鮮活果汁-KY喜迎旺季 昆山、天津及廣東三廠啟動擴產計畫

鮮活果汁 - KY(1256)今 (31) 日舉行法說會，隨著天氣轉熱進入飲料旺季，鮮活果汁 - KY 第二季及第三季業績可望持續成長。 鮮活果汁 - KY 去年營收 29.17 億元，稅後盈餘 2.87 億元，年增 26.42%，每股盈餘為 10.01 元，今年第一季每股盈餘 2.13 元，創下 2015 年以來首季同期新高。



鮮活布局中國大陸華南與華北市場已見成效，第一季主要銷貨地區分別為華東地區 56%、華南地區 26% 與華北地區 18%。



鮮活果汁 - KY 董事長黃國晃表示，現有的昆山、天津及廣東廠都有擴產規劃，其中昆山二期廠房擴建規劃新建物流倉庫及自動倉儲系統；天津二期廠房擴建規劃，其中年產能將由目前每年 10,000 噸規劃分別成長至 2019 年 20,000 噸、2020 年 30,000 頓；至於廣東二期廠房擴建規劃，產能由目前每年 10,000 噸增加至 2019 年 20,000 噸以及 2020 年 30,000 頓。



而先前鮮活果汁 - KY 與日商 Minami Sangyo 共同成立的「鮮南食品」，將在昆山廠完成產線擴充後，開始生產植物蛋白飲如豆漿、核桃奶、杏仁露等冬季飲品原料，以強化冬季產品。