降低金融業風險有成 穆迪上調19家內銀評級

評級機構穆迪公佈上調 19 家中資銀行及 4 家國際銀行的評級或評級展望，原因是中國經濟增長前景改善，當局在降低金融業風險的努力取得進展。穆迪將中國經濟增長展望，由今年的 6.3% 上修至 6.6%；明年由料放緩至低於 6% 上修至 6.4%。

新浪財經報導，穆迪將農行 (1288-HK)(601288-CN) 長期存款和高級無擔保債務評級，及其香港與緑約分行高級無抵押債務評級，由「A2」升至「A1」；郵儲行 (1658-HK) 長期存款評級由「A2」升至「A1」；交行 (3328-HK)(601328-CN) 長期存款評級及其香港分行高級無抵押債務評級，由「A3」升至「A2」；招商銀行 (03968.HK) 長期存款評級，及招行香港分行高級無抵押債務評級，由「Baa1」升至「A3」。

興業銀行 (601166-CN) 長期存款評級，及該行香港分行高級無抵押債務評級，由「Baa3」升至「Baa2」；上海銀行 (601229-CN) 長期存款評級由「Baa3」升至「Baa2」；寧波銀行 (002142-CN) 長期存款評級由「Baa3」升至「Baa2」；蘇州銀行長期存款評級由「Ba2」升至「Ba1」。

穆迪亦對下列銀行資本證券評級提升一級。中行 (3988-HK)、工行 (1398-HK) 附屬債務評級由「Baa3」升至「Baa2」；建行 (0939-HK)、中行及工行非累積優先股評級由「Ba2」升至「Ba1」；郵儲銀行非累積優先股評級由「Ba3」升至「Ba2」；交行非累積優先股評級由「B1」升至「Ba3」。

同時，穆迪確認中行、建行及工行長期存款評級，及該 3 家銀行海外分行高級無抵押債務評級，均為「A1」，展望穩定。

該行亦確認中信銀行 (0998-HK) 長期存款及高級無抵押債務評級評級「Baa2」，展望由「穩定」升至「正面」；確認光大銀行 (6818-HK) 長期存款評級「Baa2」，展望由「穩定」升至「正面」；確認南京銀行 (601009-CN) 長期存款評級「Baa3」，展望由「穩定」升至「正面」。

此外，穆迪確認下列銀行長期存款評級展望「穩定」，包括平安銀行 (000001-CN) 的「Baa2」、浦發銀行 (600000.SH) 的「Baa2」、廣州農商銀行 (1551-HK) 的「Baa2」、廣發銀行的「Baa3」及浙商銀行 (02016-HK) 的「Ba1」。

另外，該行確認下列國際銀行的內地附屬長期存款評級，展望穩定，包括匯豐中國的「A1」、恆生中國的「A2」、三菱東京日聯 (中國) 的「A3」及富邦銀行 (中國) 的「Baa1」。

阿思達克財經援引穆迪表示，中國銀行業國家風險得分由「強勁」改善至「十分強勁」，相應宏觀狀況由「溫和」升至「溫和 +」後，作出上述評級行動。穆迪提升中國經濟增長展望，今年由 6.3% 上修至 6.6%；明年由料放緩至低於 6% 上修至 6.4%。自 2008 年起信貸快速增長勢頭，自 2016 年下半年起放緩，經濟增長維持穩定。

報告指，中國監管機構在金融業「去風險」取得進展，致使影子銀行活動放緩，減少銀行與非銀行金融機構之間的關連度。