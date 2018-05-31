匯量科技上市方案出爐 子公司擬在香港IPO

移動行銷平台匯量科技 (834299-CN) 發佈公告，其境外全資擁有的子公司擬在香港聯交所上市。

匯量科技 (Mobvista) 於 2015 年 11 月掛牌新三板，成為海外移動行銷第一股，並且在同一年新三板綜合市值前 100 榜單上排名第 24 位。2017 年 6 月，匯量科技暫停股份轉讓，開始上市方案的論證工作。

時隔一年多，上市方案終於有出爐的跡象，根據匯量科技的公告，公司選擇以子公司赴港 IPO 的方式提升資本力量，具體上市時間及上市方案將根據境外資本市場狀況、審批進展及其他情況決定。

匯量科技是一家以海外移動數位行銷為主業的公司，其下屬公司大部分分佈在境外，且主要收入也來自於境外。與此同時，今年以來，中國優質互聯網企業赴境外上市熱情持續高漲，在各主流資本市場中概股均受到投資人的追捧。公司選擇此時公告下屬子公司赴港 IPO 或是一種順勢而為的選擇。

《證券日報》引述匯量科技內部人士表示，通過境外子公司 IPO 獲取的大額融資後，將有利於其繼續擴大業務規模、累積大資料資源、持續優化公司精准行銷所需的技術和演算法能力，鞏固公司在行業中的領先地位。

同時，匯量科技下屬子公司赴港 IPO，將能有效利用香港資本市場作為估值中樞，優化新三板的價值發現功能，提升估值效率，並進一步促進新三板流動性的提升。

匯量科技成立於 2013 年 3 月，專注於為國內外的品牌廣告商和移動開發者提供數字營銷、數據分析及變現服務。在 2016 年 2 月移動數據監測機構 AppsFlyer 發佈的全球安卓影響榜單中排名全球第三，僅次於 Facebook 和 Google。

目前匯量科技於廣州、北京、香港、舊金山、倫敦、新加坡、新德里等 13 個城市設有辦公室，團隊規模逾 500 人。