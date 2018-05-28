創夢天地遞件香港上市 集資擴大電競、漫畫、視頻等業務

曾在美國上市的手遊股創夢天地 (iDreamsky Technology) 日前向港交所遞件申請上市，集團去年度純利人民幣 1.51 億元，股東陣容強大，包括騰訊 (0700-HK)、澳博 (0880-HK)、麗新 (0488-HK)、溢達集團主席楊敏德，以及大陸富豪王健林兒子王思聰均為集團投資者之一。

香港《明報》報導，據初步招股文件顯示，創夢天地在 2012 年曾以預託證券 (ADR) 形式在美國上市，其後先後捲入 4 宗集體訴訟案件，公司直至 2016 年 9 月私有化，集團認為香港較適合上市，故選擇來港掛牌。

資料顯示，創夢天地主席兼行政總裁陳湘宇為最大股東，持股約 21.3%，其次為持股約 20.65% 的騰訊，另外澳博及麗新各持有 1.1% 及 1%，王思聰則持有約 3.4%。

公司與騰訊有多方面聯手，在廣告及綫上流量變現方面，與騰訊社交廣告平台合作；與閱文集團 (00772-HK) 設立合資公司，根據其 IP(知識產權) 開發遊戲等內容。

據財華社報導，創夢天地是大陸最大手遊發行商，主要經營第三方授權的遊戲，2017 年營收規模為人民幣 17.6 億元。大部分遊戲屬免費試玩模式，通過銷售虛擬物品產收收益，佔收人 87%。截至 2017 年第四季，創夢天地平均月活用戶 (MAU) 超過 1.2 億。

創夢天地目前營運 55 個遊戲，其中角色扮演的收入貢獻最多，約佔一半，其餘為消除益智遊戲、休閒競技遊戲及跑酷遊戲；另有 13 款儲備遊戲，將於今、明 2 年推出。熱門遊戲包括《聖鬥士星矢 - 集結》、《快樂點點消》等。

該公司亦有自行研發遊戲，已推出 29 款，平均 MAU 為 3520 萬。2017 年付費用戶平均收入為人民幣 21.5 元，年增 15%。

創夢天地曾於 2014 年在美國 NASDAQ 上市，掛牌後市值一度升至約 10 億美元，公司 2 年後宣布私有化，退市前市值為 6.3 億美元。

創夢天地表示，公司計劃集資增加遊戲組合，並擴大業務至電競、漫畫、視頻等其他數位娛樂領域。