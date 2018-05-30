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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月30日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2349   錸德                    5425      1388    00632R 元大台灣50反1         -14240         0  
00636  國泰中國A50             5357     35039    2886   兆豐金                 -8897     12589  
00633L 富邦上証正2             4085         0    2891   中信金                 -8062     34938  
2409   友達                    3651      3728    2883   開發金                 -7483      4752  
00655L 國泰中國A50正2          2192         0    2330   台積電                 -4327     -7862  
2448   晶電                    2025    -13174    2881   富邦金                 -4245     11231  
1101   台泥                    1971     12210    0056   元大高股息             -3996    -23999  
1314   中石化                  1597     -4539    2892   第一金                 -3902      6933  
1417   嘉裕                    1325       704    2885   元大金                 -3862       -31  
006205 富邦上証                1297         0    2344   華邦電                 -3645    -17969  
2303   聯電                    1140      9686    3481   群創                   -3550      -858  
00703  台新MSCI中國            1108     14652    00637L 元大滬深300正2         -3520         0  
2356   英業達                  1035      4590    2884   玉山金                 -3396     -4015  
2801   彰銀                    1035      9404    00677U 富邦VIX                -3285         0  
1440   南紡                    1034       997    2882   國泰金                 -2923     -5497  
00672L 元大S&P原油正2           946         0    2002   中鋼                   -2831     -5517  
2345   智邦                     873      -663    3231   緯創                   -2786    -21478  
3059   華晶科                   792      -795    1605   華新                   -2552      2245  
00639  富邦深100                732     -1255    2834   臺企銀                 -2193      1423  
5469   瀚宇博                   728      1984    2323   中環                   -2095    -12721  
2888   新光金                   692    -22311    2317   鴻海                   -1969      8597  
2337   旺宏                     588    -10641    2880   華南金                 -1902     -9169  
1312   國喬                     574      -846    00673R 元大S&P原油反1         -1850         0  
2367   燿華                     557      3847    2603   長榮                   -1822      2898  
2492   華新科                   533      2475    2610   華航                   -1758    -10062  
1409   新纖                     531      -281    2408   南亞科                 -1422      1288  
6456   GIS-KY                   503      1087    00641R 富邦日本反1            -1333         0  
8112   至上                     499       619    2412   中華電                 -1254     -6643  
0061   元大寶滬深               497      4911    2324   仁寶                   -1228      -204  
2618   長榮航                   464      -798    006206 元大上證50             -1109         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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