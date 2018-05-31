希瑪擬年底再開2醫院 不排除禁售期後發新股融資

希瑪眼科 (3309-HK) 主席兼行政總裁林順潮透露，計劃今年底至少再開 2 間醫院，不排除在禁售期後發行新股融資。

希瑪眼科 2013 年在深圳成立在內地的第一家眼科醫院，去年大陸業務對公司收入的貢獻已近 4 成。第二家眼科醫院北京醫院也於今年初開幕，今年第四季有機會實現季度性收支平衡。

綜合星島日報、香港經濟日報報導，該公司行政總裁林順潮表示，以往開設醫院均是「從零開始」，未來則會考慮自建或收購 2 種方式。他透露目前正為 2 間新醫院物色地點，優先選擇較繁榮的城市。同時集團在深圳正擴充規模，年底將開設兩間面積 1 萬至 2 萬呎的衛星診所。

林順潮透露，開設每間醫院的成本約港幣 5000 萬元，大型醫院普遍索價逾港幣 3 億元，因此上市集資所得的港幣 5 億元未必足夠。

希瑪於今年 1 月中上市，要在市場抽水亦有難度。林順潮表示，由於上市禁售期仍未完結，現階段主要以現金及銀行貸款應付業務擴張的開支；當禁售期在 7 月 15 日屆滿後，或考慮進行股權融資。

香港業務方面，林順潮說今年 3 月於觀塘開設新診所，將繼續物色位置開設診所及增聘人手，亦透露今年底將於深圳開設 2 家衛星診所，面積逾 10000 方呎。

至於新開設的北京醫院，林順潮指，現時運作暢順，惟未有具體營運數據，並強調大灣區是集團未來重點發展地區，另在「一帶一路」的國家政策支持下，有意把業務拓展至東南亞國家，相信有發展潛力。

希瑪眼科昨 (30) 日收報港幣 8.88 元，跌 1.9%，但仍較上市價累升 2 倍，預測本益比約為 80 倍。受公司計劃年底前再開 2 間醫院消息刺激，今 (31) 日截至 14:37，希瑪股價上漲 2.59%，報港幣 9.11 元。

