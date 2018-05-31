OPEC減產仍然岌岌可危：沙烏地阿拉伯受到內外的增產壓力

上周 OPEC 減產協議或提前終止的消息，一度拖累油價下跌 5%。

在市場觀望增產勢態、風險偏好回歸的提振下，周三油價上漲 2 美元，布油回到 77.5 美元上方，WTI 原油期貨也重返 68 美元。

不過，沙烏地阿拉伯阿拉伯受到伊朗等 OPEC 成員國和俄羅斯等非 OPEC 國家的施壓，提前終止減產協議的可能仍在。

OPEC 國家中，沙烏地阿拉伯和伊朗的分歧由來已久。伊朗始終強調 60-65 美元的原油價格才是合理的，而沙烏地阿拉伯的心理價是 80 美元。

在布油真正升至 80 美元後，市場上開始出現此起彼伏的「油價 100 美元」的聲音。俄羅斯開始發表不同意見，普丁上周五稱，略高於 60 美元的油價水平是「平衡的價格」。

5 月 25 日，沙烏地阿拉伯和俄羅斯油長碰面後，沙烏地阿拉伯油長釋放未來可能開始增加產能的信號，並表示具體的增產規模會在 6 月 27 日的 OPEC 大會上商討。

「沙烏地阿拉伯不會讓油價升到 100，因為他們聽川普的。」華爾街日報援引科威特石油官員稱。川普 4 月 20 日在推特上稱，「油價現在人為地太高了！沒有任何好處也不能被接受！」

但沙烏地阿拉伯也不會希望看到油價如普丁所期，跌回 60 美元。華爾街日報援引 OPEC 官員消息稱，沙烏地阿拉伯正在推行一系列經濟及社會改革，軍事開支高企，還要準備沙烏地阿拉伯阿美的天價 IPO。

伊朗油長此前也曾透露，部分 OPEC 成員「被美國玩弄於股掌之間」。伊朗油長還稱川普在油價問題上並不誠實，出於稅收和就業等考慮，美國總統事實上更喜歡油價走高。

儘管沙烏地阿拉伯阿拉伯占據了 OPEC 三分之一的產量，但 OPEC 通常由所有成員共同商討決議，如果 OPEC 內部增產降價的呼聲高企，俄羅斯也作為非 OPEC 成員施壓沙烏地阿拉伯，減產協議提前終止也並非不可能。

普氏能源資訊援引海灣國家官員消息稱，沙烏地阿拉伯油長周六將與科威特、阿聯酋油長會晤，商討石油供應增加的問題；沙烏地阿拉伯仍在等待關於停止減產的最終決議，但這很可能會成真。

科威特是 OPEC 中重要的平衡力量。沙烏地阿拉伯阿拉伯和伊朗是中東地區主要的政治競爭對手，而科威特則被視為 OPEC 爭端的斡旋角色。華爾街日報原因消息人士稱，科威特和伊朗目前站到了一起，不滿沙烏地阿拉伯阿拉伯拒絕壓低油價。

另一方面，美國方面的產量壓力只增不減，布油和美油的價差已經擴大到超過 9 美元，為逾三年新高。

德商銀行分析師周三在報告中稱，美國產量上升，加上管道運力的瓶頸和中西部地區頁岩油供應過剩，令 WTI 與布油維持較大差價。

目前原油市場產量已經相對實現了再平衡——OPEC 國家減產，美國、加拿大、巴西等地則在增產。儘管美國對伊朗的制裁力度還有待觀察，但如果沙烏地阿拉伯阿拉伯不能壓制 OPEC 中增產的力量，減產協議提前終止，原油產量目前的平衡無疑會被打破。