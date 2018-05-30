〈宏達電攻AI〉醫院導診成果展現 目標進入精準醫療

宏達電 (2498-TW) 健康醫療事業部總經理張智威今 (30) 日指出，目前在醫療的領域上，已跟萬芳醫院、馬偕醫院合作，月底將再加入三總，主要是在導診及用藥的過程監控，未來還會有合作醫院加入；他強調，展望事業部未來，短期要朝精準醫療領域發展，長期則要在小數據變成大數據上有突破，推出相關應用。

張智威指出，包括萬芳、馬偕及三總都是以導診的概念為主，運用下層的 AI 進行運算，再建議民眾適合的掛號門診，在就診後還可以進一步協助後續的用藥過程監控等，這些都可以透過 AI 來進行。

DeepQ 先與萬芳醫院合作推出全台第一個 AI 聊天機器人「萬小芳」，後續和馬偕、三總合作，利用建置在 Line 平台上的聊天機器人，可以提供民眾 24 小時相關醫療服務詢問，包括看診科別、快速掛號、就醫紀錄查詢等。

張智威表示，Line 在台灣有 1800 萬用戶，透過「萬小芳」的協助，可以讓就醫環境更有效率，除了目前的 3 家醫院外，未來還會再加入其他的合作醫院；除了導診之外，包括用藥及長照也有切入，目前以 B2B 為主。

張智威指出，DeepQ 醫療團隊除了醫療及 AI 布局之外，也協助集團資源整合，剛在深圳 Vive 生態大會中發表的 U12 + 與 Vive Focus 整合應用中的手勢辨識，也是出自醫療團隊。

針對健康醫療事業部未來展望，張智威表示，短期目標希望在 2-3 年內跟醫院的合作順利，導診、用藥及長照之外，還要推展結合人工智慧與 VR/AR 的手術應用；長期目標，希望在小數據變大數據上有突破，再進一步推出相關的應用。