 80740977；3 組頭獎的中獎號碼分別為 36822639、38786238、87204837；增開 2 組獎金 200 元的六獎，中獎號碼為 991、715。財政部表示，民眾自 6 月 6 日起可兌獎，領獎期限至 9 月 5 日止。