一零四調查 逾四成企業優先僱用新鮮人 工作機會創三年新高

上半年為企業招募旺季，加上景氣持續偏多，徵才市場興旺，一零四 (3130) 調查，四成二企業優先僱用新鮮人，已有 41.4 萬個工作機會接受應屆畢業生，創 3 年新高，其中，「需求量大」的職缺為操作技術、民生消費產業，「成長動能強」的職缺為經營幕僚、客服、工程研發，「含金量高」的職缺為研發類平均月薪 4.1 萬元、產品企劃 3.7 萬元、經營幕僚 3.5 萬元。一零四指出，104 人力銀行目前全職工作數 65 萬個，其中，接受應屆畢業生的新鮮人工作數達 41 萬個，占全職工作數的 64%；新鮮人工作數、及其占比，皆創最近三年同期新高。



而 104 資訊科技於 3 月 29 日～4 月 14 日啟動企業徵才景氣調查，共計回收 1,579 樣本，在 95% 的信心水準下，估計誤差為 ±2.47 個百分點。調查發現：71% 的企業會在 5 月徵才，僅 15% 的企業不會，另有 15% 的企業不確定。是否優先僱用新鮮人？42% 的企業會，僅 8% 的企業不會，另有 50% 的企業看情況。企業看 5 月景氣「淨樂觀」，5 月徵才規模也「淨增加」。



一零四分析，反映產業經營生態，餐飲、零售等民生消費產業仍為新鮮人徵才需求大宗，其次為熱度不減、各大電商崛起的軟體與網路相關業。年增幅則以電子零組件、半導體業、以及醫療服務業成長動能最強。



一零四也提到，近年來，全體新鮮人平均起薪約 2.8 萬元，難有明顯成長。透過 104 薪資情報分析，錢多機會多（平均月薪 3 萬元以上、且平均每位求職者可分到 1 個以上的工作）的新鮮人職缺為：工程研發（4.1 萬元、1.3 個工作）、軟體工程（4 萬元、2.2 個工作）、金融專業（3.6 萬元、2.2 個）、醫療專業（3.5 萬元、1.9 個）等，集中於工科以及商管等專業職缺含金量較高。







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