小米造富神話 56名早期員工認股報酬率高達200倍

小米申請在香港上市，將再度寫下造富神話，尤其是創業初期的 56 名員工，當初合力集資 1100 萬美元，預期將可以獲得 200 倍的報酬率，躋身億萬富豪之列。

8 年前，小米科技還只是家草創的公司，最早的 56 名員工中，包括櫃台接待員和早期工程師動用自己的儲蓄、或向父母借錢，甚至有位櫃台接待員動用了自已的嫁妝，一起投入這家公司。

《彭博社》報導，現在，他們是「幸運的 56」， 小米成為世界上最成功的智慧手機製造商之一，將成為港股重量級 IPO 的廠商，員工原先投入的 1100 萬美元獲得的持股市值預估將達到 10 億 - 30 億美元，若以中點數計算，每人將可坐擁 3600 萬美元。

，像小米員工編號第 12 號的李姓工程師，2010 年在傳出小米創辦人雷軍和合夥人打算用自己的資金進行風險融資時，便爭取加入，以省吃儉用存下的人民幣 50 萬元（約 7.9 萬美元）投資小米，現在這些持股的估值相當於 1000 萬 - 2000 萬美元。

另一名現任小米人力資源辦公室接待員的早期創始員工，當年傾盡自己的嫁妝約 10 萬 - 20 萬元人民幣（16000 至 31000 美元），現在持股的估值也在 100 萬美元 - 800 萬美元之間。

在第一次員工熱情認股後，雷軍決定員工投資認股上限為人民幣 30 萬元，以限制風險及員工貸款投資。共同創辦人李萬強在 3 月時曾表示，設定上限是因為擔心員工若都投入太多資金，一旦公司失敗，後果將不堪設想。

根據小米招股說明書，若小米今年七月在香港上市，估值達 1000 億美元，浮動區間 15％計算，這 56 名員工將可獲得高達 30 億美元的收益；若小米估值為 500 億美元，浮動區間 25％，最保守的收益也有 14 億美元。

根據《彭博社》估算，雷軍在幾輪投資中累積的股份價值可能達 270 億美元，而小米今年上市，將是阿里巴巴 2014 年上市後最大規模的 IPO，除了員工雨露均霑外，啟明創投和晨興集團等投資機構也有望獲得巨額回報，據 A 輪融資的投資人的報酬率甚至高達 350 倍。