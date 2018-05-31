商務部：“一帶一路”沿線區域經濟一體化進程加快

5月31日，商務部舉行例行新聞發布會，商務部發言人高峰介紹了“一帶一路”經貿合作最新進展情況。

其錶示今年以來，“一帶一路”經濟合作不斷深化，取得積極成果。

一是與沿線國家貿易投資合作不斷加深。今年1—4月，中國與沿線國家貨物貿易進出口額3891億美元，同比增長19.2%；對外非金融類直接投資46.7億美元，同比增長17.3%；對外承包工程完成營業額242億美元，同比增長27.7%。

二是區域經濟一體化進程加快。與格魯吉亞自貿協定正式生效，與毛里求斯舉行首輪自貿協定談判，與歐亞經濟聯盟簽署經貿合作協定，中巴自貿區第二階段談判繼續推進。

三是重大項目取得積極進展。亞吉鐵路開通商業運營，瓜達爾自由區正式開園，蒙内鐵路運行情況良好，中白工業園一期起步區基礎設施完工，中國老撾磨憨-磨丁經濟合作區、中國哈薩克斯坦霍爾果斯國際邊境合作中心等建設加快推進。截至4月份，中國在沿線國家建設境外經貿合作區75個，累計投資255億美元，入區企業超過3800家，上繳東道國稅費近17億美元，為當地創造就業近22萬個。

來源：新浪財經

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