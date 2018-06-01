【永豐期貨】台指選擇權盤前－國際股市反彈 台股股匯齊揚收復月季線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 89 點至 10865 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 9.96 點，電子期逆價差縮至 - 0.19 點，金融期逆價差縮至 - 1.55 點。現貨部分，三大法人賣超 35.68 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4890 口至 12989 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 4165 口至 39572 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3529 口至 16513 口。

義大利組閣出現轉機使近期的恐慌情緒稍有減緩，義大利公債拋售潮暫告一段落，週三 2 年期殖利率也下大幅回落至 1.661%，美股三大指數均大漲強彈，激勵週四亞洲股市紛紛跳高開出，加權指數開高後直取 10900 大關，然而國巨、禾伸堂等被動元件大廠普遍走軟，加上台積電、鴻海、大立光等電子龍頭股帶頭拉回走低，電子指數開盤衝高後便持續收斂漲幅，午盤過後更數度翻黑至平盤下，所幸今日金融、傳產類股相對抗跌，使大盤震盪守穩季線，尾盤多檔權值股受 MSCI 新權重調整而爆出大量，台積電湧入近 6.3 萬張買單強拉 1.5 元，終場加權指數上漲 53.79 點或 0.497%，收在 10874.96 點，成交量能 2371.55 億，較前一日增加 735.21 億。技術面觀察，週四紅 K 開高走高留上影線作收，雖然收復月季線暫時化解向下探低的擔憂，但留長上影線顯示上方賣壓沉重，而 KD 指標與 MACD 也都呈現偏空架構，預期盤勢仍將維持高檔震盪格局。後續除了國際政局外，台積電能否守穩 220 關卡不破，以及台幣是否再持續升勢都是台股能否衝破反壓的重點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10900 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.32 降至 1.30，雖仍大於中性值 1，但與 5 月 28 日的 1.52 相比已連續三日下降，反應選擇權籌碼面的偏多結構有持續降溫跡象，期交所 VIX 指數由昨日的近三週高點 15.0 降至 14.0，但仍比近幾週以來普遍落在的 12~13 的水準相對高，顯示投資人還是存在居高思危的避險情緒。

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