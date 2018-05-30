【倫元投顧】政治利空只會影響短線、不會改變中長期趨勢

◆盤勢分析

受義大利和西班牙政治利空，以及美國可能在 6 月 15 日宣佈對中國課關稅、美中貿易戰再掀波瀾影響，昨晚歐美股市和今天亞股重挫，拖累台股開低走低以下跌 142 點收在 10821 點，成交量為 1607 億。

根據過去歷史不變經驗，不論政治利空或美中貿易戰等非經濟因素，都只會影響短線而不會改變中長期的趨勢。短線而言，只要近日政治利空淡化，怎麼下來就怎麼漲回去。波段而言，現在仍處於大三角收斂整理的末端，並已回測 10650~10800 支撐區，何時有機會突破盤整往上挑戰前高 11270 點？就看台積電為主的蘋概股幾時表態上攻。

4 月中以來外資一路賣超台積電的原因，一來第二季法說低預期，6 月 5 日股東會可能釋出對下半年展望，i9 新機拉貨旺季到加上新台幣大貶，有機會偏向正面看法。二來就是新台幣貶值、外資一路出多買少，留意 6 月 13 日 Fed 升息前後，美元是否短期利多出盡、新台幣止貶回升？只要任何時刻新台幣升破月線即確認。

王信傑 分析師

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