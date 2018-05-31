證券業協會：進一步加強證券公司場外期權業務自律管理

中國證券業協會下發了《關於進一步加強證券公司場外期權業務自律管理的通知》，通知指出，證券公司開展場外期權業務，分為一級交易商和二級交易商。最近一年分類評級在A類AA級以上的證券公司，經中國證監會認可，可以成為一級交易商;最近一年分類評級在A類A級以上的證券公司，經中國證券業協會(以下簡稱協會)備案，可以成為二級交易商。未能成為交易商的證券公司不得與客戶開展場外期權業務。

一級交易商可以在滬深證券交易所開立場内個股對衝交易專用賬戶，直接開展對衝交易。一級交易商應當根據自身合約設計要求及標的範圍確定是否接受二級交易商的個股對衝交易。一級交易商應當建立公平、公正的個股期權報價機製，不得利用交易優勢地位等進行不正當競爭。

二級交易商僅能與一級交易商進行個股對衝交易，不得自行或與一級交易商之外的交易對手開展場内個股對衝交易。二級交易商應確保其與對手方和一級交易商分别達成的個股期權合約挂鈎標的、合約期限、合約規模、收益結構等交易要素基本保持一緻。交易商發現異常交易的，應當及時向證券業協會報告。

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