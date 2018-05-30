◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月30日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2349 錸德 5425 1388 00632R 元大台灣50反1 -14240 0 00636 國泰中國A50 5357 35039 2886 兆豐金 -8897 12589 00633L 富邦上証正2 4085 0 2891 中信金 -8062 34938 2409 友達 3651 3728 2883 開發金 -7483 4752 00655L 國泰中國A50正2 2192 0 2330 台積電 -4327 -7862 2448 晶電 2025 -13174 2881 富邦金 -4245 11231 1101 台泥 1971 12210 0056 元大高股息 -3996 -23999 1314 中石化 1597 -4539 2892 第一金 -3902 6933 1417 嘉裕 1325 704 2885 元大金 -3862 -31 006205 富邦上証 1297 0 2344 華邦電 -3645 -17969 2303 聯電 1140 9686 3481 群創 -3550 -858 00703 台新MSCI中國 1108 14652 00637L 元大滬深300正2 -3520 0 2356 英業達 1035 4590 2884 玉山金 -3396 -4015 2801 彰銀 1035 9404 00677U 富邦VIX -3285 0 1440 南紡 1034 997 2882 國泰金 -2923 -5497 00672L 元大S&P原油正2 946 0 2002 中鋼 -2831 -5517 2345 智邦 873 -663 3231 緯創 -2786 -21478 3059 華晶科 792 -795 1605 華新 -2552 2245 00639 富邦深100 732 -1255 2834 臺企銀 -2193 1423 5469 瀚宇博 728 1984 2323 中環 -2095 -12721 2888 新光金 692 -22311 2317 鴻海 -1969 8597 2337 旺宏 588 -10641 2880 華南金 -1902 -9169 1312 國喬 574 -846 00673R 元大S&P原油反1 -1850 0 2367 燿華 557 3847 2603 長榮 -1822 2898 2492 華新科 533 2475 2610 華航 -1758 -10062 1409 新纖 531 -281 2408 南亞科 -1422 1288 6456 GIS-KY 503 1087 00641R 富邦日本反1 -1333 0 8112 至上 499 619 2412 中華電 -1254 -6643 0061 元大寶滬深 497 4911 2324 仁寶 -1228 -204 2618 長榮航 464 -798 006206 元大上證50 -1109 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股