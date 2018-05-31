港股盤前—外圍大幅反彈 港股理應跟升。

今天推介 :

中石油（857）、融創（1918）- 石油相關股是正路之選，高貝塔內房也可留意

1）受意大利局勢、中美貿易戰重燃及 A 股大挫的多重利淡因素下，港股週三大幅向下，盤中曽多次跌穿心理關口的 30000 點，收市報 30057，大瀉 428 點。大市成交額按日急升約 25% 至 1098 億，但滬深港通成交金額卻按日下跌約 18% 至 115 億，淨流出金額也跌至約 4.3 億。較特別的是，南下資金錄得淨流入至三隻被市場視為較高風險的內房股；包括融創（1918）、恒大（3333）及萬科（2202）。板塊方面，個別醫藥和教育股強勢重現，手遊股也表現較好。藍籌中，3 升 47 跌，正好反映市場的氣氛。做空方面，佔大市成交再上升至近月的另一新高 14.6%。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區下移至 30600-30699，牛証則下移至 29700-29799。

簡評：不知川普是贈興、發洩他的 "不滿意" 或是為未來的談判來個下馬威，這 6 月 15 日的中國進口貨品關稅清單基本上把之前的兩輪會談完全推翻。貿易戰似是沒完沒了，再加上意大利的危機，昨天港股的大瀉和做空大增相信也並不意外。A 股的弱勢可能與債務違約的聲音有關，也解釋了內房的沽壓。滬深港通南下資金（國家隊？）淨流入高借貸內房股，可能又是維穩行為。收市後見新華網炮轟騰訊（700），指其嚴重戕害少年兒童的身心健康，也釀成了無數家庭悲劇。雖是舊文新說，但又可能帶來另一恐慌。四面楚歌的政治市，筆者還是抱著基本因素並未變壞的心態，樂觀的看好後市。三萬點的恆指相當於 2018 年 9 倍多的市盈率，暫時也看不見盈利預測要往下調的原因。昨天的氣氛是糟透，但也不是絕望，且看各事態的發展有否轉機。除了昨天提及的強勢股，投資者也可留意一些積極在市場回購股份的公司；裕元（551）和創科（669）屬此。最後也要留意 MSCI 在今天收巿後的重整，尾市和競價時段應會非常波動。

2）國務院總理李克強召開國務院常務會議，決定較大範圍下調日用消費品進口關稅，並將於 7 月 1 日前修訂完成外商投資准入負面清單。會議指出，要將服裝鞋帽、體育健身用品等進口關稅平均稅率由 15.9% 降至 7.1%，將洗衣機、冰箱等家用電器進口關稅平均稅率由 20.5% 降至 8%，將養殖捕撈類水產品等進口關稅平均稅率由 15.2% 降至 6.9%，將護膚美發等化妝品及部分醫藥健康類產品進口關稅，平均稅率由 8.4% 降至 2.9%。

簡評：新措施或對國內的家電、體育用品公司甚至醫藥股的股價帶來點壓力。相反，香港的化妝品公司如莎莎（178）和卓悦（653）可能受恵。

3）受意大利反建制政黨五星運動和北方聯盟可能再次討論籌組聯合政府，拍賣國債又順利過關，加上石油出口國組織可能維持減產協議不變的消息令油價反彈 2%，美股三大指數週三大幅反彈。道指收市升 306 點或 1.26%，標指和納指則分別上升 1.27% 及 0.89%。十年期國債債息也急漲至 2.857%。港股 ADR 反彈 307 點，相當於恆指 30364 水平。

4）新股訊息 ：

佰悅集團（8545）- 今天開始買賣。招股價定為 0.35 港元，據耀才暗盤交易市場報價，最高見 0.4 元，收報 0.37 元，升 5.7%。